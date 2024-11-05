Доступный и компактный корпус аквариум. Обзор 1STPLAYER MIKU Mi5

Изучаемый сегодня корпус 1STPLAYER MIKU Mi5 сочетает в себе компактность и возможность установки видеокарты с габаритным охлаждением длиной до 420 мм. Это негласный формат «аквариума», в которых открывается обзор камеры с основными компонентами.

Комплектация

Коробка из плотного картона с лаконичным оформлением. Комплект включает съемную заглушку для задней панели, наклейку с логотипом бренда, различные типы винтов, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Форма корпуса с ровными панелями и прямыми углами. Две его основные стенки выполнены из стекла.

Подобная концепция предполагает акцентирование внимания к собранной системе. Возможность рассмотреть как отдельные элементы, так и насладиться общей композицией. Конечно здесь хорошо будут смотреться компоненты с подсветкой.

В основе шасси используется сталь толщиной 0.6 мм. Качество окраски, обработки краев и стыки все выполнено качественно.

Хотя здесь важно отметить, что часть из стекла хоть и основная, внизу есть сетка, обеспечивающая приток воздуха для жестких дисков и блока питания. Крышка фиксируется при помощи накатанного винта, а для ее удобного снятия есть компактный язычок.

Фронтальная часть из закаленного стекла, внизу небольшой глухой участок. Идет он как общий кант, начинающийся слева.

Верхняя панель с вентиляционной решеткой и отверстиями, используемыми для монтажа вентиляторов или систему охлаждения. Разъемы смещены правее, набор включает USB 3.0, USB 2.0, кнопку перезагрузки и включения, аудиоразъем.

Правая стенка у 1STPLAYER MIKU Mi5 с решеткой, через которую будет поступать воздух во внутреннюю камеру. Эта часть компенсирует глухую лицевую панель из стекла.

На основании четыре пластиковые ножки. Предусмотрели возможность демонтажа стойки под жесткие диски. Вместо нее, один диск можно будет соединить напрямую к основанию. Под зоной блока питания противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На задней четыре заглушки под платы расширения, одна из которых изначально снята и добавлены в комплект. Все кроме нее штампованы и не предполагают повторную установку. Остальная площадь с вентиляционными вырезами. Данный корпус не комплектуется вентиляторами.

Внутренняя часть

Две камеры визуально отделены друг от друга. Одна видна, а вторая скрыта, так собираемая система будет выглядеть эстетично. Рассчитан корпус на сборку с mATX платами.

Отверстия для подвода кабелей расположены в двух плоскостях. Из полезного, отметим наличие дополнительного окошко, через которое можно удобно подвести питающий кабель на видеокарту. Справа от места монтажа материнской платы вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы.

Монтаж радиатора жидкостного охлаждения на боковую стенку будет не рационален, из-за его толщины будет ограничиваться длина под монтаж видеокарты. Поэтому для радиатора лучше выбрать верхнюю стенку. При этом поместится габаритная башенная конструкция высотой до 165 мм.

Расположения блока питания у 1STPLAYER MIKU Mi5 нижнее. Тут достаточно свободно, не сталкивались с проблемами при работе с модульными источниками питания. Два посадочных места под диски с интерфейсом SATA.

Итоги

Доступ к отдельным частям корпуса свободный. Монтаж проводить в корпусе удобно. Для фиксации кабелей есть ряды с ушками под стяжки.1STPLAYER MIKU Mi5 – доступный корпус «аквариум» с хорошо вентилируемой рабочей камерой, поддержкой габаритных видеокарт и высоких башенных конструкций. Высокое качество сборки, защита от пыли, упрощенный вывод кабеля питания видеокарты. Не устроить могут отсутствие USB 3.2 Gen2 разъема на лицевой панели, штампованные заглушки под платы расширения.