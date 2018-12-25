Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2

В наше распоряжение попал игровой монитор AOC AGON AG322QC4, поддерживающий технологию AMD FreeSync 2, частоту 144 Гц и отвечающий спецификациям VESA DisplayHDR 400. Охват цветового пространства 95%, пиковая яркость 400 кд/кв.м. Здесь стоит VA-матрица с диагональю 31.5 дюймов разрешением 2560 на 1440 пикселей.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 9.3ms
Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация
Поставляется в массивной коробке с качественной полиграфией. Комплект включает подставку, внешний блок питания, пульт управления, USB 3.0 кабель, DisplayPort, силовой кабель и набор документации.
Внешний видЭто уже не первый монитор линейки AGON у нас на тестах, внешний вид хорошо узнаваем. Внешний вид четко позиционирует основную целевую аудиторию – геймеры.
Изогнутая панель и тонкие рамки вокруг экрана. Вдоль нижней панели подсвечиваемая зона. По центру логотип производителя.
В AOC AGON AG322QC4 используется черно-серая цветовая гамма. По центру тыльной панели декоративная накладка с продольными подсвечиваемыми линиями, напоминающими следы когтей или крылья.
Зафиксирована стойка с изменяемой высотой расположения панели. Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать опорную ножку.
Помимо регулировки по высоте есть возможность наклона в стороны и наклоны в стороны. На нижней части ножек прорезиненные вставки, обеспечивающие дополнительную устойчивость.
Сверху ушко, позволяющее организовать аккуратную укладку проводов. Из полезных мелочей отметим, откидной крючок для размещения наушников.
Сборка проведена без огрехов, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Общие габариты составляют 713x634x276 мм при весе в 6.64 кг.
Монитор оснащен двумя динамиками по 5 Вт каждый. Этого вполне может быть достаточно для обычной работы системы и просмотра фильмов.
На панели разъемов AOC AGON AG322QC4 выведены два HDMI 2.0, один VGA, два DisplayPort. Порт для подключения внешнего пульта управления, аудиовход и выход.
Подключив к ПК линию USB, можно будет получить два рабочих USB 3.0 для подключения внешних накопителей или периферии.
По центру нижней рамки расположен четырехпозиционный джойстик управления. Он же по совместительству выполняет функцию включения.
Настройки
Управление интуитивное, помимо основного меню и несколько быстрых. Так можно будет перебрать источники сигнала, изменить громкость воспроизведения.
В основном меню выставляется контраст, яркость, гамма, цветовая температура и пресеты. Останутся довольны как те, кто предпочитает заводские настройки «сразу из коробки», так и те кто проводит детальные ручные корректировки.
Тесты AOC AGON AG322QC4
Яркость максимальнаяAOC AGON AG322QC4 - 409 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC AGON AG322QC4 - 0.16 cd/m2
Температура цветаAOC AGON AG322QC4 – 7361K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC AGON AG322QC4 – 861K
Задержка AOC AGON AG322QC4Задержка, светлые тона – 3.7ms
Задержка, темные тона – 9.3ms