Обзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звуком...

В центре внимания сегодня игровые наушник ABKONCORE B500M с поддержкой виртуального 7.1 звука, подсветкой на чашках и всенаправленным микрофоном с гибкой ножкой. Из особенностей также отмечаются совместимость не только с ПК, и консолями Sony, Microsoft и Nintendo.

Комплектация

Приобрести в России можно со средней стоимостью 3 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает USB-переходник и руководство пользователя со схемами подключения.

Внешний вид

Оголовье двухсоставное. Внешний его контур выполнен из стали с высокой жесткостью и надежностью.

Внутри мягкий контур с подпружиненными подвесами. Такое исполнение не требует ручного подбора глубины посадки.

Подходят наушники пользователям разного возраста, включая подростков. Внешний вид агрессивный.

Круглые чаши с панелями, расположенными под разными углами. По периметру есть зона с подсветкой.

Она включается при подключении USB-линии. Вместе с кольцевой зоной светится логотип в центре чашек.

Амбушюры глубокие. Выполнены из кожзама с мягким наполнителем внутри. По периметру аккуратный стежок нитками.

Решетку 50 мм динамика в ABKONCORE B500M защищает ткань. На левой чашке несъемный микрофон с гибкой ножкой.

На капсуле всенаправленного микрофона есть зона с подсветкой. В зависимости от текущего рабочего состояния она горит красным цветом.

На нижнем торце этой же чашки выведен барабан регулировки громкости. Он определяется хорошо слепым методом.

Софт

Интерфейсный кабель с широким сечением. У него две линии, это USB для подсветки и спаренный аудиоразъем.Для ПК доступна бесплатная утилита управления. С помощью нее можно включить объемное звучание, управлять пресетом эквалайзера.

Эффекты для обработки звука.

Тест виртуального звучания и несколько пресетов управления.

Изменение голоса: мужской, женский, монстр и ребенок.

Тесты

Для подключения к геймпаду, планшету или смартфону можно использовать только линию с аудиоразъемом. USB для передачи звука не требуется, но его также можно будет соединить с любимы свободным разъемом или адаптером питания. Мы проверяли работу с геймпадом DualSense и смартфоном.

Если требуется подключить наушники к компьютеру или ноутбуку в комплекте есть переходник с USB на спаренный аудиоразъем. Как итог на материнской плате с работающей подсветкой задействуется сразу два USB, а без нее только один.

Поддерживается объемный 7.1 звук. Несмотря на то что он виртуальный общее восприятие пространства при игре с ними в шутере на достаточно высоком уровне. Хорошо отрабатываются спецэффекты. Основной акцент в звуковой сцене сделан на средние и низкие частоты.

На голове сидят удобно. Пассивная звукоизоляция обеспечивается широкими амбушюрами с плотным прилеганием. Минусом является запотевание при длительном ношении в теплом помещении.

Тест микрофона ABKONCORE B500M

Итоги

Есть всенаправленный микрофон. Использовали эту гарнитуру для общения в сетевых играх.ABKONCORE B500M – недорогие игровые наушники для ПК и консолей, включая Nintendo Switch и некстген. Надежная конструкция, подсветка, виртуальный 7.1 звук, запас по длине кабеля подключения, несколько вариантов подключения к источнику звука, ПО для ПК, всенаправленный микрофон.