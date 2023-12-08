Беспроводные наушники с ENC и мягкими амбушюрами. Обзор A4Tech Fstyler BH220

В центре внимания сегодня беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH220 с двухканальным стереозвуком без искажений, оснащенные 40 мм динамиком из углеродного волокна и наномицелия. Новинка оснащена модулем Bluetooth 5.3 и поддерживает технологию подавления шума во время голосовых вызовов.

Комплектация

Комплект включающий USB-кабель и документацию упакован в коробку из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее особенностям исполнения с обратной стороны.

A4Tech Fstyler BH220 обзор

Внешний вид

Представлены наушники в четырех цветах: черном, белом, сером и синем вариантах. В такой же расцвете доступна и другая периферия, позволяющая собрать общий сет в одной стилистике.

Это же касается общего строго внешнего исполнения, позволяя эксплуатировать в офисе, не нарушая общий дресс-код. Чашки овальной формы и широкое оголовье.

Конструкция складываемая, уменьшая общие габариты и упрощая перевозку. Поворачиваемые на 90 градусов чашки и дополнительно поворачиваемые в местах соединения. Есть три разных способа складывания. Качество сборки хорошее, она достаточно прочная.

Оголовье с мягкой вставкой на внутренней стороне с тканевой обивкой. Из этого же материала сделаны амбушюры. В отличие от экокожи, она приятнее тактильно и практичнее. На ткань, закрывающую решетку динамика нанесены пометки по правой и левой сторонам.

На нижнем торце чашки A4Tech Fstyler BH220 выведен разъем USB-С, используемый для восстановления встроенного аккумулятора. Механический тумблер питания, три механические кнопки для управления воспроизведением, громкостью и постановки на паузу.

С внешней стороны чашек. Можно обратить внимание на отверстие с металлической сеткой. В этой части находится микрофон, используемый для удаления шума при передаче голоса.

Тесты

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.3 c дальностью соединения до 10 метров. Тестирование вели со смартфоном и моноблоком, проблем в течение нескольких недель эксплуатации выявлено не было. Набор поддерживаемых кодеков тут базовый, включающий AAC и SBC.

Встроенный в них аккумулятор давал около 16 часов беспрерывного воспроизведения музыки на среднем уровне громкости. В режиме ожидания с периодическим прослушиванием музыки и разговорами хватит на 2-3 дня использования. Зарядка проходит через разъем USB-C.

Установленные здесь 40 мм динамики. Выводимый звук бархатистый, основной акцент сделан на средние и высокие частоты, которые дополняют легкие басы на фоне. Подходят для прослушивания разножанровой музыки и подкастов, а также типовой работы за ПК.

Тесты микрофона A4Tech Fstyler BH220

Итоги

При использовании во время разговоров микрофон использует технологию устранения шумов. Пример работы в ролике ниже.A4Tech Fstyler BH220 – беспроводные наушники для эксплуатации в офисе, дома и на улице. Хорошие показатели автономной работы и выводимого звука, зарядка через USB-C.