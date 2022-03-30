Обзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкцией

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации игровой гарнитуры A4TECH Bloody G535. Эта модель оснащается 50 мм динамиком с неодимовым магнитом и поддерживает виртуальный 7.1 звук. Из особенностей производитель также отмечает однонаправленный микрофон, металлическое оголовье, кабель в оплетке и эргономичные амбушюры.

Комплектация

Упакованы в коробку с оформлением под игровую стилистику. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Вышли эти игровые наушники в белом и черном вариантах исполнения. Овальные чашки и широкое оголовье.

Каркас его выполнен из металла, обеспечивая высокую прочность и надежность конструкции. Большая часть площади обтянута экокожей и сопровождается мягкой подкладкой внутри. Автоматический подбор под разный объем головы. Отвечает за это внутренний контур.

Чашки овальной формы. На внешней стороне сочетаются поверхности с текстурным рисунком под металлическую метку и зоны с софт-тач покрытием.

В центре островок с логотипом производителя и вставка из полупрозрачного пластика. Они идут с многоцветной подсветкой.

Установлены массивные 3D-амбушюры. Экокожа и мягкий наполнитель, сохраняющий свою форму.

На нижней грани A4TECH Bloody G535 разъем для подключения микрофона. Можно будет снять в тех сценариях, когда не требуется.

Состоит из блока с разъемом, капсулы микрофона с поп-фильтром и гибкой ножки.

Элементы управления перенесены с корпуса наушников на пульт ДУ на интерфейсном кабеле. На нем есть кнопки управления подсветкой, выключения микрофона и регулировки громкости.

Софт

Общая длина кабеля составляет 2 метра. Подключается при помощи коннектора USB.Для наушников можно загрузить приложение для управления. С помощью него ведется корректировка динамиков и микрофона.

Усиление микрофона и изменение уровня контроля громкости.

Тесты

Тестирование A4TECH Bloody G535 велось с компьютером, отдельно проверяли работу с PlayStation 5. Определялись автоматически. Оснащены они 50 мм неодимовыми динамиками. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Импеданс 16 Ом.

Звучание характерное для игровых наушников «среднего класса». Заметное смещение на низкие и средние частоты, высокие частоты выражены слабее. Оптимально для игр и динамичных фильмов. Под музыку подойдут непритязательным пользователям.

Вероятнее всего в наушниках используется общий канал питания для подсветки и звуковой карты. Именно с этим связано наличие наводок (шипящий шум на фоне) при работающей подсветке. С отключенной этого шума нет.

Габариты и форма амбушюр комфортная. Охват ушной раковины полный. Обеспечивается достаточный уровень пассивной звукоизоляции. При длительном ношении в теплом помещении может наблюдаться запотевание.

Итоги

Установленный тут микрофон однонаправленный. Он отсекает окружающие шумы. Программно регулируется усиление.A4TECH Bloody G535 – сбалансированные игровые наушники с металлическим оголовьем, 50-мм динамиком с 7.1 звуком, интерфейсным кабелем с оплеткой, эргономичными амбушюрами, пультом ДУ, однонаправленным микрофоном. Из минусов отметим наличие наводок при работающей подсветке.