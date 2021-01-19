Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C

Тестируемый сегодня монитор AOC 24P2C ориентирован на бизнес-сегмент. В рамках этого семейства мы уже рассматривали 27-дюймовые AOC Q27P2Q и AOC 27P2C. Среди особенностей моделей нового поколения отмечаются безотверточная сборка подставки, узкие боковые рамки и система укладки кабелей, поддержка KVM для использования общей периферии на нескольких устройствах.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Сопровождается трехлетней гарантией.Упакована в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными. Стартовый набор включает USB Type-C кабель, DisplayPort и HDMI-кабели, силовой кабель, диск с ПО.

Внешний вид

Узкие боковые рамки позволяют использовать этот монитор на рабочем столе, получив бесшовный вывод интерфейса.

Установлена 23.8-дюймовая IPS-матрица с Full HD разрешением. Распространенный вариант, не накладывающий повышенных требований на быстродействие источников изображения.

Частота обновления 75 Гц. Поддерживается технология синхронизации AdaptiveSync. Подсветка WLED равномерна по всей площади, без засветов по периметру.

Панель ввода включает DisplayPort и HDMI. Они дополнены USB Type-C. Последний позволяет организовать хаб под подключение периферии и накопителей.

Здесь он идет с обратной связью, обеспечивая зарядку для подключенного ноутбука и передачу изображения. В комплекте предусмотрели все типы кабелей.

Разъемы с поддержкой технологии KVM. С AOC 24P2C можно будет использовать общую клавиатуру и мышку на разных системах. Например, управляя ноутбуком и настольным ПК.

Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно. При продолжительной нагрузке не нагревается.

Нижняя рамка с текстурным покрытием под шлифованный металл. В центре логотип производителя. Правее группа механических кнопок.

Задняя панель с матовым пластиком. В верхней части вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла.

Для установки на рабочем столе можно использовать комплектную подставку. Ее сборка проходит без отвертки. В основании вырез для сбора кабелей в общий пучок.

Подставка позволяет регулировать высоту расположения панели. Наклонять ее вперед и назад. Поддерживается перевод в портретный режим. Доступны винтовые крепления под VESA-кронштейн.

Настройки

Меню оформлено в виде продольной панели с группой иконок, соответствующих разделам. Управляются параметры вывода изображения.

Корректировка цветового баланса. Готовые режимы и ручные настройки.

AOC 24P2C поддерживает функции улучшения отдельного участка изображения. Несмотря на то, что ориентируется на использование в офисе, доступны улучшения для игр. Уп

Управление тенями, разгон, игровой цвет, LowBlue и счетчик кадров.

Дополнительные настройки.

Софт

Тесты AOC 24P2C

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC 24P2C

Итоги по AOC 24P2C

С официального сайта можно загрузить утилиту управления для настройки ключевых параметров отображения изображения.AOC 24P2C - 281 cd/m2AOC 24P2C - 0.27 cd/m2AOC 24P2C– 6047KЗадержка, светлые тона – 12.1msЗадержка, темные тона – 15.4msAOC 24P2C – отличный вариант при поиске монитора для оснащения рабочего места. Также станет хорошим выбором в сценариях, когда в качестве источника сигнала используется современный ноутбук, позволив организовать зарядку, передачу изображения и подключение периферии одним кабелем. К плюсам отнесем эргономичную подставку с вырезом под сбор кабелей в пучок, набор портов ввода/вывода, узкие боковые рамки, строгий внешний вид. При всем этом еще он стоит недорого относительно предложений конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".