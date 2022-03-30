Обзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкцией

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации игровой гарнитуры A4TECH Bloody G535. Эта модель оснащается 50 мм динамиком с неодимовым магнитом и поддерживает виртуальный 7.1 звук. Из особенностей производитель также отмечает однонаправленный микрофон, металлическое оголовье, кабель в оплетке и эргономичные амбушюры.

A4TECH Bloody G535

Комплектация

A4TECH Bloody G535

Упакованы в коробку с оформлением под игровую стилистику. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

A4TECH Bloody G535

Внешний вид

Вышли эти игровые наушники в белом и черном вариантах исполнения. Овальные чашки и широкое оголовье.

A4TECH Bloody G535

Каркас его выполнен из металла, обеспечивая высокую прочность и надежность конструкции. Большая часть площади обтянута экокожей и сопровождается мягкой подкладкой внутри. Автоматический подбор под разный объем головы. Отвечает за это внутренний контур.

A4TECH Bloody G535

Чашки овальной формы. На внешней стороне сочетаются поверхности с текстурным рисунком под металлическую метку и зоны с софт-тач покрытием.

A4TECH Bloody G535

В центре островок с логотипом производителя и вставка из полупрозрачного пластика. Они идут с многоцветной подсветкой.

A4TECH Bloody G535

Установлены массивные 3D-амбушюры. Экокожа и мягкий наполнитель, сохраняющий свою форму.

A4TECH Bloody G535

На нижней грани A4TECH Bloody G535 разъем для подключения микрофона. Можно будет снять в тех сценариях, когда не требуется.

A4TECH Bloody G535

Состоит из блока с разъемом, капсулы микрофона с поп-фильтром и гибкой ножки.

A4TECH Bloody G535

Элементы управления перенесены с корпуса наушников на пульт ДУ на интерфейсном кабеле. На нем есть кнопки управления подсветкой, выключения микрофона и регулировки громкости.

A4TECH Bloody G535

Общая длина кабеля составляет 2 метра. Подключается при помощи коннектора USB.

Софт

Для наушников можно загрузить приложение для управления. С помощью него ведется корректировка динамиков и микрофона.

A4TECH Bloody G535

Усиление микрофона и изменение уровня контроля громкости.

A4TECH Bloody G535

Тесты

A4TECH Bloody G535

Тестирование A4TECH Bloody G535 велось с компьютером, отдельно проверяли работу с PlayStation 5. Определялись автоматически. Оснащены они 50 мм неодимовыми динамиками. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Импеданс 16 Ом.

A4TECH Bloody G535

Звучание характерное для игровых наушников «среднего класса». Заметное смещение на низкие и средние частоты, высокие частоты выражены слабее. Оптимально для игр и динамичных фильмов. Под музыку подойдут непритязательным пользователям.

A4TECH Bloody G535

Вероятнее всего в наушниках используется общий канал питания для подсветки и звуковой карты. Именно с этим связано наличие наводок (шипящий шум на фоне) при работающей подсветке. С отключенной этого шума нет.

A4TECH Bloody G535

Габариты и форма амбушюр комфортная. Охват ушной раковины полный. Обеспечивается достаточный уровень пассивной звукоизоляции. При длительном ношении в теплом помещении может наблюдаться запотевание.

A4TECH Bloody G535

Установленный тут микрофон однонаправленный. Он отсекает окружающие шумы. Программно регулируется усиление.

Итоги

A4TECH Bloody G535 – сбалансированные игровые наушники с металлическим оголовьем, 50-мм динамиком с 7.1 звуком, интерфейсным кабелем с оплеткой, эргономичными амбушюрами, пультом ДУ, однонаправленным микрофоном. Из минусов отметим наличие наводок при работающей подсветке.
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