Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2

2018-12-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC AGON AG322QC4; [541]
В наше распоряжение попал игровой монитор AOC AGON AG322QC4, поддерживающий технологию AMD FreeSync 2, частоту 144 Гц и отвечающий спецификациям VESA DisplayHDR 400. Охват цветового пространства 95%, пиковая яркость 400 кд/кв.м. Здесь стоит VA-матрица с диагональю 31.5 дюймов разрешением 2560 на 1440 пикселей.

AOC AGON AG322QC4

Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

AOC AGON AG322QC4

Поставляется в массивной коробке с качественной полиграфией. Комплект включает подставку, внешний блок питания, пульт управления, USB 3.0 кабель, DisplayPort, силовой кабель и набор документации.

AOC AGON AG322QC4

Внешний вид

Это уже не первый монитор линейки AGON у нас на тестах, внешний вид хорошо узнаваем. Внешний вид четко позиционирует основную целевую аудиторию – геймеры.

AOC AGON AG322QC4

Изогнутая панель и тонкие рамки вокруг экрана. Вдоль нижней панели подсвечиваемая зона. По центру логотип производителя.

AOC AGON AG322QC4

В AOC AGON AG322QC4 используется черно-серая цветовая гамма. По центру тыльной панели декоративная накладка с продольными подсвечиваемыми линиями, напоминающими следы когтей или крылья.

AOC AGON AG322QC4

Зафиксирована стойка с изменяемой высотой расположения панели. Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать опорную ножку.

AOC AGON AG322QC4

AOC AGON AG322QC4

Помимо регулировки по высоте есть возможность наклона в стороны и наклоны в стороны. На нижней части ножек прорезиненные вставки, обеспечивающие дополнительную устойчивость.

AOC AGON AG322QC4

Сверху ушко, позволяющее организовать аккуратную укладку проводов. Из полезных мелочей отметим, откидной крючок для размещения наушников.

AOC AGON AG322QC4

Сборка проведена без огрехов, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Общие габариты составляют 713x634x276 мм при весе в 6.64 кг.

AOC AGON AG322QC4

Монитор оснащен двумя динамиками по 5 Вт каждый. Этого вполне может быть достаточно для обычной работы системы и просмотра фильмов.

AOC AGON AG322QC4

На панели разъемов AOC AGON AG322QC4 выведены два HDMI 2.0, один VGA, два DisplayPort. Порт для подключения внешнего пульта управления, аудиовход и выход.

AOC AGON AG322QC4

Подключив к ПК линию USB, можно будет получить два рабочих USB 3.0 для подключения внешних накопителей или периферии.

AOC AGON AG322QC4

По центру нижней рамки расположен четырехпозиционный джойстик управления. Он же по совместительству выполняет функцию включения.

AOC AGON AG322QC4

Настройки

AOC AGON AG322QC4

Управление интуитивное, помимо основного меню и несколько быстрых. Так можно будет перебрать источники сигнала, изменить громкость воспроизведения.

AOC AGON AG322QC4

В основном меню выставляется контраст, яркость, гамма, цветовая температура и пресеты. Останутся довольны как те, кто предпочитает заводские настройки «сразу из коробки», так и те кто проводит детальные ручные корректировки.

AOC AGON AG322QC4

Тесты AOC AGON AG322QC4

AOC AGON AG322QC4

Яркость максимальная

AOC AGON AG322QC4 - 409 cd/m2

Яркость минимальная

AOC AGON AG322QC4 - 0.16 cd/m2

Температура цвета

AOC AGON AG322QC4 – 7361K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC AGON AG322QC4 – 861K

Задержка AOC AGON AG322QC4

Задержка, светлые тона – 3.7ms
Задержка, темные тона – 9.3ms

Итоги по AOC AGON AG322QC4

AOC AGON AG322QC4 – игровой монитор с быстрым откликом, соответствующий стандарту VESA DisplayHDR 400. Он стоит относительно недорого, если брать в расчет модели с 32-дюймовой панелью и поддержкой частоты 144 Гц. Хороший набор портов, элементы с подсветкой, эргономичная подставка, USB 3.0 хаб, поддержка VESA-кронштейнов, встроенные динамики.

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