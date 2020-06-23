Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной

К моменту публикации продажи уже стартовали. На момент тестирования сред няя стоимость составляет 1690 рублей.
К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
1MORE 1M301 обзор
Содержание
КомплектацияИнтересно подошли к вопросу упаковки. Внешняя часть — это оформленная в черно-красных цветах коробка. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики.
Внутри же упакованы в кейс из прозрачного пластика и зафиксированы в нем во вспененную подложку. Комплект включает клипсу для кабеля, дополнительные пары амбушюр, а также чехол для хранения. Хорошим бы тоном было добавление в комплект переходника с USB Type-C.
Внешний видДоступны в золотистом и черном вариантах исполнения. Выглядят с заделом на премиальность.
Корпус наушников выполнен из алюминия. В конструкции отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.
Ножка динамика расположена под углом, обеспечивая оптимальное прилегание в ушном канале. Пользователь сможет выбрать между несколькими вариантами амбушюр.
Сами амбушюры можно будет хранить в кейсе. Здесь они еще и подписаны соответственно размеру. Четыре пары амбушюр.
На внутренней части корпуса нанесены пометки по правой и левой сторонам. Решетка динамика защищена металлической сеткой.
Удлиненная ножка и усиление в районе кабеля. Сам кабель в защитной нейлоновой оплеткой. Он у 1MORE 1M301 не подвержен излому и запутыванию.
Пульт управления с тремя хромированными механическими кнопками управления. При ношении кабель не оттягивает.
Подключаются при помощи традиционного аудиоразъема. Штекер изогнут под углом 90 градусов. Контакты позолочены.
Тесты
Мы использовали эти наушники с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro и смартфоном OnePlus 8 Pro. Телефон для подключения потребовал использование переходника. В Android кнопки также позволят вызвать голосовой помощник и ответить на входящий вызов. С iOS, согласно комментариями первых покупателей, возможности управления ограничены.
В ушах сидят удобно. При движениях головой в стороне и во время пробежки 1MORE 1M301 не выпадают. Уровень звукоизоляции средней. Для удобства кабель можно будет зафиксировать на одежде с помощью клипсы.
За звучание отвечает составная мембрана. Тут используется металл, улучшающий качество отработки верхних и нижних частот. Звуковая сцена сбалансированная. Подойдет для прослушивания разножанровой музыки. Огрехов и артефактов во время работы замечено не было.