Обзор AOC AGON AG352UCG6. Игровой 35-дюймовый монитор с NVIDIA G-SYNC и 120Гц

С серией AGON у AOC мы уже знакомились на примере сразу нескольких моделей, и как показала практика этих тестов, мониторы действительно хороши для тех, кто не приемлет компромиссы при выборе игровой модели. Этим же правилам следует и тестируемая сегодня новинка AOC AGON AG352UCG6 с 35-дюймовой MVA-матрицей. К игровым эту модель относит поддержка частоты обновлений до 120 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Помимо этого, из особенностей стоит выделить изогнутую матрицу, подсветку и крючок под наушники.

AOC AGON AG352UCG6 обзор

К моменту публикации монитор уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в массивной эффектной коробке с описанием общих параметров его работы. Комплект включает разборную подставку, кабель HDMI, кабель DisplayPort, силовой кабель, аудиокабель.

Внешний вид

Выглядит монитор внушительно, особенно если ранее был опыт только с распространенными 24- и 29-дюймовыми моделями. Наличие изогнутой матрицы в AOC AGON AG352UCG6 улучшает восприятие выводимой на 35-дюймовую панель информации. Показатель изогнутости тут 2000.

Перед началом эксплуатации нужно будет собрать самостоятельно подставку. Дизайн ее хорошо узнаваем. Трехлучевое основание и массивная стойка.

Есть возможность изменения высоты расположения панели, можно наклонять панель в стороны. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

На обратной стороне серебристая вставка с четырьмя подсвечиваемыми зонами. По центру логотип производителя.

Цвет подсветки меняется в настройках. В ночное время создается эффект фоновой подсветки, выглядит интересно. Причем, эта часть удачно дополнена подсвечиваемыми вставками снизу.

Есть поворотный крючок, который можно использовать для хранения своих игровых наушников.

Изображение в AOC AGON AG352UCG6 можно подать через DisplayPort или HDMI. На панели разъемов силовой разъем и аудиоразъем.

На противоположной стороне вход для USB-хаба, два USB-выхода, и два аудиовыхода.

Рамки вокруг экрана равной ширины. На нижней рамке логотип серии. Поверхность полуматовая.

Установлена 35-дюймовая MVA-матрица с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Максимальная частота обновления до 120 Гц. Встроен модуль G-SYNC.

Настройки

Меню содержит весь необходимый набор опций с регулировками контрастности, яркости, цветового баланса, настройками теней. Можно выбирать пресеты гаммы, разгонять и активировать игровой режим.

Отдельная вкладка под управление подсветкой. Здесь же можно будет активировать для одного из USB режим улучшенной зарядки.

Тесты AOC AG352UCG6

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC AG352UCG6

Итоги по AOC AGON AG352UCG6

AOC AG352UCG6 - 348 cd/m2AOC AG352UCG6 - 0.17 cd/m2Изменение яркости под углом 45 градусов AOC AG352UCG6 – 53%AOC AG352UCG6 – 6157KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC AG352UCG6 – 343KЗадержка, светлые тона – 2.4msЗадержка, темные тона – 7.5msAOC AGON AG352UCG6 станет хорошим выбором для владельцев флагманских видеокарт NVIDIA или тех, кто уже планирует к приобретению RTX 1080 и RTX 1080 Ti. Стоит понимать, что 4К-разрешение с частотой 120 кадров в играх потянет далеко не каждая система. Нам понравились качество выводимого изображения, цветопередача, эффектный дизайн, использование изогнутой матрицы, равномерность подсветки по всей площади и возможность управления с меню самого монитора.