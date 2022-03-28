Обзор 1MORE ComfoBuds Mini. Компактные наушники с шумоподавлением

Не так давно бренд 1MORE расширили модельный ряд TWS-наушников, запустив продажи модели ComfoBuds Mini. Они поддерживают систему активного шумоподавления и выполнены в компактном корпусе. Из особенностей также отмечается фирменная технология улучшения качества передачи голоса и регулируемые режимы шумоподавления.

1MORE ComfoBuds Mini

Лучшая цена 1MORE ComfoBuds Mini

Комплектация

1MORE ComfoBuds Mini

Упакованы в компактную коробку с откидной крышкой и магнитным замком. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики. На внутренней части скетчи с конструкцией.

1MORE ComfoBuds Mini

Комплект включает USB-кабель, две дополнительные пары силиконовых амбушюр и документацию.

1MORE ComfoBuds Mini

1MORE ComfoBuds Mini обзор

Внешний вид

Одной из ключевых особенностей внешнего исполнения стали компактные габариты. Выполнены они из пластика с матовым покрытием. Корпус защищен от воды (IPX5).

1MORE ComfoBuds Mini

При ношении они не выступают заметно за пределы ушной раковины. Также отметим легкий вес, составляющий 3.7 грамма.

1MORE ComfoBuds Mini

В целом же это классические капельки. Представлены в черном и белом вариантах исполнения.

1MORE ComfoBuds Mini

На внешней стороне чашки нанесен слегка заметный логотип бренда. В этой части находится сенсорная зона управления. На касания реагировали без видимых задержек.

1MORE ComfoBuds Mini

Комплектуются наушники тремя парами силиконовых амбушюров в цвет гарнитуры. Есть возможность индивидуального подбора, что обеспечит комфортную и надежную посадку 1MORE ComfoBuds Mini в ушах.

1MORE ComfoBuds Mini

Установлен 7 мм динамик. Звуковод защищен металлической сеткой. На внутренней стороне пара контактов. Есть компенсационное отверстие, выравнивающее давление.

1MORE ComfoBuds Mini

Зарядный кейс тоже миниатюрен. На лицевой его стороне расположен светодиодный индикатор активности.

1MORE ComfoBuds Mini

В основании разъем USB-C. В комплекте идет соответствующий кабель. Внутри наушники дополнительно фиксируются магнитом.

1MORE ComfoBuds Mini

Софт

Наушники поддерживают управление с помощью софта. Его интерфейс локализован под русскоязычных пользователей.

1MORE ComfoBuds Mini

В главном окне выводятся данные по уровню заряда каждого из наушников в отдельности и зарядного кейса. Переключение режимов шумоподавления.

1MORE ComfoBuds Mini

Отдельное окно по управлению действиями, выполняемыми при сенсорном касании. Для правого и левого наушников действие можно выставить отдельно.

1MORE ComfoBuds Mini

Смарт-воспроизведение с тремя вариантами действий: пауза, пауза и воспроизведение, отключено.

1MORE ComfoBuds Mini

Есть персонализация звука с последовательным воспроизведением отрезков и оценкой их. Под понравившийся будет адаптирован эквалайзер.

Тесты

Для беспроводного соединения 1MORE ComfoBuds Mini используют модуль Bluetooth 5.2. Поддерживают кодеки AAC и SBC. Проблем в качестве передачи звука и стабильности соединения замечено не было.

1MORE ComfoBuds Mini

Активное шумоподавление ANC с несколькими режимами работы, среди которых есть и сквозное прослушивание. Негативного влияния на передачу звука его работа не оказывает. Микрофоны также задействованы и для работы технологии ENC, улучшая качество передачи голоса при голосовых вызовах или записи звука.

1MORE ComfoBuds Mini

В целом звуковая сцена нейтральна. Это универсальный вариант со слабо выраженными басами. Подходит под прослушивание музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов и игр. Есть небольшой запас по громкости.

1MORE ComfoBuds Mini

Поддерживают беспроводную зарядку, она в комплекте не идет, но подходят любые Qi. Полного заряда хватает на 4 часа работы с высокой громкостью и активным ANC. В комплектном кейсе можно провести 3 полных цикла.

Итоги

1MORE ComfoBuds Mini – компактные наушники с активным шумоподавлением ANC и ENC. Сенсорное управление с полным набором действий, приложение для смартфона, легкий вес, защита от воды и пыли. Хороший вариант для прослушивания музыки во время прогулок или при занятиях фитнесом.
Комментарии и отзывы 1MORE ComfoBuds Mini
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр…
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игрТестируемые сегодня наушники Edifier P205 могут похвастать насыщенными басами. Выполнены в формате вклады…
Apple хочет заменить Bluetooth на оптическую передачу звука …
Apple хочет заменить Bluetooth на оптическую передачу звука Прошлым летом, Apple обновила Apple Music, включив в него два уровня Lossless с более высоким разрешением…
Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google A…
Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google AНесмотря на то, что ранее Nothing заявляла, что не планирует добавлять виртуальных голосовых помощников в…
Выпущены беспроводные наушники BOAT Airdopes 111…
Выпущены беспроводные наушники BOAT Airdopes 111Индийский бренд смарт-устройств выпустил новые беспроводные наушники boAt Airdopes 111. …
MSI представила микрофон Immerse GV60 и беспроводную гарниту…
MSI представила микрофон Immerse GV60 и беспроводную гарнитуMSI анонсировала два новых продукта Immerse, микрофон GV60 и беспроводную гарнитуру GH50. GV60 — это отде…
Представлены новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds (2…
Представлены новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds (2Сегодня были представлены беспроводные наушники Amazon Echo Buds (2nd Gen). Наушники Amazon Echo Buds (2n…
Выпущены беспроводные наушники BOAT Nirvanaa 751 ANC…
Выпущены беспроводные наушники BOAT Nirvanaa 751 ANCИндийский производитель аудиоаксессуаров boAt выпустил полноразмерные беспроводные наушники BOAT Nirvanaa…
Раскрыты сроки запуска беспроводных наушников Realme Buds Ai…
Раскрыты сроки запуска беспроводных наушников Realme Buds AiСогласно отчету, информатор Мукул Шарма сообщил, что Realme выпустит беспроводные наушники Buds Air 3 в ф…
Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляцийОбзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций
Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушникиОбзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из СкандинавииОбзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии
Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-CОбзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor