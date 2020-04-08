Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор

2020-04-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC 24P1; [266]
Продолжая изучение недорогих мониторов, ориентированных на рабочие задачи и эксплуатацию в офисе, мы детально рассмотрим AOC 24P1. Линейка P1 включает модели с диагоналями от 21.5 до 27 дюймов. Изучаемый нами оснащен 24-дюймовой IPS с частотой обновления 60 Гц. Поддерживаются режим LowBlue и технология Flicker-Free.

AOC 24P1

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, аудио, силовой и USB, а также диск с документацией и гарантийный талон. Поставляется в коробке из транспортировочного картона.

AOC 24P1

Внешний вид

Для удобства эксплуатации в режиме «рабочего» монитора тут предусмотрели сразу ряд конструктивных особенностей. Среди них встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами.

AOC 24P1

Все они скоростные, один из них оптимизирован под проведение сеанса зарядки. Он, в отличие от трех других, окрашен в желтый цвет. Это будет полезно как в случае со стационарным ПК, упрощая подключение внешних накопителей и периферии, так и с ноутбуками, увеличивая количество доступных разъемов.

AOC 24P1

Вторая особенность заключается в наличие выреза в стойке-подставке, позволяющей собрать в один пучок все подключаемые кабели, поддерживая порядок на рабочем месте.

AOC 24P1

Сама же подставка в AOC 24P1 нам понравилась. Аккуратный внешний вид. Поддержка портретного режима. Помимо этого, регулируются высота расположения и угол наклона панели.

AOC 24P1

Стоит на столе устойчиво, не раскачивается. Вместо нее можно будет установить монитор на VESA совместимый кронштейн.

AOC 24P1

Верхняя, правая и левая боковые рамки узкие. Два таких на одном рабочем столе дадут минимальные границы между экранами.

AOC 24P1

По центру нижней логотип производителя. Справа в углу пять механических кнопок управления со светодиодным индикатором. Маркировка выведена над соответствующими кнопками.

AOC 24P1

Для подключения источника сигнала доступны все типы разъемов, состоящие из DisplayPort, HDMI, DVI-D и VGA, аудиовход и выход.

AOC 24P1

Блок питания у монитора встроенный. Рядом с разъемом подключения механический тумблер.

AOC 24P1

Отметим возможность отказаться от настольной акустики. На борту стереодинамики с общей мощностью в 4 Вт.

AOC 24P1

Качество вывода изображения хорошее. В AOC 24P1 установлена IPS-матрица с диагональю 24 дюйма. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Flicker-Free и LowBlue.

Настройки

Меню управления организовано в виде вкладок. Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей.

AOC 24P1

Корректируются контрастность, яркость, гамма. Разгон и DCR.

AOC 24P1

Параметры улучшения изображения.

AOC 24P1

Настройка расположения меню.

AOC 24P1

Выбор входа для изображения, установка таймера и вывод рабочих параметров.

AOC 24P1

Тесты AOC 24P1

Яркость максимальная

AOC 24P1 - 297 cd/m

Яркость минимальная

AOC 24P1 - 0.25 cd/m2

Температура цвета

AOC 24P1 – 6547K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонения цвета от эталона

AOC 24P1 – 47K

Задержка AOC 24P1

Задержка, светлые тона – 12ms
Задержка, темные тона – 15.9ms

AOC 24P1 обзор

Итоги по AOC 24P1

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC 24P1 – хорошо сбалансированный IPS-монитор под выполнение рабочих задач. Строгий дизайн, полный набор разъемов для ввода изображения, эргономичная подставка, возможность аккуратной укладки кабелей, встроенный USB-хаб, поддержка VESA.
AOC 24P1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AOC 24P1
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