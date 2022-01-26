Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьем

Средняя стоимость составляет 3500 рублей.
Отметим интересное исполнение внутреннего контура оголовья, не встречаемого ранее, это две подпружиненные «лапки» с мягкой накладкой во внутренней части.
Они не давят на голову, при этом обеспечивается необходимая устойчивость и обхват для надежной посадки. Внешний контур выполнен из двух стальных проволок с резиновой оболочкой.
Хорошая жесткость и надежность конструкции. Они устойчивы к деформации при случайном падении.
Габаритные чашки со сложной геометрией. Зафиксированы подвижно, меняя угол наклона под форму головы.
По периметру подсвечиваемая вставка и еще подсвечивается логотип бренда по центру. Многоцветная переливающаяся подсветка.
Выбирать цвет и изменять эффекты возможности нет. Предусмотрено только ее полное отключение. Может быть полезно, если эксплуатация идет с ноутбуком и требуется максимально продлить время автономной работы. Наводок с посторонним шумом работающая подсветка не дает.
Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы, быстро восстанавливающий изначальный вид после снятия.
Микрофон съемный, находится на нижнем торце левой чашки. Капсула на гибкой ножке.
Элементы управления у A4Tech Bloody G575 перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на интерфейсный кабель. Тут регулятор громкости, механический тумблер микрофона и кнопка выключения подсветки.
Обхватывающие уши амбушюры полностью дают пассивную звукоизоляцию, отсекающую окружающий шум в помещении. Длительное ношение не создавало проблем с запотеванием. Понравилось исполнение внутреннего контура у оголовья.
Длина кабеля в 2 метра позволяла подключаться к системному блоку, расположенному на удалении или игровой консоли. Для начала работы наушники не требовали установку драйверов и программного обеспечения. Корректно работали на разных платформах.
Отдельно отметим проверку подключения к консоли Sony PlayStation 5. С ними мы играли в инди-игру ONE HAND CLAPPING, использующую в геймплее микрофон. В ней для решения загадок используется различное произношение по нотам и тембру. Проблем в ходе прохождения выявлено не было.
Приведем пример работы микрофона, записанный с помощью программы Adobe Audition.