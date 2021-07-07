Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц

В центре внимания сегодня 32-дюймовый монитор AOC C32G2ZE с частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium. Оснащен он матрицей типа VA с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Как можно догадаться по техническому оснащению ориентирован он на геймеров.

Комплектация

Отдельно отметим, что эта модель сопровождается специальной 3-летней гарантией с заменой даже при одном битом пикселе. К моменту публикации его можно приобрести за 28 500 рублей.В комплекте с монитором идут HDMI и DisplayPort кабели, силовой кабель с евровилкой и документацию.

Подставка поставляется в разобранном состоянии. Сборка проходит без использования инструментов.

Состоит она из металлического основания с направленными в сторону лучами и стойки.

Внешний вид

В основании стойки вырез для укладки в общий пучок питающего и интерфейсного кабеля.В оформлении используются сочетание черного и красного цвета. При этом общий вид у него сдержанный, «игровой» характер в нем выдает исполнение подставки и красная полоска вдоль всей длины.

На лицевой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Такой монитор подойдет для эксплуатации не только в качестве игрового, но и рабочего.

Боковые рамки узкие. Справа индикатор активности. Управляется AOC C32G2ZE при помощи группы механических кнопок на нижнем торце.

Задняя поверхность выполнена из матового пластика. Она не подвержена сбору пыли и загрязнению пальцами. Нанесен декоративный рисунок.

Панель вывода включает два HDMI и один DisplayPort. К нему можно будет подключать не только настольные ПК, но и игровые консоли, а также ноутбуки. Есть выход на подключение наушников или динамиков. Блок питания у монитора встроенный. При продолжительной работе заметно не нагревается.

Комплектная подставка позволяет изменять высоту расположения панели, наклонять ее вперед и назад. Вместо нее можно использовать VESA-100 кронштейн. AOC C32G2ZE оснащен 32-дюймовый матрицей VA с разрешением 1920х1080 пикселей. Соотношение сторон 16:9.

Это разрешение не накладывает повышенных требований к видеокарте, актуально с учетом текущих сложностей с их покупкой.

Монитор хорошо себя показал в современных играх и при просмотре фильмов. Высокая частота обновления и синхронизация AMD FreeSync Premium.

Тесты

Яркость максимальная

Для удобства восприятия изображения с экрана панель изогнута с радиусом 1500 мм. Несколько готовых пресетов под различные типы игр: «FPS», «Racing», «RTS», «Gamer1», «Gamer2», «Gamer3» и «Off».

Яркость минимальная

AOC C32G2ZE - 312 cd/m2

Температура цвета

AOC C32G2ZE - 0.1 cd/m2

Задержка AOC C32G2ZE

AOC C32G2ZE – 7316K

Итоги

Задержка, светлые тона – 7.1msЗадержка, темные тона – 14.2msAOC C32G2ZE – игровой Full HD монитор с высокой частотой обновления и поддержкой AMD FreeSync Premium. Выверенный внешний вид, эргономичная подставка, актуальный набор портов для подключения источника сигнала, детальные настройки, изогнутая панель для объемного восприятия картинки, утилита для управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".