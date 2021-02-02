realme X7 Pro в новом цвете

Realme готовится к запуску серии смартфонов Realme X7 менее чем через два дня. В серии будут представлены Realme X7, Realme X7 Pro, где первый, вероятно, является переименованным Realme V15 из Китая. Хотя компания почти подтвердила все о варианте Pro, генеральный директор Realme India & Europe Мадхав Шет только что продемонстрировал прозрачную версию устройства. Точнее, естественно, речь про смартфон с прозрачной задней панелью, а не про полностью прозрачный смартфон. В своем твите Мадхав продемонстрировал новую версию Realme X7 Pro. Как вы можете видеть ниже, изображения показывают заднюю панель, цветовая схема которой полностью стерта. К сожалению, информации о стоимости новинки пока что нет, мы ее пока что только ожидаем.

Комментарии и отзывы realme X7 Pro
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