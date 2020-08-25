Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 990 рублей.
A4Tech Bloody G600i обзор
КомплектацияУпакованы наушники в коробку с прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть особенности внешнего вида чашек. Комплект включает съемный микрофон, звуковую USB-карту, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВнешний вид с заделом на премиальность. Это касается используемых материалов, качества сборки и стиля оформления.
В основе оголовья лежит металлическая пластина, обеспечивающая высокую жесткость и надежность.
Предусмотрена возможность изменения длины. На внутренней стороне отсечки, фиксирующие выбранное положение.
Чашки зафиксированы на подвесе. Они оптимально прижимаются к ушной раковине. Само соединение также с запасом по прочности.
Форма овальная. По периметру ярко-красная окантовка. По стилю оформления она близка к подсветке. Нанесен логотип Bloody.
Амбушюры из экокожи. Внутри наполнитель с памятью формы. Из особенностей отмечается наличие двойных звуковых камер, повышающих точность и чистоту звучания.
На боковой грани левой чашки A4Tech Bloody G600i находится барабан регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.
Микрофон реализован в виде съемной гибкой ножки. В тех сценариях, когда необходимости в нем нет, его можно будет снять.
Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке. Основным разъемом является 4-пиновый аудиоджек.
Комплектуются наушники USB-звуковой картой. Она добавляет дополнительный метр кабеля, позволяя подключиться к размещенному на удалении системному блоку.
ТестыЗа обработку звука отвечает комплектная звуковая карта. Она дает виртуальное 7.1 звучание. В играх обеспечивает преимущество в виде позиционирования врагов на карте и улучшает общее восприятие происходящего на экране. Решается вопрос низкого качества встроенной обработки звука от материнской платы.
A4Tech Bloody G600i демонстрируют высокую чистоту и насыщенность звука. В целом звуковая сцена сбалансированная. Подойдут для прослушивания музыки разных жанров, просмотра фильмов и игр. Артефактов и шумов замечено не было. Запас по громкости высокий.
Форма у наушников удобная. На голову не давят. Длительное ношение не приводит к дискомфорту. Уши не запотевают. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Есть возможность подобрать оптимальный обхват под разный объем головы.
Тест микрофона A4Tech Bloody G600iЕсть встроенный микрофон. Голос передает без искажения. Ознакомиться с примером работы можно в видео примере. Для записи использовался Adobe Audition. Обработка дорожки не проводилась.
Итоги по A4Tech Bloody G600iA4Tech Bloody G600i в ценовом сегменте до 3000 рублей предлагает высокое качество исполнения, сбалансированный и чистый звук, съемный микрофон. Универсальный вариант, который можно использовать с настольным ПК, ноутбуком, а отсоединяя от звуковой карты – со смартфоном, планшетом или геймпадом Sony.
A4Tech Bloody G600i получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".