Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением

Технология активного шумоподавления отлично себя показала в наушниках, которые используются в общественном транспорте и на улице. Суть ее заключается в анализе окружающего шума и создании на основе этих данных обратной звуковой волны, изолирующей внешний шум. Но и как показала практика эксплуатации A4Tech Bloody MC750 будет актуальна и в игровых наушниках, позволяя сосредоточиться в происходящем на экране, не отвлекаясь на посторонний шум.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя. Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком на боковой гран. На обратной ее стороне выведены подробные данные по техническим характеристикам.

A4Tech Bloody MC750 обзор

Внешний вид

У наушников эргономичное и надежное исполнение оголовье (парящее крыло). Основа его это две стальные проволоки с защитной оплеткой, дополненные двумя прижимными лапами по краям.

Внешний контур обеспечивает общую жесткость и подбор положения чашек в зависимости от объема головы. Внутренние пластины прижимаются к голове, предотвращая смещение при поворотах головы. Ручная регулировка длины при этом не требуется.

Чашки из черного пластика с матовым покрытием. Плавные линии и закругленные боковые грани.

На внешней стороне зона с подсветкой и логотип бренда. Она многоцветная и переливающаяся. Можно отключить нажав на кнопку на пульте.

Амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Плотно прижимаются к ушам, есть эффект памяти.

Микрофон съемный, разъем для его подключения на левой чашке. Выполнен он в виде гибкой ножки с угловым коннектором. На капсюле микрофона установлен поп-фильтр.

Софт

А вот кабель питания у A4Tech Bloody MC750 уже несъемный. Место выхода с дополнительным усилением, предотвращающим излом. Его сечение сводит к минимуму возможность запутывания. На нем зафиксирован пульт управления с кнопкой отключения подсветки и микрофона, а также регулятор громкости.Для гарнитуры с официального сайта можно загрузить утилиту управления. С помощью нее можно изменить баланс между динамиками.

Выбираются параметры 7.1 звука.

Можно изменить пресет эквалайзера. Есть предустановленные варианты и ручные корректировки.

Есть функция изменения голоса, передаваемого через микрофон, на мужской или женский, утку или динозавра.

Есть регулировки для отдельных типов звуков. Например, выстрелов, шума ботинков и смены магазинов.

Тесты

Оснащены наушники A4Tech Bloody MC750 динамиками диаметром 50 мм с частотой воспроизведения от 20 до 20 тысяч Гц. Мембрана излучателей выполнена из углеродного волокна и наномицелия. Как итог наушники выдают детализированный и насыщенный звук. В них мы играли в Escape from Tarkov, Call of Duty и Atomic Heart. Отлично передают спецэффекты, среди которых выстрелы, взрывы и рев двигателя у техники. В сетевом шутере не испытывали проблем с определением расположения противников на локации.

На голове посадка удобна. Движения головы не сковывают, при длительном ношении не было дискомфорта и усталости. Помимо пассивной звукоизоляции, достигаемой плотным прижимом к ушам, также есть активное шумоподавление. Можно забыть обо всем что происходит вокруг и сосредоточиться на прохождении игры или просмотре фильмов.

Тест микрофона A4Tech Bloody MC750

Итоги

Отдельно приведем пример работы микрофона в ролике, аудиодорожка которого дополнительно не редактировалась.A4Tech Bloody MC750 – игровые наушники с активным шумоподавлением и объемным звуком с высокой детализацией. Эргономичное и надежное исполнение оголовья, пульт ДУ, софт для настройки, подсветка, амбушюры с эффектом памяти, съемный микрофон.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".