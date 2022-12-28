Обзор A4Tech BH300. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.3

Сегодня мы рассмотрим беспроводные наушники A4Tech BH300 с поддержкой актуального модуля Bluetooth 5.3, выполненные в формате закрытого типа с полноразмерными амбушюрами. Из особенностей отмечаются всенаправленный микрофон, дистанционное управление воспроизведением, зарядка через USB-C, складываемое оголовье и мембрана из наномицелия с углеродным волокном.

Комплектация

Покупатель получает их упакованными в коробку с общими данными по техническим характеристикам. Комплект их включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.

A4Tech BH300 обзор

Внешний вид

Выбрать можно между тремя вариантами цветового оформления: светло-серым, темно-серым, мятно-зеленым. Внешний вид у нее аккуратный и стильный.

Основу конструкции составляет пластик с матовым покрытием. Вес у них легкий, собраны хорошо.

Продуман вопрос удобства переноски и хранения. Чашки складываются и поворачиваются на 90 градусов, в собранном положении занимает заметно меньше места.

Конструкция оголовья позволяет менять длину, подбирая оптимальный обхват и посадку. Направляющие пластиковые, стоит быть аккуратным.

У A4Tech BH300 чашки овальной формы. На внешней стороне накладка с текстурной поверхностью под шлифованный металл.

Глубокие амбушюры из экокожи, мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.

На нижнем торце у нее аудиоразъем с поддержкой подключения проводного источника звука, USB-C для зарядки, механический тумблер питания и кнопки управления воспроизведением.

Тесты

Основной способ подключения для этой гарнитуры – беспроводной. Здесь установлен модуль Bluetooth 5.3 с кодеком SBC. Актуальная версия с совместимым смартфоном или планшетом даст преимущества в энергопотреблении и качестве передачи звука, также сохранена и обратная совместимость с ранее вышедшими.

Подключение аудиокабелем является резервным. Особенно с учетом того, что наушники A4Tech BH300 могут похвастать отличными показателями автономной работы, на среднем уровне громкости беспрерывно работали около 26 часов. Удобно проходит процесс зарядки, для этого используется актуальный разъем USB-C.

За воспроизведение в них отвечает 40 мм гибридный излучатель, мембрана которого выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Качество звучания, по субъективной оценке, хорошее. Основу в них задают верхние частоты, они четкие и звонкие, средние частоты выражены слабее, басы мягкие. Слушали в них музыку разных жанров с Яндекс.Музыки.

В данной гарнитуре можно проводить длительное время. Надетыми не давят на голову, при этом обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Зимой позволяют эксплуатировать в шапке.

Тест микрофона A4Tech BH300

Итоги

Есть всенаправленный микрофон, по традиции приведем пример видеоролика, записанного с его использованием.A4Tech BH300 – полноразмерная гарнитура закрытого типа с Bluetooth 5.3. Симпатичный внешний вид, складываемая конструкция, длительное время автономной работы, мягкие амбушюры, USB-C для зарядки, всенаправленный микрофон.