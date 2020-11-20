Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 470 рублей.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид чашек и оголовья. На обратной стороне приведены данные по характеристикам. Комплект включает только руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видНесмотря на невысокую стоимость, производитель ответственно подходит к выбору материалов. Основу оголовья составляет металл.
Он дает хорошую гибкость конструкции и повышает общую надежность. Оно саморегулируемое за счет наличия подпружиненного внутреннего мягкого контура.
В местах соединения есть дополнительные усиления. На материалах тут явно не экономили.
В оформлении A4Tech Bloody J527 преобладает серый цвет. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Чашки круглой формы. В центре расположена подсвечиваемая зона с логотипом производителя.
Цвета постепенно сменяют друг друга. Отдельного управления и выбора цветов тут ожидаемо не предусмотрено.
Эргономичные амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Решетку динамика защищает ткань.
Отдельно стоит упомянуть про двухкамерный дизайн. За счет этого улучшается звучание на всем частотном спектре.
На левой чашке с тыльной стороны выведен барабан регулировки громкости. Отдельной кнопки выключения микрофона нет.
Микрофон с короткой гибкой ножкой. Капсюль с зоной из полупрозрачного красного пластика.
Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Он идет с нейлоновой оплеткой. Подключается к USB-разъему. Есть ферритовая защита.
Тесты
За воспроизведение в A4Tech Bloody J527 отвечают 50 мм неодимовые динамики. Поддерживается виртуальный 7.1 звук. Для работы гарнитура не требует установки драйвера. Работает сразу после подключения. Помимо тестирования с ПК и ноутбуком, мы также подключали ее к игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro.
В играх демонстрируют эффект объемной сцены. В шутерах позиционирование врагов и направление выстрелов работает корректно. Есть заметный перекос в низкие и средние частоты. Это довольно часто встречается в игровых наушниках. Отлично отрабатываются низкие частоты. Шумов и артефактов замечено не было.
Вес хорошо сбалансирован. На уши не давит. Оголовье автоматически подстраивается под голову пользователя. Поверхность амбушюр приятна тактильно. Кабель подключения с запасом по длине.
Есть всенаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Подойдет как для общения в онлайн чатах, играх, а также как стартовый вариант для проведения стриминговых трансляций.
Тест микрофона A4Tech Bloody J527
Итоги по A4Tech Bloody J527A4Tech Bloody J527 – недорогие игровые наушники с высоким качеством звучания и исполнения. 7.1 виртуальный звук, всенаправленный микрофон без искажений с шумоподавлением, удобная конструкция с автоматической подстройкой оголовья, многоцветная круговая подсветка, двухкамерный дизайн.
A4Tech Bloody J527 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".