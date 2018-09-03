Обзор AOC AGON AG352UCG6. Игровой 35-дюймовый монитор с NVIDIA G-SYNC и 120Гц

2018-09-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC AGON AG352UCG6; [171]
С серией AGON у AOC мы уже знакомились на примере сразу нескольких моделей, и как показала практика этих тестов, мониторы действительно хороши для тех, кто не приемлет компромиссы при выборе игровой модели. Этим же правилам следует и тестируемая сегодня новинка AOC AGON AG352UCG6 с 35-дюймовой MVA-матрицей. К игровым эту модель относит поддержка частоты обновлений до 120 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Помимо этого, из особенностей стоит выделить изогнутую матрицу, подсветку и крючок под наушники.

AOC AGON AG352UCG6

К моменту публикации монитор уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AOC AGON AG352UCG6 обзор

Комплектация

Поставляется в массивной эффектной коробке с описанием общих параметров его работы. Комплект включает разборную подставку, кабель HDMI, кабель DisplayPort, силовой кабель, аудиокабель.

AOC AGON AG352UCG6

Внешний вид

Выглядит монитор внушительно, особенно если ранее был опыт только с распространенными 24- и 29-дюймовыми моделями. Наличие изогнутой матрицы в AOC AGON AG352UCG6 улучшает восприятие выводимой на 35-дюймовую панель информации. Показатель изогнутости тут 2000.

AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6

Перед началом эксплуатации нужно будет собрать самостоятельно подставку. Дизайн ее хорошо узнаваем. Трехлучевое основание и массивная стойка.

AOC AGON AG352UCG6

Есть возможность изменения высоты расположения панели, можно наклонять панель в стороны. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6

На обратной стороне серебристая вставка с четырьмя подсвечиваемыми зонами. По центру логотип производителя.

AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6

Цвет подсветки меняется в настройках. В ночное время создается эффект фоновой подсветки, выглядит интересно. Причем, эта часть удачно дополнена подсвечиваемыми вставками снизу.

AOC AGON AG352UCG6

Есть поворотный крючок, который можно использовать для хранения своих игровых наушников.

AOC AGON AG352UCG6

Изображение в AOC AGON AG352UCG6 можно подать через DisplayPort или HDMI. На панели разъемов силовой разъем и аудиоразъем.

AOC AGON AG352UCG6

На противоположной стороне вход для USB-хаба, два USB-выхода, и два аудиовыхода.

AOC AGON AG352UCG6

Рамки вокруг экрана равной ширины. На нижней рамке логотип серии. Поверхность полуматовая.

AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6

Установлена 35-дюймовая MVA-матрица с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Максимальная частота обновления до 120 Гц. Встроен модуль G-SYNC.

AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6

Настройки

Меню содержит весь необходимый набор опций с регулировками контрастности, яркости, цветового баланса, настройками теней. Можно выбирать пресеты гаммы, разгонять и активировать игровой режим.

AOC AGON AG352UCG6

Отдельная вкладка под управление подсветкой. Здесь же можно будет активировать для одного из USB режим улучшенной зарядки.

AOC AGON AG352UCG6

Тесты AOC AG352UCG6

Яркость максимальная

AOC AG352UCG6 - 348 cd/m2

Яркость минимальная

AOC AG352UCG6 - 0.17 cd/m2

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов AOC AG352UCG6 – 53%

Температура цвета

AOC AG352UCG6 – 6157K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC AG352UCG6 – 343K

Задержка AOC AG352UCG6

Задержка, светлые тона – 2.4ms
Задержка, темные тона – 7.5ms

Итоги по AOC AGON AG352UCG6

AOC AGON AG352UCG6 станет хорошим выбором для владельцев флагманских видеокарт NVIDIA или тех, кто уже планирует к приобретению RTX 1080 и RTX 1080 Ti. Стоит понимать, что 4К-разрешение с частотой 120 кадров в играх потянет далеко не каждая система. Нам понравились качество выводимого изображения, цветопередача, эффектный дизайн, использование изогнутой матрицы, равномерность подсветки по всей площади и возможность управления с меню самого монитора.

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