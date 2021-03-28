Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком

В течение нескольких недель мы активно использовали наушники A4Tech Bloody G350 и сегодня готовы поделиться опытом их эксплуатации. Одной из особенностей этой новинки стал виртуальный объемный звук, а также улучшенное позиционирование противников на карте при игре в сетевых шутерах, включая киберспортивные дисциплины. Отдельно отмечен высокочувствительный микрофон.

A4Tech Bloody G350

К моменту публикации эти наушники уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 399 рублей.

A4Tech Bloody G350 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку, оформленную в игровой стилистике. Есть окошко с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает различную документацию.

A4Tech Bloody G350

Внешний вид

Это игровые наушники с широким оголовьем и массивными чашками. Внешний вид агрессивный.

A4Tech Bloody G350

Оголовье обтянуто экокожей с вспененной подкладкой внутри. Направляющие выполнены из пластика, выбранные положения фиксируются.

A4Tech Bloody G350

Интересно обыграны края оголовья. Стилизованы они под наконечник стрелы. Общий запас по гибкости конструкции хороший.

A4Tech Bloody G350

Чашки круглой формы. На внешней стороне зона с логотипом производителя и кольцевая подсветка. Управлять ей в A4Tech Bloody G350 нельзя, это многоцветный эффект.

A4Tech Bloody G350

Выглядит в целом интересно. Во время игры самого пользователя не отвлекает.

A4Tech Bloody G350

С внутренней стороны в местах фиксации нанесены отметки по правой и левом сторонам.

A4Tech Bloody G350

Амбушюры из экокожи. Решетку динамика защищает ткань. Используется наполнитель с памятью формы. После ношения быстро восстанавливаются.

A4Tech Bloody G350

На левой чашке выведена гибкая ножка микрофона. Есть возможность выбирать его положение при ношении. Капсюль без ветрозащиты.

A4Tech Bloody G350

Все элементы управления перенесены на внешний пульт. Такое расположение удобнее.

A4Tech Bloody G350

Это механический переключатель статуса микрофона. Кнопка выключения подсветки и барабан регулировки громкости.

A4Tech Bloody G350

Кабель сопровождается нейлоновой оплеткой. Места соединений усилены и защищены от излома. Подключается с помощью USB.

Тесты

A4Tech Bloody G350

Определяются A4Tech Bloody G350 сразу после подключения. Для работы не требуется установка драйвера. Программное обеспечение не поддерживается. Все возможности управления представлены пультом. Использование USB исключает возможные проблемы со встроенной звуковой картой, наушники эти сами обрабатывают звук.

A4Tech Bloody G350

В них установлены 50 мм динамики. В звуковой сцене сделан акцент на средние и низкие частоты. Хорошо звучат басы. Понравилось звучание в шутерах, а также при просмотре блокбастеров. В игре Escape from Tarkov мы могли четко позиционировать противников на локации.

A4Tech Bloody G350

Подходят эти наушники пользователям с разным объемом головы. На уши не давят. Пассивная звукоизоляция на хорошем уровне. При длительном ношении может наблюдаться запотевание.

A4Tech Bloody G350

Есть встроенный микрофон с функцией шумоподавления. Во время общения в сетевых играх собеседники не жаловались на качество передачи голоса.

A4Tech Bloody G350 обзор

Итоги по A4Tech Bloody G350

A4Tech Bloody G350 – игровые наушники со встроенной звуковой картой и виртуальным 7.1 звуком. Эргономичная конструкция, высокая громкость, многоцветная подсветка, пульт управления, кабель в нейлоновой оплетке, регулируемый каркас.
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody G350
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