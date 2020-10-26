Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор

В рамках линейки AOC B2 в начале текущего года были представлены три недорогих монитора. Одной из особенностей стали узкие боковые рамки, позволяя на рабочем месте использовать связку из нескольких таких мониторов. Это модели с диагоналями 21.5, 23.8 и 27 дюймов, младшая с VA-панелью и старшие с IPS. В рамках «Лаборатории» сегодня мы детально изучим AOC 27B2H.

AOC 27B2H

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 240 рублей.

AOC 27B2H обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением монитора в нескольких ракурсах и общими данными по его особенностям. Комплект включает основание, VGA-кабель, диск, внешний блок питания и документацию.

AOC 27B2H

Внешний вид

Стойка изначально зафиксирована в корпусе монитора. Выполнена она из металла. Перед началом использования нужно будет зафиксировать основание. Безвинтовое крепление.

AOC 27B2H

Возможности встроенной подставки ограничены только наклоном вперед и назад. Но при этом она достаточно компактная.

AOC 27B2H

На задней крышке выведены винтовые отверстия под VESA-кронштейн. Можно будет подобрать варианты крепления, включая и рассчитанные на несколько мониторов.

AOC 27B2H

Внешний вид строгий и лаконичный. Три боковые рамки, за исключением нижней узкие. Рабочее безрамочное пространство при установке связки из нескольких моделей.

AOC 27B2H

В AOC 27B2H установлена 27-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления 75 Гц.

AOC 27B2H

Проведена хорошая заводская настройка матрицы. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается технология Low Blue с уменьшением количества синего цвета.

AOC 27B2H

Задняя поверхность корпуса матовая. Толщина корпуса небольшая. Есть замок Кенсингтон.

AOC 27B2H

На панели разъемов выведены VGA, HDMI. Выход под наушники или акустику.

AOC 27B2H

Блок питания у монитора внешний. Длина кабеля с запасом, позволяя подключаться на удалении от розетки.

AOC 27B2H

Претензий к качеству сборки нет. Визуально монитор производит приятное впечатление.

AOC 27B2H

В ходе тестов мы использовали его в качестве рабочего монитора для веб-серфинга, просмотра мультимедиа контента и обработки фотографий под оформление статей.

Настройки

Меню у AOC 27B2H оформлено в виде полупрозрачной панелью с разделами, представленными в виде наглядных иконок. Выставляются параметры контраста и яркости.

AOC 27B2H

Выбирается цветовой профиль. Есть ручные корректировки. Здесь же включается LowBlue.

AOC 27B2H

Активируется повышенная яркость для ограниченного участка у монитора.

AOC 27B2H

Общие параметры с выбором скорости автоматического закрытия меню и выбора его положения.

AOC 27B2H

Вывод общих параметров по панели. Ускорение частоты обновления.

AOC 27B2H

Тесты AOC 27B2H

Яркость максимальная

AOC 27B2H - 257 cd/m2

Яркость минимальная

AOC 27B2H - 0.25 cd/m2

Температура цвета

AOC 27B2H – 7295K

Задержка AOC 27B2H

Задержка, светлые тона – 12.1ms
Задержка, темные тона – 17.4ms

Итоги по AOC 27B2H

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC 27B2H – недорогой 27-дюймовый монитор с высоким качеством исполнения. Узкие боковые рамки, частота обновления 75 Гц, классический внешний вид. Универсальный вариант под широкий круг задач, который также можно рассматривать для связки из нескольких таких мониторов. Не устроить могут ограниченные возможности встроенной подставки и отсутствие DisplayPort, создавая трудности с современными видеокартами, оснащенными только одним HDMI.
AOC 27B2H получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC 27B2H
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