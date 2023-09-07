Корпус со стенками из стекла под игровые сборки. Обзор 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Мы собрали игровую систему для игр в Full HD разрешении с процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой Radeon RX6600XT в компактном корпусе 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T, который сегодня рассмотрим детально. Выполнен он формате MidTower со стенками из закаленного стекла, поддерживающий установку до 9 вентиляторов в типоразмере 120 мм и систем жидкостного охлаждения.

Комплектация

Коробка из плотного картона с логотипом бренда и схематичное изображение корпуса. комплект включает пластиковые стяжки, дополнительные стойки материнской платы и винты, а также руководство пользователя.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T обзор

Внешний вид

Особенностью его исполнения стали две стенки из закаленного стекла, открывающие полный обзор на установленные в основной камере компоненты.

Оно прозрачное, левая крепится при помощи четырех винтов с накатанной головкой под крестовую отвертку, расположенных по периметру.

На лицевой стенке аккуратный логотип бренда в виде единицы. Общий внешний вид у корпуса привлекательный. Помимо корпуса в белом варианте исполнения, также есть в черном.

При этом в 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T продуман и вопрос доступа необходимого объема воздуха к установленным компонентам. Правая стенка с вентиляционными решетками в районе расположения радиатора/вентиляторов на боковой стенке и районе расположения блока питания.

Большая часть площади верхней стенки также вентиляционная решетка с посадочными местами по крепление вентиляторов или радиатора. Установлена противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На боковой части верхней стенки расположен набор разъемов состоящий из двух скоростных USB-разъемов, спаренного аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки.

Задняя панель с четырьмя заглушками под платы расширения. Посадка под 120 мм вентилятор и вырез для крепежа блока питания в вертикальном положении.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Вдоль всего основания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром и здесь есть отверстия для вентиляторов типоразмера 120 мм.

Внутренняя часть

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T рассчитан на установку материнской платы типоразмера miniITX и mATX. В районе сокета отверстие для свободного доступа для монтажа системы охлаждения процессора. Видеокарты с максимальной длиной до 400 мм.

Поддерживаются башенные конструкции высотой до 160 мм. Но данное шасси располагает к выбору в пользу жидкостного охлаждения. Для радиатора 240 мм доступно место на боковой стенке, 360 можно поставить будет снизу или сверху.

Суммарно есть посадочные места для девяти вентиляторов типоразмера 120 мм. Три сверху, три снизу, один сзади и два сбоку.

Блок питания ставится за стойкой материнской платой и он располагается вертикально. Остается скрытым от взгляда и это касается большей части длины интерфейсных и питающих кабелей.

Сборка

Накопители ставятся на съемную металлическую пластину с посадочными местами под три 2.5 дюймовых диска. Есть ушки для фиксации кабелей.

В 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T собрана система с материнской платой типоразмера, процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой Radeon RX6600XT. Для отвода тепла установлен радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм.

Зафиксировали суммарно 8 вентиляторов с адресной подсветкой, два из которых на радиаторе.

Тесты

Первым тестом провели изучение температуры нагрева в корпусе с закрытой крышкой.

А также замер уровня шума. В этом корпусе нет штатных вентиляторов, это результаты для конкретной сборки.

Итоги

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T корпус под игровые сборки среднего и высокого уровня с возможностью организации эффективного отвода тепла и акцентированием на внешнем виде самой системы. Две стенки из закаленного стекла, скоростные порты на лицевой панели, защита от пыли с обслуживаемыми фильтрами, большое количество посадочных мест под вентиляторы и габаритную видеокарту.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".