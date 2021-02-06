Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC

Формат TWS за последние несколько лет получил широкое распространение и за этого время были решены недостатки моделей первых поколений, связанные со стабильностью соединения, качеством передачи звука и длительностью автономной работы. Также сейчас выходят модели, которые ориентированы не только на тех, кто ищет разговорную гарнитуру или решение только под прослушивание музыки. Как пример, тестируемая сегодня A4TECH Bloody M90 ориентирована на игровую аудиторию, предлагая улучшенное воспроизведение басов и технологию активного шумоподавления.

A4TECH Bloody M90 обзор

Средняя стоимость составляет 6 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакованы в качественную коробку из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ключевым особенностям. Стартовый набор включает зарядный кейс, USB-С кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

При кажущейся внешней строгости и преобладании классического черного цвета, есть и агрессивные акценты. Это красные хромированные вставки на зарядном кейсе и красное основание на силиконовых амбушюрах.

Как результат, они хорошо дополнят общий игровой сеттинг периферии. В целом исполнение классическое. Это вытянутая ножка и блок с динамиком.

Основным материалом выступает пластик черного цвета. Внешние поверхности немаркие. Приятны тактильно.

Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Ношение этих наушников под дождем или снегом не приведет к поломке.

На внешней стороне ножки расположена сенсорная зона, отвечающая за управление воспроизведением, ответа на входящие вызовы и изменения громкости. Подробнее процесс управления описан в комплектной инструкции.

Используется группа микрофонов. Часть отвечает за передачу голоса, а вторая за мониторинг окружающего шума для работы ANC технологии.

Суммарно владелец A4TECH Bloody M90 получает три пары силиконовых амбушюр. Есть возможность подобрать оптимальный прижим в ушной раковине.

Комплектуется за зарядным кейсом, его откидная крышка скрывает два посадочных отсека под наушники. Внутри дополнительно фиксируются магнитом.

На основании его USB-C разъем. И в отличие от большинства протестированных наушников TWS, здесь еще есть поддержка беспроводной зарядки Qi.

Тесты

Для соединения используется актуальный Bluetooth 5.1. Процесс сопряжения включает традиционный набор шагов. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Звук и голос передается без слышимых задержек. Рассинхронизация при просмотре видео отсутствует.

Конечно, они уступают по глубине басов полноразмерным наушникам, но все же здесь уделено этому внимание. Хорошо отрабатываются выстрелы, взрывы и другие спецэффекты. Бас мягкий и насыщенный. Присутствует запас по громкости.

A4TECH Bloody M90 поддерживает активное шумоподавление. Суть этой технологии заключается в анализе окружающего шума и создании на основе этого направленной волны, блокирующей его восприятие ушами. Конечно, геймеры летают на самолетах не часто, но тишина и сосредоточенность на экране будут полезны при игре с экрана смартфона или планшета, как и дома при подключении к ПК или ноутбуку.

В ушах сидят удобно. За время тестов мы использовали их как дома, так и на улице. Длительное ношение не вызывает дискомфорта. При резких движениях головы или тряске не выпадают. Хорошо себя показали во время тренировок

Итоги по A4TECH Bloody M90

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4 часа автономной работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести 4-5 циклов зарядки.A4TECH Bloody M90 – игровые наушники, выполненные в формате TWS и поддерживающие ANC. Сенсорное управление, поддержка беспроводной Qi и проводной USB-С зарядок, аккуратный внешний вид, сменные силиконовые амбушюры, защита IPX4, актуальный Bluetooth 5.1, проработанные басы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".