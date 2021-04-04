Обзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушники

Так уж сложилось, что если речь заходит о игровых наушниках это часто монструозная конструкция с массивными чашками, подсветкой и агрессивными формами. Но как показали тесты A4TECH Bloody M90, игровые наушники могут не уступать в эргономике и не превышать вес носимых TWS моделей. При чем не будем забывать, что доля сегмента мобильных игр и развлечение демонстрирует рост от года к году.

A4TECH Bloody M30

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим младшие A4TECH Bloody M30. Средняя их стоимость составляет 2 999 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с описанием основных особенностей работы и технологий. Комплект включает зарядный кейс, сменные амбушюры, USB-С кабель и инструкцию.

A4TECH Bloody M30

Внешний вид

Из белого и черного варианта исполнения, наиболее интересно они выглядят в белом. Этот цвет облегчает визуально конструкцию и не акцентирует внимание на возможных следах пальцев и пыли.

A4TECH Bloody M30

Хотя в целом с практичностью тут все в порядке. Это пластик с матовой текстурой. К качеству звука нареканий нет.

A4TECH Bloody M30

Корпус состоит из ножки и капсулы с излучателем. Он защищен от пыли и воды, соответствуя требованиям защиты IPX4.

A4TECH Bloody M30

На внешней стороне ножек, в зоне с нанесенным логотипом производителя, находится сенсорная зона. С помощью нее можно вызывать голосовой помощник, отвечать/отклонять голосовой вызов, переключать треки и изменять громкость.

A4TECH Bloody M30

Срабатывает точно и быстро. Сама эта зона у A4TECH Bloody M30 хорошо определяется слепым методом. В комплекте есть инструкция с подробным описанием ключевых особенностей управления.

A4TECH Bloody M30

Светодиодные индикаторы активности. Отверстие микрофона на внутренней стороне чашки.

A4TECH Bloody M30

На ножку динамика ставятся сменные силиконовые амбушюры. Выполнены в цвет основного корпуса. Несколько вариантов для выбора оптимального прижима.

A4TECH Bloody M30

Зарядка и «парковка» на время тестов. Также выполнен из пластика с матовым покрытием. Компактные габариты и закругленные грани. Для него не составит проблем найти свободное место в кармане.

A4TECH Bloody M30

Откидная крышка и отдельные посадочные места с магнитным крепление. На основании у зарядного кейса светодиодный индикатор. Оснащен актуальным USB-C.

A4TECH Bloody M30

Тесты

За воспроизведение отвечают динамики диаметром 10 мм. Частота воспроизведения от 20 до 20кГц. Тут используются динамики с мембраной из углеродного волокна и наномицелия. Качество звука выше, чем у большинства моделей в ценовом сегменте до 3-4 тысяч рублей. Присутствует запас по громкости.

A4TECH Bloody M30

Мы использовали A4TECH Bloody M30 в играх, при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Показали себя достойно. Шумов и артефактов замечено не было. Есть эффект объемной сцены.

A4TECH Bloody M30

Для соединения используется Bluetooth 5.0. В сетевых шутерах слышимой и видимой задержки не было. Тесты наушников ввели со смартфоном, планшетом и настольным ПК. Во всех сценариях сбоев не было.

A4TECH Bloody M30

В отличие от полноразмерных наушников нет проблем с запотеванием при длительном ношении. Не ограничивают движения головой. Также позволяют удаляться от системного блока на расстояние до 10 метров.

A4TECH Bloody M30

Встроенный аккумулятор дает до 4 часов работы на среднем уровне громкости. С помощью зарядного кейса можно провести 3 полный цикла зарядки.

A4TECH Bloody M30

Итоги по A4TECH Bloody M30

A4TECH Bloody M30 – удачная альтернатива покупке проводных игровых наушников. Такой формат позволит работать и играть на настольном ПК, а также брать их с собой для прослушивания музыки и просмотра фильмов на смартфоне. Аккуратный внешний вид, хорошее качество звука, сенсорное управление, защита IPX4.
Комментарии и отзывы A4TECH Bloody M30
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