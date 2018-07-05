Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей

2018-07-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4Tech Bloody J450; [136]
В начале июля компания A4TECH сообщила о расширении модельной линейки игровых наушников выпустив A4Tech Bloody J450. Выполнены наушники в стиле милитари, сам производитель заявляет о проработанной эргономике и высоком качестве звука. Помимо этого, тут есть виртуальный 7.1-звук, мягкие амбушюры, встроенная звуковая карта и микрофон с чувствительностью от 100 Гц до 15 КГц.

A4Tech Bloody J450

Наушники уже стали доступны в российских магазинах по привлекательной цене, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

A4Tech Bloody J450 обзор

Комплектация

Поставляются A4Tech Bloody J450 в коробке с агрессивным оформлением и подробными данными по её главным особенностям. Прозрачное окошко позволит рассмотреть особенности дизайна еще до распаковки.

A4Tech Bloody J450

Комплект включает инструкцию по эксплуатации. Внутри наушники зафиксированы на пластиковой подложке.

A4Tech Bloody J450

Внешний вид

A4Tech Bloody J450 – накладные наушники с металлическим оголовьем. Оформлены они в военной тематике с сочетанием камуфляжной текстуры и темно-зеленого.

A4Tech Bloody J450

Выглядят наушники добротно, есть общие черты характерные для наушников серии Bloody.

A4Tech Bloody J450

Чашки круглой формы из пластика с матовой текстурой. По центру чашек красуется логотип серии. При подаче питания он подсвечивается.

A4Tech Bloody J450

Цвет подсветки плавно меняется. Сделано аккуратно и без вычурности. Остальная часть окрашена под камуфляж.

A4Tech Bloody J450

Сами чашки зафиксированы в пластиковые ножки с возможностью изменения угла наклона, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя.

A4Tech Bloody J450

Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Решетка динамика с защитной тканью.

A4Tech Bloody J450

С левой стороны выведена жесткая ножка микрофона. На внешнем периметре барабан регулировки громкости.

A4Tech Bloody J450

Основной металлический контур оголовья у A4Tech Bloody J450 дополнен подвижным внутренним контуром, обтянутым кожзамом.

A4Tech Bloody J450

Такое оголовье дает высокую прочность конструкции, устойчив к повреждениям при случайных падениях. Отпадает необходимость ручной подборы длины оголовья, оптимальную силу прижима обеспечивает подпружиненная фиксация внутренней части.

A4Tech Bloody J450

Подключаются наушники при помощи кабеля с прорезиненной оплеткой. Кабель устойчив к излому и перегибам, не подвержен запутыванию. На конце стилизованный коннектор.

A4Tech Bloody J450

A4Tech Bloody J450

Тесты

Для подключения используется USB, решается вопрос зависимости от качества встроенной звуковой карты. Наушники можно будет использовать и со смартфоном, используя OTG-переходник. Программное обеспечение этой моделью не поддерживается.

A4Tech Bloody J450

Звучат A4Tech Bloody J450 добротно. Звук сбалансирован, есть эффект объемной сцены. Басы мягкие, не перегружены. Верхние частоты немного приглушены, по средним частотам претензий нет.

A4Tech Bloody J450

Есть хороший запас громкости с удобной регулировкой. Отличный уровень звукоизоляции, не слышно происходящего вокруг, окружающим не мешает звук из игр и фильмов, звучащий в наушниках. На голове наушники сидят удобно.

A4Tech Bloody J450

При резких движениях головы не смещаются. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и усталости. В теплое время может наблюдаться запотевание. Длина кабеля позволит подключить к тыльной стороне корпуса.

Микрофон записывает звук хорошо. Наушники можно рассматривать для начала получения опыта в проведении стрим-трансляций, записи подкастов и общения в онлайн играх.

A4Tech Bloody J450

Итоги по A4Tech Bloody J450

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody J450 в своем ценовом сегменте предлагают лучшее сочетание эргономики, дизайна и качества звучания. Отличающийся от массы однотипных решений милитари дизайн, USB-подключение, многоцветная подсветка, дополнены добротным микрофоном и динамики с широким спектром воспроизводимых частот. Не устроить в этой модели может отсутствие поддержки программного обеспечения, как результат нет эквалайзера, управления подсветкой и виртуальным 7.1-звуком.
A4Tech Bloody J450 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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