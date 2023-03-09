Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением

Технология активного шумоподавления отлично себя показала в наушниках, которые используются в общественном транспорте и на улице. Суть ее заключается в анализе окружающего шума и создании на основе этих данных обратной звуковой волны, изолирующей внешний шум. Но и как показала практика эксплуатации A4Tech Bloody MC750 будет актуальна и в игровых наушниках, позволяя сосредоточиться в происходящем на экране, не отвлекаясь на посторонний шум.

A4Tech Bloody MC750

Комплектация

A4Tech Bloody MC750

Комплект включает руководство пользователя. Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком на боковой гран. На обратной ее стороне выведены подробные данные по техническим характеристикам.

A4Tech Bloody MC750

A4Tech Bloody MC750 обзор

Внешний вид

У наушников эргономичное и надежное исполнение оголовье (парящее крыло). Основа его это две стальные проволоки с защитной оплеткой, дополненные двумя прижимными лапами по краям.

A4Tech Bloody MC750

Внешний контур обеспечивает общую жесткость и подбор положения чашек в зависимости от объема головы. Внутренние пластины прижимаются к голове, предотвращая смещение при поворотах головы. Ручная регулировка длины при этом не требуется.

A4Tech Bloody MC750

Чашки из черного пластика с матовым покрытием. Плавные линии и закругленные боковые грани.

A4Tech Bloody MC750

На внешней стороне зона с подсветкой и логотип бренда. Она многоцветная и переливающаяся. Можно отключить нажав на кнопку на пульте.

A4Tech Bloody MC750

Амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Плотно прижимаются к ушам, есть эффект памяти.

A4Tech Bloody MC750

Микрофон съемный, разъем для его подключения на левой чашке. Выполнен он в виде гибкой ножки с угловым коннектором. На капсюле микрофона установлен поп-фильтр.

A4Tech Bloody MC750

А вот кабель питания у A4Tech Bloody MC750 уже несъемный. Место выхода с дополнительным усилением, предотвращающим излом. Его сечение сводит к минимуму возможность запутывания. На нем зафиксирован пульт управления с кнопкой отключения подсветки и микрофона, а также регулятор громкости.

Софт

Для гарнитуры с официального сайта можно загрузить утилиту управления. С помощью нее можно изменить баланс между динамиками.

A4Tech Bloody MC750

Выбираются параметры 7.1 звука.

A4Tech Bloody MC750

Можно изменить пресет эквалайзера. Есть предустановленные варианты и ручные корректировки.

A4Tech Bloody MC750

Есть функция изменения голоса, передаваемого через микрофон, на мужской или женский, утку или динозавра.

A4Tech Bloody MC750

Есть регулировки для отдельных типов звуков. Например, выстрелов, шума ботинков и смены магазинов.

A4Tech Bloody MC750

Тесты

Оснащены наушники A4Tech Bloody MC750 динамиками диаметром 50 мм с частотой воспроизведения от 20 до 20 тысяч Гц. Мембрана излучателей выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Как итог наушники выдают детализированный и насыщенный звук. В них мы играли в Escape from Tarkov, Call of Duty и Atomic Heart. Отлично передают спецэффекты, среди которых выстрелы, взрывы и рев двигателя у техники. В сетевом шутере не испытывали проблем с определением расположения противников на локации.

A4Tech Bloody MC750

На голове посадка удобна. Движения головы не сковывают, при длительном ношении не было дискомфорта и усталости. Помимо пассивной звукоизоляции, достигаемой плотным прижимом к ушам, также есть активное шумоподавление. Можно забыть обо всем что происходит вокруг и сосредоточиться на прохождении игры или просмотре фильмов.

A4Tech Bloody MC750

Отдельно приведем пример работы микрофона в ролике, аудиодорожка которого дополнительно не редактировалась.

Тест микрофона A4Tech Bloody MC750

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody MC750 – игровые наушники с активным шумоподавлением и объемным звуком с высокой детализацией. Эргономичное и надежное исполнение оголовья, пульт ДУ, софт для настройки, подсветка, амбушюры с эффектом памяти, съемный микрофон.
A4Tech Bloody MC750 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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