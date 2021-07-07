Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц

Отдельно отметим, что эта модель сопровождается специальной 3-летней гарантией с заменой даже при одном битом пикселе. К моменту публикации его можно приобрести за 28 500 рублей.
Подставка поставляется в разобранном состоянии. Сборка проходит без использования инструментов.
Состоит она из металлического основания с направленными в сторону лучами и стойки.
В основании стойки вырез для укладки в общий пучок питающего и интерфейсного кабеля.
На лицевой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Такой монитор подойдет для эксплуатации не только в качестве игрового, но и рабочего.
Боковые рамки узкие. Справа индикатор активности. Управляется AOC C32G2ZE при помощи группы механических кнопок на нижнем торце.
Задняя поверхность выполнена из матового пластика. Она не подвержена сбору пыли и загрязнению пальцами. Нанесен декоративный рисунок.
Панель вывода включает два HDMI и один DisplayPort. К нему можно будет подключать не только настольные ПК, но и игровые консоли, а также ноутбуки. Есть выход на подключение наушников или динамиков. Блок питания у монитора встроенный. При продолжительной работе заметно не нагревается.
Комплектная подставка позволяет изменять высоту расположения панели, наклонять ее вперед и назад. Вместо нее можно использовать VESA-100 кронштейн. AOC C32G2ZE оснащен 32-дюймовый матрицей VA с разрешением 1920х1080 пикселей. Соотношение сторон 16:9.
Это разрешение не накладывает повышенных требований к видеокарте, актуально с учетом текущих сложностей с их покупкой.
Монитор хорошо себя показал в современных играх и при просмотре фильмов. Высокая частота обновления и синхронизация AMD FreeSync Premium.
Для удобства восприятия изображения с экрана панель изогнута с радиусом 1500 мм. Несколько готовых пресетов под различные типы игр: «FPS», «Racing», «RTS», «Gamer1», «Gamer2», «Gamer3» и «Off».
AOC C32G2ZE - 312 cd/m2
AOC C32G2ZE - 0.1 cd/m2
AOC C32G2ZE – 7316K
Задержка, светлые тона – 7.1ms