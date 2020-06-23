Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной

Несмотря на то, что все больше смартфонов выходит уже без аудиоразъема, проводные наушники еще рано отправлять на покой. Не малое количество пользователей отдает предпочтение именно такому способу подключения. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации новых 1MORE Single Driver 1M301. Это проводные внутриканальные наушники, в которых используются металлические композитные материалы для диафрагмы.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. На момент тестирования сред няя стоимость составляет 1690 рублей.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Интересно подошли к вопросу упаковки. Внешняя часть — это оформленная в черно-красных цветах коробка. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики.

Внешний вид

Внутри же упакованы в кейс из прозрачного пластика и зафиксированы в нем во вспененную подложку. Комплект включает клипсу для кабеля, дополнительные пары амбушюр, а также чехол для хранения. Хорошим бы тоном было добавление в комплект переходника с USB Type-C.Доступны в золотистом и черном вариантах исполнения. Выглядят с заделом на премиальность.

Корпус наушников выполнен из алюминия. В конструкции отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

Ножка динамика расположена под углом, обеспечивая оптимальное прилегание в ушном канале. Пользователь сможет выбрать между несколькими вариантами амбушюр.

Сами амбушюры можно будет хранить в кейсе. Здесь они еще и подписаны соответственно размеру. Четыре пары амбушюр.

На внутренней части корпуса нанесены пометки по правой и левой сторонам. Решетка динамика защищена металлической сеткой.

Удлиненная ножка и усиление в районе кабеля. Сам кабель в защитной нейлоновой оплеткой. Он у 1MORE 1M301 не подвержен излому и запутыванию.

Пульт управления с тремя хромированными механическими кнопками управления. При ношении кабель не оттягивает.

Подключаются при помощи традиционного аудиоразъема. Штекер изогнут под углом 90 градусов. Контакты позолочены.

Тесты

Мы использовали эти наушники с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro и смартфоном OnePlus 8 Pro. Телефон для подключения потребовал использование переходника. В Android кнопки также позволят вызвать голосовой помощник и ответить на входящий вызов. С iOS, согласно комментариями первых покупателей, возможности управления ограничены.

В ушах сидят удобно. При движениях головой в стороне и во время пробежки 1MORE 1M301 не выпадают. Уровень звукоизоляции средней. Для удобства кабель можно будет зафиксировать на одежде с помощью клипсы.

За звучание отвечает составная мембрана. Тут используется металл, улучшающий качество отработки верхних и нижних частот. Звуковая сцена сбалансированная. Подойдет для прослушивания разножанровой музыки. Огрехов и артефактов во время работы замечено не было.

Итоги по 1MORE 1M301

1MORE 1M301 – хороший вариант при поиске недорогих проводных наушников внутриканального типа. Металлический корпус, плотное прилегание, расширенная комплектация, пульт управления, составная мембрана и сбалансированное звучание, кабель в оплетке. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на USB Type-C.