Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной

Несмотря на то, что все больше смартфонов выходит уже без аудиоразъема, проводные наушники еще рано отправлять на покой. Не малое количество пользователей отдает предпочтение именно такому способу подключения. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации новых 1MORE Single Driver 1M301. Это проводные внутриканальные наушники, в которых используются металлические композитные материалы для диафрагмы.

1MORE 1M301

К моменту публикации продажи уже стартовали. На момент тестирования сред няя стоимость составляет 1690 рублей. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Интересно подошли к вопросу упаковки. Внешняя часть — это оформленная в черно-красных цветах коробка. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики.

1MORE 1M301

Внутри же упакованы в кейс из прозрачного пластика и зафиксированы в нем во вспененную подложку. Комплект включает клипсу для кабеля, дополнительные пары амбушюр, а также чехол для хранения. Хорошим бы тоном было добавление в комплект переходника с USB Type-C.

Внешний вид

Доступны в золотистом и черном вариантах исполнения. Выглядят с заделом на премиальность.

1MORE 1M301

Корпус наушников выполнен из алюминия. В конструкции отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

1MORE 1M301

Ножка динамика расположена под углом, обеспечивая оптимальное прилегание в ушном канале. Пользователь сможет выбрать между несколькими вариантами амбушюр.

1MORE 1M301

Сами амбушюры можно будет хранить в кейсе. Здесь они еще и подписаны соответственно размеру. Четыре пары амбушюр.

1MORE 1M301

На внутренней части корпуса нанесены пометки по правой и левой сторонам. Решетка динамика защищена металлической сеткой.

1MORE 1M301

Удлиненная ножка и усиление в районе кабеля. Сам кабель в защитной нейлоновой оплеткой. Он у 1MORE 1M301 не подвержен излому и запутыванию.

1MORE 1M301

Пульт управления с тремя хромированными механическими кнопками управления. При ношении кабель не оттягивает.

1MORE 1M301

Подключаются при помощи традиционного аудиоразъема. Штекер изогнут под углом 90 градусов. Контакты позолочены.

1MORE 1M301

Тесты

1MORE 1M301

Мы использовали эти наушники с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro и смартфоном OnePlus 8 Pro. Телефон для подключения потребовал использование переходника. В Android кнопки также позволят вызвать голосовой помощник и ответить на входящий вызов. С iOS, согласно комментариями первых покупателей, возможности управления ограничены.

1MORE 1M301

В ушах сидят удобно. При движениях головой в стороне и во время пробежки 1MORE 1M301 не выпадают. Уровень звукоизоляции средней. Для удобства кабель можно будет зафиксировать на одежде с помощью клипсы.

1MORE 1M301

За звучание отвечает составная мембрана. Тут используется металл, улучшающий качество отработки верхних и нижних частот. Звуковая сцена сбалансированная. Подойдет для прослушивания разножанровой музыки. Огрехов и артефактов во время работы замечено не было.

1MORE 1M301

Итоги по 1MORE 1M301

1MORE 1M301 – хороший вариант при поиске недорогих проводных наушников внутриканального типа. Металлический корпус, плотное прилегание, расширенная комплектация, пульт управления, составная мембрана и сбалансированное звучание, кабель в оплетке. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на USB Type-C.
Комментарии и отзывы 1MORE Single Driver 1M301
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