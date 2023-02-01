Обзор A4TECH Bloody GR230. Беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов

Изучаемая сегодня игровая гарнитура A4TECH Bloody GR230 использует беспроводной способ подключения с модулем Bluetooth 5.2. Она оснащена 50 мм динамиком и всенаправленным микрофоном с поддержкой шумоподавления. Из особенностей производитель выделяет до 40 часов автономной работы, зарядка через разъем USB-C.

A4TECH Bloody GR230

Комплектация

Комплект включает адаптер подключения, удлинитель для адаптера, USB-кабель для зарядки, USB-C кабель для подключения к аудиоразъему, руководство пользователя. Собрано все в коробке с прозрачным окошком.

A4TECH Bloody GR230

A4TECH Bloody GR230 обзор

Внешний вид

Полноразмерный формат с накладными чашами и традиционным для игровых наушников оформлением. В основе используется пластик черного цвета с матовым покрытием.

A4TECH Bloody GR230

Широкое оголовье с регулируемой длиной. Направляющие здесь металлические, обеспечивают жесткость в разном положении. Доступные здесь регулировки подойдут под разный объем головы. Внутренняя часть оголовья с мягкой накладкой.

A4TECH Bloody GR230

На внешней стороне чашек вдоль периметра распределены зоны с многоцветной подсветкой. Аккуратная реализация, без излишеств.

A4TECH Bloody GR230

Левая чашка с поворотной ножкой микрофона. Можно подбирать оптимальное положение в зависимости от текущего сценария.

A4TECH Bloody GR230

Амбушюры у A4TECH Bloody GR230 выполнены из экокожи, периметр прошит, внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

A4TECH Bloody GR230

Установлены 50 мм динамики, мембрана которых обработана лазером, повышая точность воспроизведения звука и четкость басов.

A4TECH Bloody GR230

На нижнем торце разъем USB и четыре механические кнопки, используемые для управления питанием и подсветкой, переключения режимов работы, изменения громкости.

A4TECH Bloody GR230

В комплекте с наушниками помимо кабеля для проведения зарядки также есть удлинитель, используемый для сокращения дистанции между наушниками и адаптером. Сам адаптер выполнен в виде флешки.

Тесты

Наушники поддерживают два варианта беспроводного подключения. Это Bluetooth 5.2, который можно будет использовать со смартфоном или настольными устройствами не занимая USB-разъем, а также радиочастота 2.4 ГГц с передачей сигнала через адаптер. Второй вариант обеспечивает минимальные задержки, а при использовании удлинителя еще и даст скорость, сопоставимую с проводным подключением. Этот способ мы помимо ПК, также проверили с PlayStation 5, дополнительная настройка в этом случае не требовалась, достаточно было подсоединить адаптер и включить гарнитуру.

A4TECH Bloody GR230

Есть и проводной способ подключения, использующий аудиоразъем. Хотя с учетом того, что здесь установлен емкий аккумулятор и проведены оптимизации по энергосбережению, этот вариант можно назвать только резервным. По опыту эксплуатации, в беспроводном режиме хватает на 18-20 часов с активной подсветкой и вдвое больше при ее отключении. Зарядка A4TECH Bloody GR230 проходит через распространенный тип разъема – USB-C.

A4TECH Bloody GR230

На голове сидят удобно. Длительное ношение проходило без дискомфорта. Отсутствие кабеля у них позволяет удобно расположиться на расстоянии от источника звука, например, игровой консоли, а также свободно поворачивать голову в стороны. Не будет проблем с перегибами и изломом интерфейсного кабеля.

A4TECH Bloody GR230

Установленные здесь динамики отлично справляются с насыщенными сценами в играх и при просмотре фильмов. Детализированные взрывы, выстрелы и другие спецэффекты. Воспроизводимый звук не скатывается в кашу, сохраняется четкость и общая детализация. Запас по громкости тоже присутствует.

A4TECH Bloody GR230

Как и отмечали вначале, здесь установлен всенаправленный микрофон с поддержкой подавления помех. Мы традиционно отдельно приводим пример его работы.

Тест микрофона A4TECH Bloody GR230

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH Bloody GR230 – беспроводная игровая гарнитура для консолей, ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Два варианта беспроводного соединения, аксессуары в комплекте, возможность соединения через аудиоразъем, четкий и детализированный звук с басами, микрофон, отключаемая подсветка.
A4TECH Bloody GR230 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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