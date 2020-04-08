Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор

Продолжая изучение недорогих мониторов, ориентированных на рабочие задачи и эксплуатацию в офисе, мы детально рассмотрим AOC 24P1. Линейка P1 включает модели с диагоналями от 21.5 до 27 дюймов. Изучаемый нами оснащен 24-дюймовой IPS с частотой обновления 60 Гц. Поддерживаются режим LowBlue и технология Flicker-Free.

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, аудио, силовой и USB, а также диск с документацией и гарантийный талон. Поставляется в коробке из транспортировочного картона.

Внешний вид

Для удобства эксплуатации в режиме «рабочего» монитора тут предусмотрели сразу ряд конструктивных особенностей. Среди них встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами.

Все они скоростные, один из них оптимизирован под проведение сеанса зарядки. Он, в отличие от трех других, окрашен в желтый цвет. Это будет полезно как в случае со стационарным ПК, упрощая подключение внешних накопителей и периферии, так и с ноутбуками, увеличивая количество доступных разъемов.

Вторая особенность заключается в наличие выреза в стойке-подставке, позволяющей собрать в один пучок все подключаемые кабели, поддерживая порядок на рабочем месте.

Сама же подставка в AOC 24P1 нам понравилась. Аккуратный внешний вид. Поддержка портретного режима. Помимо этого, регулируются высота расположения и угол наклона панели.

Стоит на столе устойчиво, не раскачивается. Вместо нее можно будет установить монитор на VESA совместимый кронштейн.

Верхняя, правая и левая боковые рамки узкие. Два таких на одном рабочем столе дадут минимальные границы между экранами.

По центру нижней логотип производителя. Справа в углу пять механических кнопок управления со светодиодным индикатором. Маркировка выведена над соответствующими кнопками.

Для подключения источника сигнала доступны все типы разъемов, состоящие из DisplayPort, HDMI, DVI-D и VGA, аудиовход и выход.

Блок питания у монитора встроенный. Рядом с разъемом подключения механический тумблер.

Отметим возможность отказаться от настольной акустики. На борту стереодинамики с общей мощностью в 4 Вт.

Настройки

Качество вывода изображения хорошее. В AOC 24P1 установлена IPS-матрица с диагональю 24 дюйма. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Flicker-Free и LowBlue.Меню управления организовано в виде вкладок. Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей.

Корректируются контрастность, яркость, гамма. Разгон и DCR.

Параметры улучшения изображения.

Настройка расположения меню.

Выбор входа для изображения, установка таймера и вывод рабочих параметров.

Тесты AOC 24P1

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка AOC 24P1

AOC 24P1 обзор

AOC 24P1 - 297 cd/mAOC 24P1 - 0.25 cd/m2AOC 24P1 – 6547K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC 24P1 – 47KЗадержка, светлые тона – 12msЗадержка, темные тона – 15.9ms

Итоги по AOC 24P1

AOC 24P1 – хорошо сбалансированный IPS-монитор под выполнение рабочих задач. Строгий дизайн, полный набор разъемов для ввода изображения, эргономичная подставка, возможность аккуратной укладки кабелей, встроенный USB-хаб, поддержка VESA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".