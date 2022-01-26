Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьем

Тестируемая сегодня игровая гарнитура ориентирована на повседневную эксплуатацию с ПК и игровыми консолями, предлагая удобную конструкцию без излишнего давления на голову, пассивную шумоизоляцию, мягкие амбушюры, направленный микрофон, многоцветную подсветку и двухметровый кабель в оплетке.

Комплектация

A4Tech Bloody G575 обзор

Внешний вид

Средняя стоимость составляет 3500 рублей.Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешнее исполнение. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.Помимо изучаемой нами серебристой версии, есть также черная и желтая. Последняя выполнена в стилистике и духе Cyberpunk. В этом же цвете у них появились мышка и клавиатура.

Отметим интересное исполнение внутреннего контура оголовья, не встречаемого ранее, это две подпружиненные «лапки» с мягкой накладкой во внутренней части.

Они не давят на голову, при этом обеспечивается необходимая устойчивость и обхват для надежной посадки. Внешний контур выполнен из двух стальных проволок с резиновой оболочкой.

Хорошая жесткость и надежность конструкции. Они устойчивы к деформации при случайном падении.

Габаритные чашки со сложной геометрией. Зафиксированы подвижно, меняя угол наклона под форму головы.

По периметру подсвечиваемая вставка и еще подсвечивается логотип бренда по центру. Многоцветная переливающаяся подсветка.

Выбирать цвет и изменять эффекты возможности нет. Предусмотрено только ее полное отключение. Может быть полезно, если эксплуатация идет с ноутбуком и требуется максимально продлить время автономной работы. Наводок с посторонним шумом работающая подсветка не дает.

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы, быстро восстанавливающий изначальный вид после снятия.

Микрофон съемный, находится на нижнем торце левой чашки. Капсула на гибкой ножке.

Тесты

Элементы управления у A4Tech Bloody G575 перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на интерфейсный кабель. Тут регулятор громкости, механический тумблер микрофона и кнопка выключения подсветки.Длина у кабеля составляет 2 метра. Он с защитной нейлоновой оплеткой. Для работы требует подключение только к USB-разъему.За воспроизведение в них отвечают 50 мм динамики. В звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты. Есть виртуальный объемный звук, улучшающий ориентирование на карте. В эксплуатации показали себя отлично, как в играх, так и при просмотре фильмов.

Обхватывающие уши амбушюры полностью дают пассивную звукоизоляцию, отсекающую окружающий шум в помещении. Длительное ношение не создавало проблем с запотеванием. Понравилось исполнение внутреннего контура у оголовья.

Длина кабеля в 2 метра позволяла подключаться к системному блоку, расположенному на удалении или игровой консоли. Для начала работы наушники не требовали установку драйверов и программного обеспечения. Корректно работали на разных платформах.

Отдельно отметим проверку подключения к консоли Sony PlayStation 5. С ними мы играли в инди-игру ONE HAND CLAPPING, использующую в геймплее микрофон. В ней для решения загадок используется различное произношение по нотам и тембру. Проблем в ходе прохождения выявлено не было.

Тест микрофона A4Tech Bloody G575

Итоги

Приведем пример работы микрофона, записанный с помощью программы Adobe Audition.A4Tech Bloody G575 – добротные игровые наушники с хорошим качеством звука, чистой передачей голоса, многоцветной подсветкой, встроенной звуковой картой с виртуальным объемным звуком, кабелем с нейлоновой оплеткой и надежным исполнением оголовья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".