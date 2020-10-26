Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 240 рублей.
AOC 27B2H обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакована в коробку с изображением монитора в нескольких ракурсах и общими данными по его особенностям. Комплект включает основание, VGA-кабель, диск, внешний блок питания и документацию.
Внешний видСтойка изначально зафиксирована в корпусе монитора. Выполнена она из металла. Перед началом использования нужно будет зафиксировать основание. Безвинтовое крепление.
Возможности встроенной подставки ограничены только наклоном вперед и назад. Но при этом она достаточно компактная.
На задней крышке выведены винтовые отверстия под VESA-кронштейн. Можно будет подобрать варианты крепления, включая и рассчитанные на несколько мониторов.
Внешний вид строгий и лаконичный. Три боковые рамки, за исключением нижней узкие. Рабочее безрамочное пространство при установке связки из нескольких моделей.
В AOC 27B2H установлена 27-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления 75 Гц.
Проведена хорошая заводская настройка матрицы. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается технология Low Blue с уменьшением количества синего цвета.
Задняя поверхность корпуса матовая. Толщина корпуса небольшая. Есть замок Кенсингтон.
На панели разъемов выведены VGA, HDMI. Выход под наушники или акустику.
Блок питания у монитора внешний. Длина кабеля с запасом, позволяя подключаться на удалении от розетки.
Претензий к качеству сборки нет. Визуально монитор производит приятное впечатление.
В ходе тестов мы использовали его в качестве рабочего монитора для веб-серфинга, просмотра мультимедиа контента и обработки фотографий под оформление статей.
НастройкиМеню у AOC 27B2H оформлено в виде полупрозрачной панелью с разделами, представленными в виде наглядных иконок. Выставляются параметры контраста и яркости.
Выбирается цветовой профиль. Есть ручные корректировки. Здесь же включается LowBlue.
Активируется повышенная яркость для ограниченного участка у монитора.
Общие параметры с выбором скорости автоматического закрытия меню и выбора его положения.
Вывод общих параметров по панели. Ускорение частоты обновления.
Тесты AOC 27B2H
Яркость максимальнаяAOC 27B2H - 257 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC 27B2H - 0.25 cd/m2
Температура цветаAOC 27B2H – 7295K
Задержка AOC 27B2HЗадержка, светлые тона – 12.1ms
Задержка, темные тона – 17.4ms
Итоги по AOC 27B2HAOC 27B2H – недорогой 27-дюймовый монитор с высоким качеством исполнения. Узкие боковые рамки, частота обновления 75 Гц, классический внешний вид. Универсальный вариант под широкий круг задач, который также можно рассматривать для связки из нескольких таких мониторов. Не устроить могут ограниченные возможности встроенной подставки и отсутствие DisplayPort, создавая трудности с современными видеокартами, оснащенными только одним HDMI.
AOC 27B2H получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".