Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C

Тестируемый сегодня монитор AOC 24P2C ориентирован на бизнес-сегмент. В рамках этого семейства мы уже рассматривали 27-дюймовые AOC Q27P2Q и AOC 27P2C. Среди особенностей моделей нового поколения отмечаются безотверточная сборка подставки, узкие боковые рамки и система укладки кабелей, поддержка KVM для использования общей периферии на нескольких устройствах.

AOC 24P2C

К моменту публикации продажи уже стартовали. Сопровождается трехлетней гарантией.

Комплектация

Упакована в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными. Стартовый набор включает USB Type-C кабель, DisplayPort и HDMI-кабели, силовой кабель, диск с ПО.

AOC 24P2C

Внешний вид

Узкие боковые рамки позволяют использовать этот монитор на рабочем столе, получив бесшовный вывод интерфейса.

AOC 24P2C

Установлена 23.8-дюймовая IPS-матрица с Full HD разрешением. Распространенный вариант, не накладывающий повышенных требований на быстродействие источников изображения.

AOC 24P2C

Частота обновления 75 Гц. Поддерживается технология синхронизации AdaptiveSync. Подсветка WLED равномерна по всей площади, без засветов по периметру.

AOC 24P2C

Панель ввода включает DisplayPort и HDMI. Они дополнены USB Type-C. Последний позволяет организовать хаб под подключение периферии и накопителей.

AOC 24P2C

Здесь он идет с обратной связью, обеспечивая зарядку для подключенного ноутбука и передачу изображения. В комплекте предусмотрели все типы кабелей.

AOC 24P2C

Разъемы с поддержкой технологии KVM. С AOC 24P2C можно будет использовать общую клавиатуру и мышку на разных системах. Например, управляя ноутбуком и настольным ПК.

AOC 24P2C

Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно. При продолжительной нагрузке не нагревается.

AOC 24P2C

Нижняя рамка с текстурным покрытием под шлифованный металл. В центре логотип производителя. Правее группа механических кнопок.

AOC 24P2C

Задняя панель с матовым пластиком. В верхней части вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла.

AOC 24P2C

Для установки на рабочем столе можно использовать комплектную подставку. Ее сборка проходит без отвертки. В основании вырез для сбора кабелей в общий пучок.

AOC 24P2C

Подставка позволяет регулировать высоту расположения панели. Наклонять ее вперед и назад. Поддерживается перевод в портретный режим. Доступны винтовые крепления под VESA-кронштейн.

AOC 24P2C

Настройки

Меню оформлено в виде продольной панели с группой иконок, соответствующих разделам. Управляются параметры вывода изображения.

AOC 24P2C

Корректировка цветового баланса. Готовые режимы и ручные настройки.

AOC 24P2C

AOC 24P2C поддерживает функции улучшения отдельного участка изображения. Несмотря на то, что ориентируется на использование в офисе, доступны улучшения для игр. Уп

AOC 24P2C

Управление тенями, разгон, игровой цвет, LowBlue и счетчик кадров.

AOC 24P2C

Дополнительные настройки.

AOC 24P2C

AOC 24P2C

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления для настройки ключевых параметров отображения изображения.

Тесты AOC 24P2C

Яркость максимальная

AOC 24P2C - 281 cd/m2

Яркость минимальная

AOC 24P2C - 0.27 cd/m2

Температура цвета

AOC 24P2C– 6047K

Задержка AOC 24P2C

Задержка, светлые тона – 12.1ms
Задержка, темные тона – 15.4ms

Итоги по AOC 24P2C

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC 24P2C – отличный вариант при поиске монитора для оснащения рабочего места. Также станет хорошим выбором в сценариях, когда в качестве источника сигнала используется современный ноутбук, позволив организовать зарядку, передачу изображения и подключение периферии одним кабелем. К плюсам отнесем эргономичную подставку с вырезом под сбор кабелей в пучок, набор портов ввода/вывода, узкие боковые рамки, строгий внешний вид. При всем этом еще он стоит недорого относительно предложений конкурентов.
AOC 24P2C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC 24P2C
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