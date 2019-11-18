Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц

2019-11-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC AGON AG273QCG; [255]
Не так давно мы проводили тестирование монитора AOC AGON AG273QCX с поддержкой HDR. Сегодня продолжая изучение этой серии, в центре внимания игровой монитор AOC AGON AG273QCG с 27-дюймовой матрицей, поддерживающей частоту 165 Гц и технологию NVIDIA G-Sync. Так же, как и рассмотренная ранее модель, он получил изогнутую панель и зону с подсветкой Light FX.

AOC AGON AG273QCG

Его можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AOC AGON AG273QCG обзор

Комплектация

AOC AGON AG273QCG

Комплект включает кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB-кабель, клипсы под фиксацию кабелей, VESA-винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в иллюстрированной коробке из плотного картона.

AOC AGON AG273QCG

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести безотверточную сборку подставки. Состоит она из стойки и основания.

AOC AGON AG273QCG

Есть возможность поворота в стороны и изменение угла наклона. Стоит на подставке устойчиво. Поддерживаются VESA-кронштейны. Винты для них есть в комплекте.

AOC AGON AG273QCG

Нижняя часть подставки окрашена в ярко-красный цвет. Для аккуратной укладки кабелей можно воспользоваться клипсами, фиксируемыми на двухсторонний скотч.

AOC AGON AG273QCG

На обратной стороне корпуса AOC AGON AG273QCG расположена зона с многоцветной подсветкой. Она детально настраивается.

AOC AGON AG273QCG

Не забыли про крючки для крепления наушников. Они справа и слева в виде выдвижных блоков.

AOC AGON AG273QCG

На панели разъемов доступны DisplayPort и HDMI. Здесь же аудиоразъем.

AOC AGON AG273QCG

С противоположной стороны четыре полноразмерных USB. Один из них окрашен в желтый цвет, обеспечивает быструю зарядку. Два аудиоразъема и гнездо питания.

AOC AGON AG273QCG

За управление и навигацию отвечает пятипозиционный джойстик. Найти его местоположение поможет подсветка.

AOC AGON AG273QCG

Монитор оснащен 27-дюймовой матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Поддерживается частота обновления 165 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Панель изогнута 1800R.

AOC AGON AG273QCG

На борту пара динамиков по 2 Вт каждый. Технология DTS с объемным звучанием.

AOC AGON AG273QCG

Настройки

Выбираются сценарии работы подсветки. Здесь же можно выбрать яркость.

AOC AGON AG273QCG

Меню оформлено в виде плиток с иконками.

AOC AGON AG273QCG

Отдельный раздел с игровыми функциями. Активируется режим, проводится управление тенью, проводится разгон и активируется счетчик кадров.

AOC AGON AG273QCG

Корректируются яркость, контраст и гамма.

AOC AGON AG273QCG

Активируется LowBlue, выбирается цветовой пресет.

AOC AGON AG273QCG

Настраивается G-Sync. Здесь же расположены опции USB-зарядки, разгона и глубокого сна.

AOC AGON AG273QCG

Меняется громкость динамиков. Технология DTS.

AOC AGON AG273QCG

Дополнительные параметры и общие настройки.

Тесты AOC AGON AG273QCG

Яркость максимальная

AOC AGON AG273QCG - 421 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

AOC AGON AG273QCG - 0.17 cd/m2

Температура цвета

AOC AGON AG273QCG – 5940K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC AGON AG273QCG – 560K

Задержка AOC AGON AG273QCG

Задержка, светлые тона – 2.3ms
Задержка, темные тона – 8.9ms

Итоги по AOC AGON AG273QCG

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC AGON AG273QCG – превосходный игровой монитор с высокой частотой обновления и низкими задержками, а также поддержкой NVIDIA G-Sync. При выборе этой модели стоит четко понимать: основная его стихия — это игры, и он обеспечивает в них четкую и насыщенную картинку без смазывания. К плюсам его отнесем равномерную подсветку, детальные настройки, эффектный внешний вид с подсветкой, хорошую цветопередачу. Не устроить может использование в нем TN-матрицы.
AOC AGON AG273QCG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AOC AGON AG273QCG
Опубликованы «живые» фотографии новых см...
Опубликованы «живые» фотографии новых смПоявились «живые» фотографии новых смарт-часов Honor под названием Watch Magic 2. Гаджет получит круглый ...
Монитор ASUS VG289Q получил разрешение U...
Монитор ASUS VG289Q получил разрешение UКомпания ASUS показала новую модель под названием VG289Q. Аппарат оборудован 28-дюймовым экраном с разре...
Стала известна дата анонса смарт-динамик...
Стала известна дата анонса смарт-динамикК выпуску готовится новый смарт-динамик Huawei Sound X с качественным звуком. В основе устройства ляжет п...
Xiaomi анонсировала новое устройство для...
Xiaomi анонсировала новое устройство дляПредставлена электронная книга Xiaomi eBook Reader, которая наделена экраном на электронной бумаге E Ink ...
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экра...
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экраВ сети появились качественные фотографии первого в мире ноутбука с гибким экраном ThinkPad X1, который бы...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 7 удив...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 7 удивКомпания Ulefone опубликовала видео, в котором демонстрируется впечатляющая автономность защищенного смар...
Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art об...
Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art обПару недель назад компания Sigma представила светосильный зум-объектив 24-70mm F2.8 DG DN Art для беззерк...
Обзор карты памяти Silicon Power Superio...
Обзор карты памяти Silicon Power SuperioНе так давно компания Silicon Power представила новую линейкукарт памяти формата microSD, включающую сери...


Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц
Обзор карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 microSD 512GB (SP512GBSTXDV3V20SP)Обзор карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 microSD 512GB (SP512GBSTXDV3V20SP)
Обзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с RyzenОбзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с Ryzen
Обзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волосОбзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волос
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПК
Предварительный обзор Pocket P.C. Компью...
Предварительный обзор Pocket P.C. КомпьюОфициально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лу...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В луКомпания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на...
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor