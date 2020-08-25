Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?

Сегодня в центре внимания у нас игровые наушники A4Tech Bloody G600i с виртуальным 7.1 звуком и комплектной звуковой картой, анонсированные в конце августа 2020 года. Помимо этого, среди особенностей отмечаются микрофон с высокой чувствительностью, совместимость со смартфонами и планшетами, складные 3D-амбушюры и 50 мм многослойные драйверы с титановым покрытием.

A4Tech Bloody G600i

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 990 рублей.

A4Tech Bloody G600i обзор

Комплектация

Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть особенности внешнего вида чашек. Комплект включает съемный микрофон, звуковую USB-карту, руководство пользователя и гарантийный талон.

A4Tech Bloody G600i

Внешний вид

Внешний вид с заделом на премиальность. Это касается используемых материалов, качества сборки и стиля оформления.

A4Tech Bloody G600i

В основе оголовья лежит металлическая пластина, обеспечивающая высокую жесткость и надежность.

A4Tech Bloody G600i

Предусмотрена возможность изменения длины. На внутренней стороне отсечки, фиксирующие выбранное положение.

A4Tech Bloody G600i

Чашки зафиксированы на подвесе. Они оптимально прижимаются к ушной раковине. Само соединение также с запасом по прочности.

A4Tech Bloody G600i

Форма овальная. По периметру ярко-красная окантовка. По стилю оформления она близка к подсветке. Нанесен логотип Bloody.

A4Tech Bloody G600i

Амбушюры из экокожи. Внутри наполнитель с памятью формы. Из особенностей отмечается наличие двойных звуковых камер, повышающих точность и чистоту звучания.

A4Tech Bloody G600i

На боковой грани левой чашки A4Tech Bloody G600i находится барабан регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

A4Tech Bloody G600i

Микрофон реализован в виде съемной гибкой ножки. В тех сценариях, когда необходимости в нем нет, его можно будет снять.

A4Tech Bloody G600i

Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке. Основным разъемом является 4-пиновый аудиоджек.

A4Tech Bloody G600i

Комплектуются наушники USB-звуковой картой. Она добавляет дополнительный метр кабеля, позволяя подключиться к размещенному на удалении системному блоку.

A4Tech Bloody G600i

Тесты

За обработку звука отвечает комплектная звуковая карта. Она дает виртуальное 7.1 звучание. В играх обеспечивает преимущество в виде позиционирования врагов на карте и улучшает общее восприятие происходящего на экране. Решается вопрос низкого качества встроенной обработки звука от материнской платы.

A4Tech Bloody G600i

A4Tech Bloody G600i демонстрируют высокую чистоту и насыщенность звука. В целом звуковая сцена сбалансированная. Подойдут для прослушивания музыки разных жанров, просмотра фильмов и игр. Артефактов и шумов замечено не было. Запас по громкости высокий.

A4Tech Bloody G600i

Форма у наушников удобная. На голову не давят. Длительное ношение не приводит к дискомфорту. Уши не запотевают. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Есть возможность подобрать оптимальный обхват под разный объем головы.

Тест микрофона A4Tech Bloody G600i

Есть встроенный микрофон. Голос передает без искажения. Ознакомиться с примером работы можно в видео примере. Для записи использовался Adobe Audition. Обработка дорожки не проводилась.

A4Tech Bloody G600i

Итоги по A4Tech Bloody G600i

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody G600i в ценовом сегменте до 3000 рублей предлагает высокое качество исполнения, сбалансированный и чистый звук, съемный микрофон. Универсальный вариант, который можно использовать с настольным ПК, ноутбуком, а отсоединяя от звуковой карты – со смартфоном, планшетом или геймпадом Sony.
A4Tech Bloody G600i получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody G600i
Обзоры:
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Новости:
Появились изображения Samsung Galaxy Buds Live

В сеть выложили изображения новых наушников Samsung Galaxy Buds Live. ...
Беспроводные наушники и портативный динамик Vissles 2 в 1

Беспроводных наушников в наши дни пруд пруди, но беспроводные наушники и встроенный портативный динамик 2...
Razer выпустила игровую гарнитуру Razer BlackShark V2 с динамиком Razer TriForce Titanium

Razer выпустила обновленную игровую гарнитуру Razer BlackShark V2. Наушники оснащаются 50 мм динамиками R...
Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Представлен игровой 4K-монитор Viotek GF...
Представлен игровой 4K-монитор Viotek GFСетевые источники сообщили о выходе игрового монитора Viotek GFI27QXA, который построен на 27-дюймовой IP...
Представлен Samsung Galaxy Note20 Enterp...
Представлен Samsung Galaxy Note20 EnterpКомпания Samsung выпустила специальные версии смартфона Samsung Galaxy Note20 и планшета Galaxy Tab S7, к...
OnePlus Buds представят 21 июля...
OnePlus Buds представят 21 июляКомпания OnePlus подтвердила, что 21 июля представит первые полностью беспроводные наушники Buds. ...
Состоялась официальная презентация новой...
Состоялась официальная презентация новойИгра получила название Gotham Knights, а не Batman: Gotham Knights как предполагалось ранее. В игре нельз...
Realme C11 продается очень хорошо...
Realme C11 продается очень хорошоНекоторое время назад мы говорили о том, что современные смартфоны от крупных китайских компаний раскупаю...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с вирту...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуТестируемые сегодня наушники Canyon Nightfall относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают тех...
OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition От...
OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition ОтВ последнее время производители смартфонов все чаще стали выпускать смартфоны в лимитированной версии, чт...
PlayStation 5 с кастомным корпусом...
PlayStation 5 с кастомным корпусомНекоторое время назад компания Sony официально представила свою новую консоль PlayStation 5, которая не т...
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Б...
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. БПредставляем вашему вниманию целую линейку бесконтактных диспенсеров для антисептика от компании Playme. ...
Tecno Pouvoir 4 получит Android 11...
Tecno Pouvoir 4 получит Android 11В последнее время многие крупные производители смартфонов стали делать упор на современную версию операци...
Epic Games Store раздает две бесплатные ...
Epic Games Store раздает две бесплатные Игровой магазин Epic Games Store начала очередную раздачу бесплатных игр. На этот раз магазин предлагает ...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers Spid...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers SpidЭксклюзивная сделка Marvel's Avengers Spider-Man PlayStation-это только верхушка айсберга, согласно недав...
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor