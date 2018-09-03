Обзор AOC AGON AG352UCG6. Игровой 35-дюймовый монитор с NVIDIA G-SYNC и 120Гц

С серией AGON у AOC мы уже знакомились на примере сразу нескольких моделей, и как показала практика этих тестов, мониторы действительно хороши для тех, кто не приемлет компромиссы при выборе игровой модели. Этим же правилам следует и тестируемая сегодня новинка AOC AGON AG352UCG6 с 35-дюймовой MVA-матрицей. К игровым эту модель относит поддержка частоты обновлений до 120 Гц и технология NVIDIA G-SYNC. Помимо этого, из особенностей стоит выделить изогнутую матрицу, подсветку и крючок под наушники.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 7.5ms
К моменту публикации монитор уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AOC AGON AG352UCG6 обзор
КомплектацияПоставляется в массивной эффектной коробке с описанием общих параметров его работы. Комплект включает разборную подставку, кабель HDMI, кабель DisplayPort, силовой кабель, аудиокабель.
Внешний видВыглядит монитор внушительно, особенно если ранее был опыт только с распространенными 24- и 29-дюймовыми моделями. Наличие изогнутой матрицы в AOC AGON AG352UCG6 улучшает восприятие выводимой на 35-дюймовую панель информации. Показатель изогнутости тут 2000.
Перед началом эксплуатации нужно будет собрать самостоятельно подставку. Дизайн ее хорошо узнаваем. Трехлучевое основание и массивная стойка.
Есть возможность изменения высоты расположения панели, можно наклонять панель в стороны. Стоит на ровной поверхности устойчиво.
На обратной стороне серебристая вставка с четырьмя подсвечиваемыми зонами. По центру логотип производителя.
Цвет подсветки меняется в настройках. В ночное время создается эффект фоновой подсветки, выглядит интересно. Причем, эта часть удачно дополнена подсвечиваемыми вставками снизу.
Есть поворотный крючок, который можно использовать для хранения своих игровых наушников.
Изображение в AOC AGON AG352UCG6 можно подать через DisplayPort или HDMI. На панели разъемов силовой разъем и аудиоразъем.
На противоположной стороне вход для USB-хаба, два USB-выхода, и два аудиовыхода.
Рамки вокруг экрана равной ширины. На нижней рамке логотип серии. Поверхность полуматовая.
Установлена 35-дюймовая MVA-матрица с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Максимальная частота обновления до 120 Гц. Встроен модуль G-SYNC.
НастройкиМеню содержит весь необходимый набор опций с регулировками контрастности, яркости, цветового баланса, настройками теней. Можно выбирать пресеты гаммы, разгонять и активировать игровой режим.
Отдельная вкладка под управление подсветкой. Здесь же можно будет активировать для одного из USB режим улучшенной зарядки.
Тесты AOC AG352UCG6
Яркость максимальнаяAOC AG352UCG6 - 348 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC AG352UCG6 - 0.17 cd/m2
Расхождение яркостиИзменение яркости под углом 45 градусов AOC AG352UCG6 – 53%
Температура цветаAOC AG352UCG6 – 6157K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC AG352UCG6 – 343K
Задержка AOC AG352UCG6Задержка, светлые тона – 2.4ms
Задержка, темные тона – 7.5ms