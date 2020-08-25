Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?

Сегодня в центре внимания у нас игровые наушники A4Tech Bloody G600i с виртуальным 7.1 звуком и комплектной звуковой картой, анонсированные в конце августа 2020 года. Помимо этого, среди особенностей отмечаются микрофон с высокой чувствительностью, совместимость со смартфонами и планшетами, складные 3D-амбушюры и 50 мм многослойные драйверы с титановым покрытием.

A4Tech Bloody G600i обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 990 рублей.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть особенности внешнего вида чашек. Комплект включает съемный микрофон, звуковую USB-карту, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид с заделом на премиальность. Это касается используемых материалов, качества сборки и стиля оформления.

В основе оголовья лежит металлическая пластина, обеспечивающая высокую жесткость и надежность.

Предусмотрена возможность изменения длины. На внутренней стороне отсечки, фиксирующие выбранное положение.

Чашки зафиксированы на подвесе. Они оптимально прижимаются к ушной раковине. Само соединение также с запасом по прочности.

Форма овальная. По периметру ярко-красная окантовка. По стилю оформления она близка к подсветке. Нанесен логотип Bloody.

Амбушюры из экокожи. Внутри наполнитель с памятью формы. Из особенностей отмечается наличие двойных звуковых камер, повышающих точность и чистоту звучания.

На боковой грани левой чашки A4Tech Bloody G600i находится барабан регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

Микрофон реализован в виде съемной гибкой ножки. В тех сценариях, когда необходимости в нем нет, его можно будет снять.

Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке. Основным разъемом является 4-пиновый аудиоджек.

Комплектуются наушники USB-звуковой картой. Она добавляет дополнительный метр кабеля, позволяя подключиться к размещенному на удалении системному блоку.

Тесты

За обработку звука отвечает комплектная звуковая карта. Она дает виртуальное 7.1 звучание. В играх обеспечивает преимущество в виде позиционирования врагов на карте и улучшает общее восприятие происходящего на экране. Решается вопрос низкого качества встроенной обработки звука от материнской платы.

A4Tech Bloody G600i демонстрируют высокую чистоту и насыщенность звука. В целом звуковая сцена сбалансированная. Подойдут для прослушивания музыки разных жанров, просмотра фильмов и игр. Артефактов и шумов замечено не было. Запас по громкости высокий.

Тест микрофона A4Tech Bloody G600i

Форма у наушников удобная. На голову не давят. Длительное ношение не приводит к дискомфорту. Уши не запотевают. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Есть возможность подобрать оптимальный обхват под разный объем головы.

Есть встроенный микрофон. Голос передает без искажения. Ознакомиться с примером работы можно в видео примере. Для записи использовался Adobe Audition. Обработка дорожки не проводилась.

Итоги по A4Tech Bloody G600i

A4Tech Bloody G600i в ценовом сегменте до 3000 рублей предлагает высокое качество исполнения, сбалансированный и чистый звук, съемный микрофон. Универсальный вариант, который можно использовать с настольным ПК, ноутбуком, а отсоединяя от звуковой карты – со смартфоном, планшетом или геймпадом Sony.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".