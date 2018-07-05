Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей

В начале июля компания A4TECH сообщила о расширении модельной линейки игровых наушников выпустив A4Tech Bloody J450. Выполнены наушники в стиле милитари, сам производитель заявляет о проработанной эргономике и высоком качестве звука. Помимо этого, тут есть виртуальный 7.1-звук, мягкие амбушюры, встроенная звуковая карта и микрофон с чувствительностью от 100 Гц до 15 КГц.

A4Tech Bloody J450 обзор

Наушники уже стали доступны в российских магазинах по привлекательной цене, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются A4Tech Bloody J450 в коробке с агрессивным оформлением и подробными данными по её главным особенностям. Прозрачное окошко позволит рассмотреть особенности дизайна еще до распаковки.

Комплект включает инструкцию по эксплуатации. Внутри наушники зафиксированы на пластиковой подложке.

Внешний вид

A4Tech Bloody J450 – накладные наушники с металлическим оголовьем. Оформлены они в военной тематике с сочетанием камуфляжной текстуры и темно-зеленого.

Выглядят наушники добротно, есть общие черты характерные для наушников серии Bloody.

Чашки круглой формы из пластика с матовой текстурой. По центру чашек красуется логотип серии. При подаче питания он подсвечивается.

Цвет подсветки плавно меняется. Сделано аккуратно и без вычурности. Остальная часть окрашена под камуфляж.

Сами чашки зафиксированы в пластиковые ножки с возможностью изменения угла наклона, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя.

Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Решетка динамика с защитной тканью.

С левой стороны выведена жесткая ножка микрофона. На внешнем периметре барабан регулировки громкости.

Основной металлический контур оголовья у A4Tech Bloody J450 дополнен подвижным внутренним контуром, обтянутым кожзамом.

Такое оголовье дает высокую прочность конструкции, устойчив к повреждениям при случайных падениях. Отпадает необходимость ручной подборы длины оголовья, оптимальную силу прижима обеспечивает подпружиненная фиксация внутренней части.

Подключаются наушники при помощи кабеля с прорезиненной оплеткой. Кабель устойчив к излому и перегибам, не подвержен запутыванию. На конце стилизованный коннектор.

Тесты

Для подключения используется USB, решается вопрос зависимости от качества встроенной звуковой карты. Наушники можно будет использовать и со смартфоном, используя OTG-переходник. Программное обеспечение этой моделью не поддерживается.

Звучат A4Tech Bloody J450 добротно. Звук сбалансирован, есть эффект объемной сцены. Басы мягкие, не перегружены. Верхние частоты немного приглушены, по средним частотам претензий нет.

Есть хороший запас громкости с удобной регулировкой. Отличный уровень звукоизоляции, не слышно происходящего вокруг, окружающим не мешает звук из игр и фильмов, звучащий в наушниках. На голове наушники сидят удобно.

При резких движениях головы не смещаются. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и усталости. В теплое время может наблюдаться запотевание. Длина кабеля позволит подключить к тыльной стороне корпуса.

Микрофон записывает звук хорошо. Наушники можно рассматривать для начала получения опыта в проведении стрим-трансляций, записи подкастов и общения в онлайн играх.

Итоги по A4Tech Bloody J450

A4Tech Bloody J450 в своем ценовом сегменте предлагают лучшее сочетание эргономики, дизайна и качества звучания. Отличающийся от массы однотипных решений милитари дизайн, USB-подключение, многоцветная подсветка, дополнены добротным микрофоном и динамики с широким спектром воспроизводимых частот. Не устроить в этой модели может отсутствие поддержки программного обеспечения, как результат нет эквалайзера, управления подсветкой и виртуальным 7.1-звуком.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".