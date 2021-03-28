Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком

В течение нескольких недель мы активно использовали наушники A4Tech Bloody G350 и сегодня готовы поделиться опытом их эксплуатации. Одной из особенностей этой новинки стал виртуальный объемный звук, а также улучшенное позиционирование противников на карте при игре в сетевых шутерах, включая киберспортивные дисциплины. Отдельно отмечен высокочувствительный микрофон.

A4Tech Bloody G350 обзор

К моменту публикации эти наушники уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 399 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку, оформленную в игровой стилистике. Есть окошко с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает различную документацию.

Внешний вид

Это игровые наушники с широким оголовьем и массивными чашками. Внешний вид агрессивный.

Оголовье обтянуто экокожей с вспененной подкладкой внутри. Направляющие выполнены из пластика, выбранные положения фиксируются.

Интересно обыграны края оголовья. Стилизованы они под наконечник стрелы. Общий запас по гибкости конструкции хороший.

Чашки круглой формы. На внешней стороне зона с логотипом производителя и кольцевая подсветка. Управлять ей в A4Tech Bloody G350 нельзя, это многоцветный эффект.

Выглядит в целом интересно. Во время игры самого пользователя не отвлекает.

С внутренней стороны в местах фиксации нанесены отметки по правой и левом сторонам.

Амбушюры из экокожи. Решетку динамика защищает ткань. Используется наполнитель с памятью формы. После ношения быстро восстанавливаются.

На левой чашке выведена гибкая ножка микрофона. Есть возможность выбирать его положение при ношении. Капсюль без ветрозащиты.

Все элементы управления перенесены на внешний пульт. Такое расположение удобнее.

Это механический переключатель статуса микрофона. Кнопка выключения подсветки и барабан регулировки громкости.

Тесты

Кабель сопровождается нейлоновой оплеткой. Места соединений усилены и защищены от излома. Подключается с помощью USB.

Определяются A4Tech Bloody G350 сразу после подключения. Для работы не требуется установка драйвера. Программное обеспечение не поддерживается. Все возможности управления представлены пультом. Использование USB исключает возможные проблемы со встроенной звуковой картой, наушники эти сами обрабатывают звук.

В них установлены 50 мм динамики. В звуковой сцене сделан акцент на средние и низкие частоты. Хорошо звучат басы. Понравилось звучание в шутерах, а также при просмотре блокбастеров. В игре Escape from Tarkov мы могли четко позиционировать противников на локации.

Подходят эти наушники пользователям с разным объемом головы. На уши не давят. Пассивная звукоизоляция на хорошем уровне. При длительном ношении может наблюдаться запотевание.

A4Tech Bloody G350 обзор

Есть встроенный микрофон с функцией шумоподавления. Во время общения в сетевых играх собеседники не жаловались на качество передачи голоса.

Итоги по A4Tech Bloody G350

A4Tech Bloody G350 – игровые наушники со встроенной звуковой картой и виртуальным 7.1 звуком. Эргономичная конструкция, высокая громкость, многоцветная подсветка, пульт управления, кабель в нейлоновой оплетке, регулируемый каркас.