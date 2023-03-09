Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением

Комплект включает руководство пользователя. Упакованы наушники в коробку с прозрачным окошком на боковой гран. На обратной ее стороне выведены подробные данные по техническим характеристикам.
Внешний контур обеспечивает общую жесткость и подбор положения чашек в зависимости от объема головы. Внутренние пластины прижимаются к голове, предотвращая смещение при поворотах головы. Ручная регулировка длины при этом не требуется.
Чашки из черного пластика с матовым покрытием. Плавные линии и закругленные боковые грани.
На внешней стороне зона с подсветкой и логотип бренда. Она многоцветная и переливающаяся. Можно отключить нажав на кнопку на пульте.
Амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Плотно прижимаются к ушам, есть эффект памяти.
Микрофон съемный, разъем для его подключения на левой чашке. Выполнен он в виде гибкой ножки с угловым коннектором. На капсюле микрофона установлен поп-фильтр.
А вот кабель питания у A4Tech Bloody MC750 уже несъемный. Место выхода с дополнительным усилением, предотвращающим излом. Его сечение сводит к минимуму возможность запутывания. На нем зафиксирован пульт управления с кнопкой отключения подсветки и микрофона, а также регулятор громкости.
Выбираются параметры 7.1 звука.
Можно изменить пресет эквалайзера. Есть предустановленные варианты и ручные корректировки.
Есть функция изменения голоса, передаваемого через микрофон, на мужской или женский, утку или динозавра.
Есть регулировки для отдельных типов звуков. Например, выстрелов, шума ботинков и смены магазинов.
На голове посадка удобна. Движения головы не сковывают, при длительном ношении не было дискомфорта и усталости. Помимо пассивной звукоизоляции, достигаемой плотным прижимом к ушам, также есть активное шумоподавление. Можно забыть обо всем что происходит вокруг и сосредоточиться на прохождении игры или просмотре фильмов.
Отдельно приведем пример работы микрофона в ролике, аудиодорожка которого дополнительно не редактировалась.