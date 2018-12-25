Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2

В наше распоряжение попал игровой монитор AOC AGON AG322QC4, поддерживающий технологию AMD FreeSync 2, частоту 144 Гц и отвечающий спецификациям VESA DisplayHDR 400. Охват цветового пространства 95%, пиковая яркость 400 кд/кв.м. Здесь стоит VA-матрица с диагональю 31.5 дюймов разрешением 2560 на 1440 пикселей.

Комплектация

Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в массивной коробке с качественной полиграфией. Комплект включает подставку, внешний блок питания, пульт управления, USB 3.0 кабель, DisplayPort, силовой кабель и набор документации.

Внешний вид

Это уже не первый монитор линейки AGON у нас на тестах, внешний вид хорошо узнаваем. Внешний вид четко позиционирует основную целевую аудиторию – геймеры.

Изогнутая панель и тонкие рамки вокруг экрана. Вдоль нижней панели подсвечиваемая зона. По центру логотип производителя.

В AOC AGON AG322QC4 используется черно-серая цветовая гамма. По центру тыльной панели декоративная накладка с продольными подсвечиваемыми линиями, напоминающими следы когтей или крылья.

Зафиксирована стойка с изменяемой высотой расположения панели. Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать опорную ножку.

Помимо регулировки по высоте есть возможность наклона в стороны и наклоны в стороны. На нижней части ножек прорезиненные вставки, обеспечивающие дополнительную устойчивость.

Сверху ушко, позволяющее организовать аккуратную укладку проводов. Из полезных мелочей отметим, откидной крючок для размещения наушников.

Сборка проведена без огрехов, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Общие габариты составляют 713x634x276 мм при весе в 6.64 кг.

Монитор оснащен двумя динамиками по 5 Вт каждый. Этого вполне может быть достаточно для обычной работы системы и просмотра фильмов.

На панели разъемов AOC AGON AG322QC4 выведены два HDMI 2.0, один VGA, два DisplayPort. Порт для подключения внешнего пульта управления, аудиовход и выход.

Подключив к ПК линию USB, можно будет получить два рабочих USB 3.0 для подключения внешних накопителей или периферии.

По центру нижней рамки расположен четырехпозиционный джойстик управления. Он же по совместительству выполняет функцию включения.

Настройки

Управление интуитивное, помимо основного меню и несколько быстрых. Так можно будет перебрать источники сигнала, изменить громкость воспроизведения.

В основном меню выставляется контраст, яркость, гамма, цветовая температура и пресеты. Останутся довольны как те, кто предпочитает заводские настройки «сразу из коробки», так и те кто проводит детальные ручные корректировки.

Тесты AOC AGON AG322QC4

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC AGON AG322QC4

Итоги по AOC AGON AG322QC4

AOC AGON AG322QC4 - 409 cd/m2AOC AGON AG322QC4 - 0.16 cd/m2AOC AGON AG322QC4 – 7361KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC AGON AG322QC4 – 861KЗадержка, светлые тона – 3.7msЗадержка, темные тона – 9.3msAOC AGON AG322QC4 – игровой монитор с быстрым откликом, соответствующий стандарту VESA DisplayHDR 400. Он стоит относительно недорого, если брать в расчет модели с 32-дюймовой панелью и поддержкой частоты 144 Гц. Хороший набор портов, элементы с подсветкой, эргономичная подставка, USB 3.0 хаб, поддержка VESA-кронштейнов, встроенные динамики.