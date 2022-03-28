Обзор 1MORE ComfoBuds Mini. Компактные наушники с шумоподавлением

Не так давно бренд 1MORE расширили модельный ряд TWS-наушников, запустив продажи модели ComfoBuds Mini. Они поддерживают систему активного шумоподавления и выполнены в компактном корпусе. Из особенностей также отмечается фирменная технология улучшения качества передачи голоса и регулируемые режимы шумоподавления.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с откидной крышкой и магнитным замком. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики. На внутренней части скетчи с конструкцией.

Комплект включает USB-кабель, две дополнительные пары силиконовых амбушюр и документацию.

1MORE ComfoBuds Mini обзор

Внешний вид

Одной из ключевых особенностей внешнего исполнения стали компактные габариты. Выполнены они из пластика с матовым покрытием. Корпус защищен от воды (IPX5).

При ношении они не выступают заметно за пределы ушной раковины. Также отметим легкий вес, составляющий 3.7 грамма.

В целом же это классические капельки. Представлены в черном и белом вариантах исполнения.

На внешней стороне чашки нанесен слегка заметный логотип бренда. В этой части находится сенсорная зона управления. На касания реагировали без видимых задержек.

Комплектуются наушники тремя парами силиконовых амбушюров в цвет гарнитуры. Есть возможность индивидуального подбора, что обеспечит комфортную и надежную посадку 1MORE ComfoBuds Mini в ушах.

Установлен 7 мм динамик. Звуковод защищен металлической сеткой. На внутренней стороне пара контактов. Есть компенсационное отверстие, выравнивающее давление.

Зарядный кейс тоже миниатюрен. На лицевой его стороне расположен светодиодный индикатор активности.

В основании разъем USB-C. В комплекте идет соответствующий кабель. Внутри наушники дополнительно фиксируются магнитом.

Софт

Наушники поддерживают управление с помощью софта. Его интерфейс локализован под русскоязычных пользователей.

В главном окне выводятся данные по уровню заряда каждого из наушников в отдельности и зарядного кейса. Переключение режимов шумоподавления.

Отдельное окно по управлению действиями, выполняемыми при сенсорном касании. Для правого и левого наушников действие можно выставить отдельно.

Смарт-воспроизведение с тремя вариантами действий: пауза, пауза и воспроизведение, отключено.

Тесты

Есть персонализация звука с последовательным воспроизведением отрезков и оценкой их. Под понравившийся будет адаптирован эквалайзер.Для беспроводного соединения 1MORE ComfoBuds Mini используют модуль Bluetooth 5.2. Поддерживают кодеки AAC и SBC. Проблем в качестве передачи звука и стабильности соединения замечено не было.

Активное шумоподавление ANC с несколькими режимами работы, среди которых есть и сквозное прослушивание. Негативного влияния на передачу звука его работа не оказывает. Микрофоны также задействованы и для работы технологии ENC, улучшая качество передачи голоса при голосовых вызовах или записи звука.

В целом звуковая сцена нейтральна. Это универсальный вариант со слабо выраженными басами. Подходит под прослушивание музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов и игр. Есть небольшой запас по громкости.

Итоги

Поддерживают беспроводную зарядку, она в комплекте не идет, но подходят любые Qi. Полного заряда хватает на 4 часа работы с высокой громкостью и активным ANC. В комплектном кейсе можно провести 3 полных цикла.1MORE ComfoBuds Mini – компактные наушники с активным шумоподавлением ANC и ENC. Сенсорное управление с полным набором действий, приложение для смартфона, легкий вес, защита от воды и пыли. Хороший вариант для прослушивания музыки во время прогулок или при занятиях фитнесом.