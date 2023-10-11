realme представила в России наушники Buds Air 5 и Buds T300

В России стали доступны для приобретения новые наушники от realme — Buds Air 5 и Buds T300.realme Buds Air 5 — это модель с ведущим в отрасли активным шумоподавлением до 50 дБ. Она стала доступной для широкого круга потребителей и обеспечивает наивысшее качество подавления посторонних шумов. Это было достигнуто благодаря 2-ядерному процессору и сверхширокополосной системе шумоподавления с частотой 4000 Гц. Наушники автоматически адаптируются к шумовой среде и предлагают три уровня шумоподавления: умеренный, средний и максимальный. Это позволяет наслаждаться тишиной в любой ситуации, будь то в офисе, в общественном транспорте или в шумных местах, таких как аэропорты. Кроме того, каждый наушник оснащен тремя микрофонами, которые точно фильтруют окружающий шум и обеспечивают четкие звонки.realme Buds Air 5 также обладает мощным звуком благодаря большому титановому драйверу размером 12,4 мм. Это обеспечивает объемное звуковое поле и усиливает низкие тона. Наушники также имеют катушку HTW и диафрагму, выполненную из титана, что гарантирует высокое качество звука и долговечность. Вы можете настроить интенсивность низких частот по своим предпочтениям и наслаждаться более глубоким и насыщенным звучанием. Что касается автономности, Buds Air 5 предлагает до 38 часов воспроизведения без необходимости зарядки от сети. Всего 10 минут зарядки хватит для 7 часов прослушивания. Это очень удобно, особенно когда вы находитесь в движении.

Цены

realme Buds Air 5 доступны в Белом и Синем цветах по цене 7 499 руб.

realme Buds Т300 доступны в Белом и Черном цветах по цене 4 499 руб.

realme Buds T300, с другой стороны, предлагает всестороннее восприятие звука с глубокими басами и четкими средними и высокими частотами. Они также оснащены динамическим бас-драйвером размером 12,4 мм, который обеспечивает увеличенную площадь вибрации и кристальную чистоту звука. Катушка HTW и неодимовые магниты N52 обеспечивают повышенную долговечность и чувствительность.realme Buds T300 предлагают до 40 часов автономной работы при использовании кейса и до 8 часов работы наушников отдельно. Кроме того, даже при низком заряде, быстрая 10-минутная зарядка позволит продолжить прослушивание на 7 часов.