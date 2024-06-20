realme представила беспроводные наушники Buds Air6 Pro и Buds Air6

Сегодня компания realme представила не только серию смартфонов, но и сразу две модели беспроводных наушников realme Buds Air6 — речь идёт о realme Buds Air6 Pro и realme Buds Air6. Базовая версия стоит 6 990 рублей и предоставляет 12,4-миллиметровые титановые драйверы, которые способны реализовать качественное звучание верхних и нижних частот. Кроме того, хотя наушники стоят достаточно недорого, производитель интегрировал в них продвинутую систему активного шумоподавления — она умеет оценивать уровень шума окружающего мира и автоматически настраивать степень мощности шумоподавления (максимальный уровень — 50 дБ). А ещё эти наушники поставляются с кейсом, который гарантирует 38 часов автономной работы при прослушивании музыки. Этого предостаточно, чтобы заряжать устройство с незначительной периодичностью.

У Buds Air6 Pro конструкция более сложная — здесь используется система с двумя драйверами (на 11 и 6 миллиметров), которые отвечают за высокие и низкие частоты отдельно. За счёт этого конечное звучание более глубокое и реалистичное, плюс здесь реализована система пространственного звучания, что тоже достаточно приятно — особенно при цене в 9 990 рублей. Также производитель интегрировал сюда систему активного шумоподавления, а длительность автономной работы с учётом кейса достигает 40 часов. Классное решение для тех, кто давно хотел перейти на беспроводные наушники, но пока что не решался из-за высокой стоимости или чего-то ещё.
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