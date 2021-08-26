Обзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звуком...

Приобрести в России можно со средней стоимостью 3 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Упакованы в коробку из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает USB-переходник и руководство пользователя со схемами подключения.
Внутри мягкий контур с подпружиненными подвесами. Такое исполнение не требует ручного подбора глубины посадки.
Подходят наушники пользователям разного возраста, включая подростков. Внешний вид агрессивный.
Круглые чаши с панелями, расположенными под разными углами. По периметру есть зона с подсветкой.
Она включается при подключении USB-линии. Вместе с кольцевой зоной светится логотип в центре чашек.
Амбушюры глубокие. Выполнены из кожзама с мягким наполнителем внутри. По периметру аккуратный стежок нитками.
Решетку 50 мм динамика в ABKONCORE B500M защищает ткань. На левой чашке несъемный микрофон с гибкой ножкой.
На капсуле всенаправленного микрофона есть зона с подсветкой. В зависимости от текущего рабочего состояния она горит красным цветом.
На нижнем торце этой же чашки выведен барабан регулировки громкости. Он определяется хорошо слепым методом.
Интерфейсный кабель с широким сечением. У него две линии, это USB для подсветки и спаренный аудиоразъем.
Эффекты для обработки звука.
Тест виртуального звучания и несколько пресетов управления.
Изменение голоса: мужской, женский, монстр и ребенок.
Если требуется подключить наушники к компьютеру или ноутбуку в комплекте есть переходник с USB на спаренный аудиоразъем. Как итог на материнской плате с работающей подсветкой задействуется сразу два USB, а без нее только один.
Поддерживается объемный 7.1 звук. Несмотря на то что он виртуальный общее восприятие пространства при игре с ними в шутере на достаточно высоком уровне. Хорошо отрабатываются спецэффекты. Основной акцент в звуковой сцене сделан на средние и низкие частоты.
На голове сидят удобно. Пассивная звукоизоляция обеспечивается широкими амбушюрами с плотным прилеганием. Минусом является запотевание при длительном ношении в теплом помещении.
Есть всенаправленный микрофон. Использовали эту гарнитуру для общения в сетевых играх.