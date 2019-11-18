Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц

Не так давно мы проводили тестирование монитора AOC AGON AG273QCX с поддержкой HDR. Сегодня продолжая изучение этой серии, в центре внимания игровой монитор AOC AGON AG273QCG с 27-дюймовой матрицей, поддерживающей частоту 165 Гц и технологию NVIDIA G-Sync. Так же, как и рассмотренная ранее модель, он получил изогнутую панель и зону с подсветкой Light FX.

AOC AGON AG273QCG обзор

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Комплектация

Комплект включает кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB-кабель, клипсы под фиксацию кабелей, VESA-винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в иллюстрированной коробке из плотного картона.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести безотверточную сборку подставки. Состоит она из стойки и основания.

Есть возможность поворота в стороны и изменение угла наклона. Стоит на подставке устойчиво. Поддерживаются VESA-кронштейны. Винты для них есть в комплекте.

Нижняя часть подставки окрашена в ярко-красный цвет. Для аккуратной укладки кабелей можно воспользоваться клипсами, фиксируемыми на двухсторонний скотч.

На обратной стороне корпуса AOC AGON AG273QCG расположена зона с многоцветной подсветкой. Она детально настраивается.

Не забыли про крючки для крепления наушников. Они справа и слева в виде выдвижных блоков.

На панели разъемов доступны DisplayPort и HDMI. Здесь же аудиоразъем.

С противоположной стороны четыре полноразмерных USB. Один из них окрашен в желтый цвет, обеспечивает быструю зарядку. Два аудиоразъема и гнездо питания.

За управление и навигацию отвечает пятипозиционный джойстик. Найти его местоположение поможет подсветка.

Монитор оснащен 27-дюймовой матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Поддерживается частота обновления 165 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Панель изогнута 1800R.

На борту пара динамиков по 2 Вт каждый. Технология DTS с объемным звучанием.

Настройки

Выбираются сценарии работы подсветки. Здесь же можно выбрать яркость.

Меню оформлено в виде плиток с иконками.

Отдельный раздел с игровыми функциями. Активируется режим, проводится управление тенью, проводится разгон и активируется счетчик кадров.

Корректируются яркость, контраст и гамма.

Активируется LowBlue, выбирается цветовой пресет.

Настраивается G-Sync. Здесь же расположены опции USB-зарядки, разгона и глубокого сна.

Меняется громкость динамиков. Технология DTS.

Тесты AOC AGON AG273QCG

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC AGON AG273QCG

Итоги по AOC AGON AG273QCG

Дополнительные параметры и общие настройки.AOC AGON AG273QCG - 421 cd/m2 / 860 cd/mAOC AGON AG273QCG - 0.17 cd/m2AOC AGON AG273QCG – 5940KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC AGON AG273QCG – 560KЗадержка, светлые тона – 2.3msЗадержка, темные тона – 8.9msAOC AGON AG273QCG – превосходный игровой монитор с высокой частотой обновления и низкими задержками, а также поддержкой NVIDIA G-Sync. При выборе этой модели стоит четко понимать: основная его стихия — это игры, и он обеспечивает в них четкую и насыщенную картинку без смазывания. К плюсам его отнесем равномерную подсветку, детальные настройки, эффектный внешний вид с подсветкой, хорошую цветопередачу. Не устроить может использование в нем TN-матрицы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".