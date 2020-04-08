Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор

Продолжая изучение недорогих мониторов, ориентированных на рабочие задачи и эксплуатацию в офисе, мы детально рассмотрим AOC 24P1. Линейка P1 включает модели с диагоналями от 21.5 до 27 дюймов. Изучаемый нами оснащен 24-дюймовой IPS с частотой обновления 60 Гц. Поддерживаются режим LowBlue и технология Flicker-Free.
Задержка, темные тона – 15.9ms
AOC 24P1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, аудио, силовой и USB, а также диск с документацией и гарантийный талон. Поставляется в коробке из транспортировочного картона.
Внешний видДля удобства эксплуатации в режиме «рабочего» монитора тут предусмотрели сразу ряд конструктивных особенностей. Среди них встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами.
Все они скоростные, один из них оптимизирован под проведение сеанса зарядки. Он, в отличие от трех других, окрашен в желтый цвет. Это будет полезно как в случае со стационарным ПК, упрощая подключение внешних накопителей и периферии, так и с ноутбуками, увеличивая количество доступных разъемов.
Вторая особенность заключается в наличие выреза в стойке-подставке, позволяющей собрать в один пучок все подключаемые кабели, поддерживая порядок на рабочем месте.
Сама же подставка в AOC 24P1 нам понравилась. Аккуратный внешний вид. Поддержка портретного режима. Помимо этого, регулируются высота расположения и угол наклона панели.
Стоит на столе устойчиво, не раскачивается. Вместо нее можно будет установить монитор на VESA совместимый кронштейн.
Верхняя, правая и левая боковые рамки узкие. Два таких на одном рабочем столе дадут минимальные границы между экранами.
По центру нижней логотип производителя. Справа в углу пять механических кнопок управления со светодиодным индикатором. Маркировка выведена над соответствующими кнопками.
Для подключения источника сигнала доступны все типы разъемов, состоящие из DisplayPort, HDMI, DVI-D и VGA, аудиовход и выход.
Блок питания у монитора встроенный. Рядом с разъемом подключения механический тумблер.
Отметим возможность отказаться от настольной акустики. На борту стереодинамики с общей мощностью в 4 Вт.
Качество вывода изображения хорошее. В AOC 24P1 установлена IPS-матрица с диагональю 24 дюйма. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Flicker-Free и LowBlue.
НастройкиМеню управления организовано в виде вкладок. Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей.
Корректируются контрастность, яркость, гамма. Разгон и DCR.
Параметры улучшения изображения.
Настройка расположения меню.
Выбор входа для изображения, установка таймера и вывод рабочих параметров.
Тесты AOC 24P1
Яркость максимальнаяAOC 24P1 - 297 cd/m
Яркость минимальнаяAOC 24P1 - 0.25 cd/m2
Температура цветаAOC 24P1 – 6547K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонения цвета от эталонаAOC 24P1 – 47K
Задержка AOC 24P1Задержка, светлые тона – 12ms
Задержка, темные тона – 15.9ms
AOC 24P1 обзор
Итоги по AOC 24P1AOC 24P1 – хорошо сбалансированный IPS-монитор под выполнение рабочих задач. Строгий дизайн, полный набор разъемов для ввода изображения, эргономичная подставка, возможность аккуратной укладки кабелей, встроенный USB-хаб, поддержка VESA.
AOC 24P1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".