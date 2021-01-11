realme V15 5G представлен в Китае

Китайский производитель смартфонов realme наконец-то запустил realme V15 5G в своей стране после того, длительное время дразнил пользователей свежими фотографиями новинки. Главная особенность новинки в привлекательном дизайне корпуса, производительной начинке и низкой стоимости гаджета. Это действительно важно, так как не все могут приобретать флагманы. За основу производительности новинки используется процессор MediaTek Dimensity 800U в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и встроенным хранилищем UFS 2.1. Клиенты могут получить его в конфигурациях хранения 6 ГБ + 128 ГБ или 8 ГБ + 128 ГБ. А ещё на передней панели устройства красуется 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей FHD + (2400 x 1080 пикселей). За свои деньги — отличная новинка.

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