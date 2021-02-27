Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном

К моменту публикации продажи наушников еще не стартовали.
A4Tech Bloody G200S обзор
Комплектация
Упакована в коробку, оформленную в игровой стилистике. Внутри надежно закреплены, предотвращая тряску при перевозке. Дополнительно внутри коробки можно обнаружить различную документацию.
Внешний видДвойное металлическое оголовье с красной резиновой оплеткой. Оно дает хорошую жесткость и надежность конструкции.
Внутри мягкий контур из экокожи, обеспечивающий автоматический подбор оптимальной глубины посадки. Эта часть подпружинена.
Места соединения с чашками усилены. На боковых зонах нанесены отметки по правой и левой сторонам.
Чашки из черного пластика в виде шайб. В центре островок с нанесенным логотип производителя.
По периметру этого островка у A4Tech Bloody G200S зона с многоцветной подсветкой. Цвет последовательно мерцает. Управление не предусмотрено.
Амбушюры из экокожи с вспененным наполнителем. Решетка динамика защищена тканью.
На левой чашке несъемная гибкая ножка микрофона. Капсюль с ветрозащитой.
Предусмотрено управление громкостью с помощью барабана. Диапазон регулировки широкий. Нет кнопки выключения микрофона.
Кабель с резиновой оплеткой. Не подвержен запутыванию. Подключаются с помощью USB-разъема.
Тесты
За обработку отвечает встроенная звуковая карта. Ориентирована эта модель на использование с компьютером или ноутбуком. Для начала работы не требуется установка драйвера. Отдельного программного обеспечения для настройки не предусмотрено.
По звуку основной акцент сделан на средние и низкие частоты. За воспроизведение тут отвечают 50 мм динамики. A4Tech Bloody G200S хорошо себя показали в играх и фильмах. По звуку артефактов и шумов замечено не было. За время тестирования мы использовали их в сетевых шутерах, проблем с пониманием расположения противников на карте.
Посадка на голове удобная. На уши они не давят. Подбирается оптимальный обхват головы. Подойдут людям разных возрастов. При длительном ношении в теплом помещении запотевают.
Тут однонаправленный микрофон с системой шумоподавления. Можно будет использовать в онлайн играх и во время удаленных совещаниях.