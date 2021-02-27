Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном

Тестируемые сегодня наушники A4Tech Bloody G200S оснащены 50 мм динамики со звуком высокой точности. Помимо этого, отмечаются металлическое оголовье, многоцветная мерцающая подсветка, встроенная звуковая карта и однонаправленный микрофон с шумоподавлением.

A4Tech Bloody G200S обзор

К моменту публикации продажи наушников еще не стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в игровой стилистике. Внутри надежно закреплены, предотвращая тряску при перевозке. Дополнительно внутри коробки можно обнаружить различную документацию.

Внешний вид

Двойное металлическое оголовье с красной резиновой оплеткой. Оно дает хорошую жесткость и надежность конструкции.

Внутри мягкий контур из экокожи, обеспечивающий автоматический подбор оптимальной глубины посадки. Эта часть подпружинена.

Места соединения с чашками усилены. На боковых зонах нанесены отметки по правой и левой сторонам.

Чашки из черного пластика в виде шайб. В центре островок с нанесенным логотип производителя.

По периметру этого островка у A4Tech Bloody G200S зона с многоцветной подсветкой. Цвет последовательно мерцает. Управление не предусмотрено.

Амбушюры из экокожи с вспененным наполнителем. Решетка динамика защищена тканью.

На левой чашке несъемная гибкая ножка микрофона. Капсюль с ветрозащитой.

Предусмотрено управление громкостью с помощью барабана. Диапазон регулировки широкий. Нет кнопки выключения микрофона.

Кабель с резиновой оплеткой. Не подвержен запутыванию. Подключаются с помощью USB-разъема.

Тесты

За обработку отвечает встроенная звуковая карта. Ориентирована эта модель на использование с компьютером или ноутбуком. Для начала работы не требуется установка драйвера. Отдельного программного обеспечения для настройки не предусмотрено.

По звуку основной акцент сделан на средние и низкие частоты. За воспроизведение тут отвечают 50 мм динамики. A4Tech Bloody G200S хорошо себя показали в играх и фильмах. По звуку артефактов и шумов замечено не было. За время тестирования мы использовали их в сетевых шутерах, проблем с пониманием расположения противников на карте.

Посадка на голове удобная. На уши они не давят. Подбирается оптимальный обхват головы. Подойдут людям разных возрастов. При длительном ношении в теплом помещении запотевают.

Тест микрофона A4Tech Bloody G200S

Тут однонаправленный микрофон с системой шумоподавления. Можно будет использовать в онлайн играх и во время удаленных совещаниях.

Итоги по A4Tech Bloody G200S

A4Tech Bloody G200S – игровые наушники с хорошим качеством звука и надежной конструкцией. Многоцветная подсветка, встроенная обработка звука, микрофон с чистой передачей голоса. Придраться можно к отсутствию кнопки выключения микрофона.