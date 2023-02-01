Обзор A4TECH Bloody GR230. Беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов

Широкое оголовье с регулируемой длиной. Направляющие здесь металлические, обеспечивают жесткость в разном положении. Доступные здесь регулировки подойдут под разный объем головы. Внутренняя часть оголовья с мягкой накладкой.
На внешней стороне чашек вдоль периметра распределены зоны с многоцветной подсветкой. Аккуратная реализация, без излишеств.
Левая чашка с поворотной ножкой микрофона. Можно подбирать оптимальное положение в зависимости от текущего сценария.
Амбушюры у A4TECH Bloody GR230 выполнены из экокожи, периметр прошит, внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.
Установлены 50 мм динамики, мембрана которых обработана лазером, повышая точность воспроизведения звука и четкость басов.
На нижнем торце разъем USB и четыре механические кнопки, используемые для управления питанием и подсветкой, переключения режимов работы, изменения громкости.
В комплекте с наушниками помимо кабеля для проведения зарядки также есть удлинитель, используемый для сокращения дистанции между наушниками и адаптером. Сам адаптер выполнен в виде флешки.
Есть и проводной способ подключения, использующий аудиоразъем. Хотя с учетом того, что здесь установлен емкий аккумулятор и проведены оптимизации по энергосбережению, этот вариант можно назвать только резервным. По опыту эксплуатации, в беспроводном режиме хватает на 18-20 часов с активной подсветкой и вдвое больше при ее отключении. Зарядка A4TECH Bloody GR230 проходит через распространенный тип разъема – USB-C.
На голове сидят удобно. Длительное ношение проходило без дискомфорта. Отсутствие кабеля у них позволяет удобно расположиться на расстоянии от источника звука, например, игровой консоли, а также свободно поворачивать голову в стороны. Не будет проблем с перегибами и изломом интерфейсного кабеля.
Установленные здесь динамики отлично справляются с насыщенными сценами в играх и при просмотре фильмов. Детализированные взрывы, выстрелы и другие спецэффекты. Воспроизводимый звук не скатывается в кашу, сохраняется четкость и общая детализация. Запас по громкости тоже присутствует.
Как и отмечали вначале, здесь установлен всенаправленный микрофон с поддержкой подавления помех. Мы традиционно отдельно приводим пример его работы.