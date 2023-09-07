Корпус со стенками из стекла под игровые сборки. Обзор 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Мы собрали игровую систему для игр в Full HD разрешении с процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой Radeon RX6600XT в компактном корпусе 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T, который сегодня рассмотрим детально. Выполнен он формате MidTower со стенками из закаленного стекла, поддерживающий установку до 9 вентиляторов в типоразмере 120 мм и систем жидкостного охлаждения.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Комплектация

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Коробка из плотного картона с логотипом бренда и схематичное изображение корпуса. комплект включает пластиковые стяжки, дополнительные стойки материнской платы и винты, а также руководство пользователя.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T обзор

Внешний вид

Особенностью его исполнения стали две стенки из закаленного стекла, открывающие полный обзор на установленные в основной камере компоненты.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Оно прозрачное, левая крепится при помощи четырех винтов с накатанной головкой под крестовую отвертку, расположенных по периметру.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

На лицевой стенке аккуратный логотип бренда в виде единицы. Общий внешний вид у корпуса привлекательный. Помимо корпуса в белом варианте исполнения, также есть в черном.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

При этом в 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T продуман и вопрос доступа необходимого объема воздуха к установленным компонентам. Правая стенка с вентиляционными решетками в районе расположения радиатора/вентиляторов на боковой стенке и районе расположения блока питания.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Большая часть площади верхней стенки также вентиляционная решетка с посадочными местами по крепление вентиляторов или радиатора. Установлена противопылевой фильтр с магнитным креплением.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

На боковой части верхней стенки расположен набор разъемов состоящий из двух скоростных USB-разъемов, спаренного аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Задняя панель с четырьмя заглушками под платы расширения. Посадка под 120 мм вентилятор и вырез для крепежа блока питания в вертикальном положении.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Вдоль всего основания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром и здесь есть отверстия для вентиляторов типоразмера 120 мм.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Внутренняя часть

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T рассчитан на установку материнской платы типоразмера miniITX и mATX. В районе сокета отверстие для свободного доступа для монтажа системы охлаждения процессора. Видеокарты с максимальной длиной до 400 мм.

Поддерживаются башенные конструкции высотой до 160 мм. Но данное шасси располагает к выбору в пользу жидкостного охлаждения. Для радиатора 240 мм доступно место на боковой стенке, 360 можно поставить будет снизу или сверху.

Суммарно есть посадочные места для девяти вентиляторов типоразмера 120 мм. Три сверху, три снизу, один сзади и два сбоку.

Блок питания ставится за стойкой материнской платой и он располагается вертикально. Остается скрытым от взгляда и это касается большей части длины интерфейсных и питающих кабелей.

Накопители ставятся на съемную металлическую пластину с посадочными местами под три 2.5 дюймовых диска. Есть ушки для фиксации кабелей.

Сборка

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

В 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T собрана система с материнской платой типоразмера, процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой Radeon RX6600XT. Для отвода тепла установлен радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Зафиксировали суммарно 8 вентиляторов с адресной подсветкой, два из которых на радиаторе.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Тесты

Первым тестом провели изучение температуры нагрева в корпусе с закрытой крышкой.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

А также замер уровня шума. В этом корпусе нет штатных вентиляторов, это результаты для конкретной сборки.

1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T корпус под игровые сборки среднего и высокого уровня с возможностью организации эффективного отвода тепла и акцентированием на внешнем виде самой системы. Две стенки из закаленного стекла, скоростные порты на лицевой панели, защита от пыли с обслуживаемыми фильтрами, большое количество посадочных мест под вентиляторы и габаритную видеокарту.
1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Мини-ПК Minisforum UN1265 получил CPU Core i7-12650H …
Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью UN1265, которая оценена в 310 долларов за Bareb…
Мини-ПК Thunderobot Thor Mix получил Core i9-13900H…
Известный игровыми ноутбуками китайский производитель Thunderobot представил десктопный ПК Thor Mix, кото…
Мини-ПК Minisforum HX77G с Radeon 6600M оценен в $640 …
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HX77G, которая получила корпус с…
Jonsbo представила стильные корпуса C6 и N2…
Компания Jonsbo, китайский производитель с довольно внушительным набором различных продуктов, представил …
Корпус со стенками из стекла под игровые сборки. Обзор 1STPL…
Мы собрали игровую систему для игр в Full HD разрешении с процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой R…
ПК Mifcom BIG Boss получил семь карт GeForce RTX 4090…
Сетевые источники сообщают о выходе любопытной рабочей станции, главной особенностью которой является воз…
Мини-ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon оценен в $500 …
Компания Intel дала старт продажам компактного ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon, который отличается от Arena Ca…
Представлен необычный мини-ПК Khadas Mind…
Компания Khadas пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mind, которую уже успели прозвать «портативно…
Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATXОбзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-BКомпактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-B
Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборокОбзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок
Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборкиОбзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборки
Обзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторамиОбзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor