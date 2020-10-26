Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор

В рамках линейки AOC B2 в начале текущего года были представлены три недорогих монитора. Одной из особенностей стали узкие боковые рамки, позволяя на рабочем месте использовать связку из нескольких таких мониторов. Это модели с диагоналями 21.5, 23.8 и 27 дюймов, младшая с VA-панелью и старшие с IPS. В рамках «Лаборатории» сегодня мы детально изучим AOC 27B2H.

AOC 27B2H обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 240 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с изображением монитора в нескольких ракурсах и общими данными по его особенностям. Комплект включает основание, VGA-кабель, диск, внешний блок питания и документацию.

Внешний вид

Стойка изначально зафиксирована в корпусе монитора. Выполнена она из металла. Перед началом использования нужно будет зафиксировать основание. Безвинтовое крепление.

Возможности встроенной подставки ограничены только наклоном вперед и назад. Но при этом она достаточно компактная.

На задней крышке выведены винтовые отверстия под VESA-кронштейн. Можно будет подобрать варианты крепления, включая и рассчитанные на несколько мониторов.

Внешний вид строгий и лаконичный. Три боковые рамки, за исключением нижней узкие. Рабочее безрамочное пространство при установке связки из нескольких моделей.

В AOC 27B2H установлена 27-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления 75 Гц.

Проведена хорошая заводская настройка матрицы. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается технология Low Blue с уменьшением количества синего цвета.

Задняя поверхность корпуса матовая. Толщина корпуса небольшая. Есть замок Кенсингтон.

На панели разъемов выведены VGA, HDMI. Выход под наушники или акустику.

Блок питания у монитора внешний. Длина кабеля с запасом, позволяя подключаться на удалении от розетки.

Претензий к качеству сборки нет. Визуально монитор производит приятное впечатление.

Настройки

В ходе тестов мы использовали его в качестве рабочего монитора для веб-серфинга, просмотра мультимедиа контента и обработки фотографий под оформление статей.Меню у AOC 27B2H оформлено в виде полупрозрачной панелью с разделами, представленными в виде наглядных иконок. Выставляются параметры контраста и яркости.

Выбирается цветовой профиль. Есть ручные корректировки. Здесь же включается LowBlue.

Активируется повышенная яркость для ограниченного участка у монитора.

Общие параметры с выбором скорости автоматического закрытия меню и выбора его положения.

Вывод общих параметров по панели. Ускорение частоты обновления.

Тесты AOC 27B2H

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC 27B2H

Итоги по AOC 27B2H

AOC 27B2H - 257 cd/m2AOC 27B2H - 0.25 cd/m2AOC 27B2H – 7295KЗадержка, светлые тона – 12.1msЗадержка, темные тона – 17.4msAOC 27B2H – недорогой 27-дюймовый монитор с высоким качеством исполнения. Узкие боковые рамки, частота обновления 75 Гц, классический внешний вид. Универсальный вариант под широкий круг задач, который также можно рассматривать для связки из нескольких таких мониторов. Не устроить могут ограниченные возможности встроенной подставки и отсутствие DisplayPort, создавая трудности с современными видеокартами, оснащенными только одним HDMI.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".