Обзор 1MORE ComfoBuds Mini. Компактные наушники с шумоподавлением

Упакованы в компактную коробку с откидной крышкой и магнитным замком. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики. На внутренней части скетчи с конструкцией.
Комплект включает USB-кабель, две дополнительные пары силиконовых амбушюр и документацию.
При ношении они не выступают заметно за пределы ушной раковины. Также отметим легкий вес, составляющий 3.7 грамма.
В целом же это классические капельки. Представлены в черном и белом вариантах исполнения.
На внешней стороне чашки нанесен слегка заметный логотип бренда. В этой части находится сенсорная зона управления. На касания реагировали без видимых задержек.
Комплектуются наушники тремя парами силиконовых амбушюров в цвет гарнитуры. Есть возможность индивидуального подбора, что обеспечит комфортную и надежную посадку 1MORE ComfoBuds Mini в ушах.
Установлен 7 мм динамик. Звуковод защищен металлической сеткой. На внутренней стороне пара контактов. Есть компенсационное отверстие, выравнивающее давление.
Зарядный кейс тоже миниатюрен. На лицевой его стороне расположен светодиодный индикатор активности.
В основании разъем USB-C. В комплекте идет соответствующий кабель. Внутри наушники дополнительно фиксируются магнитом.
В главном окне выводятся данные по уровню заряда каждого из наушников в отдельности и зарядного кейса. Переключение режимов шумоподавления.
Отдельное окно по управлению действиями, выполняемыми при сенсорном касании. Для правого и левого наушников действие можно выставить отдельно.
Смарт-воспроизведение с тремя вариантами действий: пауза, пауза и воспроизведение, отключено.
Есть персонализация звука с последовательным воспроизведением отрезков и оценкой их. Под понравившийся будет адаптирован эквалайзер.
Активное шумоподавление ANC с несколькими режимами работы, среди которых есть и сквозное прослушивание. Негативного влияния на передачу звука его работа не оказывает. Микрофоны также задействованы и для работы технологии ENC, улучшая качество передачи голоса при голосовых вызовах или записи звука.
В целом звуковая сцена нейтральна. Это универсальный вариант со слабо выраженными басами. Подходит под прослушивание музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов и игр. Есть небольшой запас по громкости.
Поддерживают беспроводную зарядку, она в комплекте не идет, но подходят любые Qi. Полного заряда хватает на 4 часа работы с высокой громкостью и активным ANC. В комплектном кейсе можно провести 3 полных цикла.