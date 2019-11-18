Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц

Не так давно мы проводили тестирование монитора AOC AGON AG273QCX с поддержкой HDR. Сегодня продолжая изучение этой серии, в центре внимания игровой монитор AOC AGON AG273QCG с 27-дюймовой матрицей, поддерживающей частоту 165 Гц и технологию NVIDIA G-Sync. Так же, как и рассмотренная ранее модель, он получил изогнутую панель и зону с подсветкой Light FX.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 8.9ms
AOC AGON AG273QCG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Его можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AOC AGON AG273QCG обзор
Комплектация
Комплект включает кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB-кабель, клипсы под фиксацию кабелей, VESA-винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в иллюстрированной коробке из плотного картона.
Внешний видПеред началом эксплуатации необходимо будет провести безотверточную сборку подставки. Состоит она из стойки и основания.
Есть возможность поворота в стороны и изменение угла наклона. Стоит на подставке устойчиво. Поддерживаются VESA-кронштейны. Винты для них есть в комплекте.
Нижняя часть подставки окрашена в ярко-красный цвет. Для аккуратной укладки кабелей можно воспользоваться клипсами, фиксируемыми на двухсторонний скотч.
На обратной стороне корпуса AOC AGON AG273QCG расположена зона с многоцветной подсветкой. Она детально настраивается.
Не забыли про крючки для крепления наушников. Они справа и слева в виде выдвижных блоков.
На панели разъемов доступны DisplayPort и HDMI. Здесь же аудиоразъем.
С противоположной стороны четыре полноразмерных USB. Один из них окрашен в желтый цвет, обеспечивает быструю зарядку. Два аудиоразъема и гнездо питания.
За управление и навигацию отвечает пятипозиционный джойстик. Найти его местоположение поможет подсветка.
Монитор оснащен 27-дюймовой матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Поддерживается частота обновления 165 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Панель изогнута 1800R.
На борту пара динамиков по 2 Вт каждый. Технология DTS с объемным звучанием.
НастройкиВыбираются сценарии работы подсветки. Здесь же можно выбрать яркость.
Меню оформлено в виде плиток с иконками.
Отдельный раздел с игровыми функциями. Активируется режим, проводится управление тенью, проводится разгон и активируется счетчик кадров.
Корректируются яркость, контраст и гамма.
Активируется LowBlue, выбирается цветовой пресет.
Настраивается G-Sync. Здесь же расположены опции USB-зарядки, разгона и глубокого сна.
Меняется громкость динамиков. Технология DTS.
Дополнительные параметры и общие настройки.
Тесты AOC AGON AG273QCG
Яркость максимальнаяAOC AGON AG273QCG - 421 cd/m2 / 860 cd/m
Яркость минимальнаяAOC AGON AG273QCG - 0.17 cd/m2
Температура цветаAOC AGON AG273QCG – 5940K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC AGON AG273QCG – 560K
Задержка AOC AGON AG273QCGЗадержка, светлые тона – 2.3ms
Задержка, темные тона – 8.9ms
Итоги по AOC AGON AG273QCGAOC AGON AG273QCG – превосходный игровой монитор с высокой частотой обновления и низкими задержками, а также поддержкой NVIDIA G-Sync. При выборе этой модели стоит четко понимать: основная его стихия — это игры, и он обеспечивает в них четкую и насыщенную картинку без смазывания. К плюсам его отнесем равномерную подсветку, детальные настройки, эффектный внешний вид с подсветкой, хорошую цветопередачу. Не устроить может использование в нем TN-матрицы.
AOC AGON AG273QCG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".