Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE C700 относится к недорогому ценовому сегменту. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower. Из его особенностей отмечаются стенка из закаленного стекла, встроенные зоны с подсветкой, штатная защита от пыли и предустановленный 120 мм вентилятор.

Комплектация

К моменту публикации его можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 3 790 рублей.

Упакован в коробку из транспортировочного картона. Комплект включает три сменные заглушки под панель плат расширения, пластиковые стяжки, различные винты, динамик, прокладки, заглушки для разъемов на лицевой панели, руководство пользователя и салфетку для протирки.

Внешний вид

Лицевая панель корпус с двумя отдельными геометрическими панелями. Тут сочетается текстура под шлифованный металл темного цвета, и поверхность, напоминающая ребра радиатора.

Эти отдельные панели разделяет пространство, подложка которого заполнена многоцветной подсветкой.

В целом такая геометрия смотри интересно, особенно если брать в расчет что перед нами недорогой корпус.

Основная боковая стенка исполнена из закаленного стекла. Крепится оно при помощи накатанных винтов. Открывается полный обзор установленных компонентов в основную камеру.

Как и отмечали вначале, ABKONCORE C700 сопровождается одним 120 мм вентилятором, зафиксированным на задней стенке.

Тут семь штампованных заглушек под платы расширения и видеокарты. Они выламываются. В комплекте предусмотрели три съемные. Расположение блока питания нижнее.

Правая стенка из цельного листа металла. Снимается и ставится в направляющие.

Панель разъемов включает один скоростной USB, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки, есть два светодиодных индикатора активности.

На верхней стенке вентиляционная решетка с посадочными местами под два 120 мм вентилятора. Используется съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Начинка Пространство внутренней камеры разделено на две зоны с помощью Г-образной стенки, на боковой стороне которой вырез в районе блока питания.

Поддерживает ABKONCORE C700 материнские платы типоразмера ATX. Видеокарты до 315 мм.

Для организации движения воздуха на передней стенке доступны посадочные места под три 120 мм вентилятора или два 140 мм. Сверху еще два 120/140 мм вентилятора.

Башенные системы охлаждения высотой до 160 мм. Для удобства монтажа усиливающей пластины есть вырез в районе сокета.

Также можно поставить жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм. При демонтаже стойки с корзинами под жесткие диски освобождается место под радиатор типоразмера 360, но с небольшой толщиной корпуса радиатора.

В целом же под дисковую подсистему доступно максимально два отсека под 3.5-дюймовые диски или три под 2.5 дюймовые накопители. Для типовых сборок этого будет достаточно.

Пространство между стойкой материнской платы и правой стенкой дает возможность проведения аккуратной укладки питающих и интерфейсных кабелей.

Мы собирали в нем систему с процессором Intel Core i5-10600K без дискретной видеокарты под выполнение типовых рабочих задач. Проблем в ходе сборки не испытывали.

Итоги

ABKONCORE C700 – недорогой корпус с привлекательным внешним видом, предлагающий хорошее наполнение портов на передней панели, стенку из закаленного стекла, зону со светодиодной подсветкой, интересную геометрию лицевой панели и пару противопылевых фильтров.