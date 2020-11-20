Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном

Не так давно стартовали продажи игровой гарнитуры A4Tech Bloody J527. Новинка получила поддержку виртуального 7.1 звука, микрофон на гибкой ножке, саморегулируемое оголовье и кабель в нейлоновой оплетке. Помимо этого, у наушников есть зона с многоцветной светодиодной подсветкой.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 470 рублей.Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид чашек и оголовья. На обратной стороне приведены данные по характеристикам. Комплект включает только руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость, производитель ответственно подходит к выбору материалов. Основу оголовья составляет металл.

Он дает хорошую гибкость конструкции и повышает общую надежность. Оно саморегулируемое за счет наличия подпружиненного внутреннего мягкого контура.

В местах соединения есть дополнительные усиления. На материалах тут явно не экономили.

В оформлении A4Tech Bloody J527 преобладает серый цвет. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Чашки круглой формы. В центре расположена подсвечиваемая зона с логотипом производителя.

Цвета постепенно сменяют друг друга. Отдельного управления и выбора цветов тут ожидаемо не предусмотрено.

Эргономичные амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Решетку динамика защищает ткань.

Отдельно стоит упомянуть про двухкамерный дизайн. За счет этого улучшается звучание на всем частотном спектре.

На левой чашке с тыльной стороны выведен барабан регулировки громкости. Отдельной кнопки выключения микрофона нет.

Микрофон с короткой гибкой ножкой. Капсюль с зоной из полупрозрачного красного пластика.

Тесты

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Он идет с нейлоновой оплеткой. Подключается к USB-разъему. Есть ферритовая защита.

За воспроизведение в A4Tech Bloody J527 отвечают 50 мм неодимовые динамики. Поддерживается виртуальный 7.1 звук. Для работы гарнитура не требует установки драйвера. Работает сразу после подключения. Помимо тестирования с ПК и ноутбуком, мы также подключали ее к игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro.

В играх демонстрируют эффект объемной сцены. В шутерах позиционирование врагов и направление выстрелов работает корректно. Есть заметный перекос в низкие и средние частоты. Это довольно часто встречается в игровых наушниках. Отлично отрабатываются низкие частоты. Шумов и артефактов замечено не было.

Вес хорошо сбалансирован. На уши не давит. Оголовье автоматически подстраивается под голову пользователя. Поверхность амбушюр приятна тактильно. Кабель подключения с запасом по длине.

Тест микрофона A4Tech Bloody J527

Есть всенаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Подойдет как для общения в онлайн чатах, играх, а также как стартовый вариант для проведения стриминговых трансляций.

Итоги по A4Tech Bloody J527

A4Tech Bloody J527 – недорогие игровые наушники с высоким качеством звучания и исполнения. 7.1 виртуальный звук, всенаправленный микрофон без искажений с шумоподавлением, удобная конструкция с автоматической подстройкой оголовья, многоцветная круговая подсветка, двухкамерный дизайн.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".