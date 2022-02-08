realme создала онлайн-лабораторию Camera Lab

realme запустил онлайн-лабораторию Camera Lab, чтобы пользователи могли заранее оценить возможности камеры Sony IMX766 OIS, которую получит новый смартфон realme 9 Pro+ 5G, в сравнении с конкурентами.
На сайте Camera Lab
. можно будет сравнить качество снимков realme 9 Pro+ 5G c популярными смартфонами других производителей. Пользователи смогут сделать снимки и посмотреть на аналогичные кадры, снятые другими смартфонами, чтобы в полной мере оценить преимущества камеры Sony IMX766 OIS, которую впервые получит смартфон среднего ценового класса.
Высокопроизводительный датчик изображения Sony IMX766 обладает сверхбольшим размером 1/1,56 дюйма и обширной площадью пикселей, что обеспечивает качество снимков, сравнимое с флагманскими смартфонами премиум-класса. Фотографии, сделанные на realme 9 Pro+ 5G при яркости 100 люкс, даже с учетом зума, получаются ярче и детальнее, чем снимки, сделанные другими смартфонами. Мировая и российская премьеры номерной серии realme 9 состоятся 16 февраля.
Компания представит новые устройства, созданные в соответствии со слоганом бренда — «Меняй стандарты». Помимо впечатляющей камеры Sony, realme 9 Pro+ 5G получит уникальный корпус, который меняет цвет, и мощный процессор Dimensity 920 5G.