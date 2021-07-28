Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE C700 относится к недорогому ценовому сегменту. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower. Из его особенностей отмечаются стенка из закаленного стекла, встроенные зоны с подсветкой, штатная защита от пыли и предустановленный 120 мм вентилятор.

ABKONCORE C700

К моменту публикации его можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 3 790 рублей.

Комплектация

ABKONCORE C700

Упакован в коробку из транспортировочного картона. Комплект включает три сменные заглушки под панель плат расширения, пластиковые стяжки, различные винты, динамик, прокладки, заглушки для разъемов на лицевой панели, руководство пользователя и салфетку для протирки.

ABKONCORE C700

Внешний вид

Лицевая панель корпус с двумя отдельными геометрическими панелями. Тут сочетается текстура под шлифованный металл темного цвета, и поверхность, напоминающая ребра радиатора.

ABKONCORE C700

Эти отдельные панели разделяет пространство, подложка которого заполнена многоцветной подсветкой.

ABKONCORE C700

В целом такая геометрия смотри интересно, особенно если брать в расчет что перед нами недорогой корпус.

ABKONCORE C700

Основная боковая стенка исполнена из закаленного стекла. Крепится оно при помощи накатанных винтов. Открывается полный обзор установленных компонентов в основную камеру.

ABKONCORE C700

Как и отмечали вначале, ABKONCORE C700 сопровождается одним 120 мм вентилятором, зафиксированным на задней стенке.

ABKONCORE C700

Тут семь штампованных заглушек под платы расширения и видеокарты. Они выламываются. В комплекте предусмотрели три съемные. Расположение блока питания нижнее.

ABKONCORE C700

Правая стенка из цельного листа металла. Снимается и ставится в направляющие.

ABKONCORE C700

Панель разъемов включает один скоростной USB, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки, есть два светодиодных индикатора активности.

ABKONCORE C700

На верхней стенке вентиляционная решетка с посадочными местами под два 120 мм вентилятора. Используется съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

ABKONCORE C700

Начинка Пространство внутренней камеры разделено на две зоны с помощью Г-образной стенки, на боковой стороне которой вырез в районе блока питания.

ABKONCORE C700

Поддерживает ABKONCORE C700 материнские платы типоразмера ATX. Видеокарты до 315 мм.

ABKONCORE C700

Для организации движения воздуха на передней стенке доступны посадочные места под три 120 мм вентилятора или два 140 мм. Сверху еще два 120/140 мм вентилятора.

ABKONCORE C700

Башенные системы охлаждения высотой до 160 мм. Для удобства монтажа усиливающей пластины есть вырез в районе сокета.

ABKONCORE C700

Также можно поставить жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм. При демонтаже стойки с корзинами под жесткие диски освобождается место под радиатор типоразмера 360, но с небольшой толщиной корпуса радиатора.

ABKONCORE C700

В целом же под дисковую подсистему доступно максимально два отсека под 3.5-дюймовые диски или три под 2.5 дюймовые накопители. Для типовых сборок этого будет достаточно.

ABKONCORE C700

Пространство между стойкой материнской платы и правой стенкой дает возможность проведения аккуратной укладки питающих и интерфейсных кабелей.

ABKONCORE C700

Мы собирали в нем систему с процессором Intel Core i5-10600K без дискретной видеокарты под выполнение типовых рабочих задач. Проблем в ходе сборки не испытывали.

ABKONCORE C700

Итоги

ABKONCORE C700 – недорогой корпус с привлекательным внешним видом, предлагающий хорошее наполнение портов на передней панели, стенку из закаленного стекла, зону со светодиодной подсветкой, интересную геометрию лицевой панели и пару противопылевых фильтров.
Комментарии и отзывы ABKONCORE C700
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