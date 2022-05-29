Ранний доступен realme UI 3.0 x Android 12 доступен для realme 9i

На форуме сообщества realme, компания объявила о программе раннего доступа к новому пользовательскому интерфейсу realme UI 3.0 для смартфона realme 9i. Первые 1000 пользователей realme 9i, подавшие заявку на участие в программе раннего доступа, станут первыми счастливчиками, которые испытают Android 12 на своих устройствах.

Программа раннего доступа представляет собой своего рода закрытую альфа-версию realme UI 3.0 до того, как бренд развернет свою программу открытого бета-тестирования, которая затем позволит выпустить стабильную версию обновления ОС Android для всех пользователей.