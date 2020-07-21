Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор

Сегодня в центре внимания у нас игровой монитор AOC CQ32G1 с изогнутой панелью. Установлена 31.5-дюймовая матрица с разрешением 2560х1440 пикселей. Из особенностей частота обновления 144 Гц и технология AMD FreeSync, 124% охват пространства sRGB. Изогнутая панель, Flicker Free и Low Blue.

AOC CQ32G1

Монитор можно свободно приобрести в российских магазинах.

AOC CQ32G1 обзор

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Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. На боковой грани нанесена подробная информация по характеристикам. Комплект включает разобранную подставку, HDMI и DisplayPort, силовой кабель, диск с ПО и документацию.

AOC CQ32G1

Внешний вид

Подставка состоит из стойки и основания. Сборка проводится без отвертки. В месте фиксации расположены отверстия VESA с установленными в них винтами.

AOC CQ32G1

Подставка полигональной формы. На тыльной стороне расположена вставка из красного пластика. В нижней части отверстие под сбор интерфейсных и силового кабеля.

AOC CQ32G1

Предусмотрена возможность наклона панели вперед и назад. Высота расположения не регулируется. Стоит на подставке устойчиво.

AOC CQ32G1

Для ввода источника предлагается два HDMI и один DisplayPort. Второй HDMI будет полезен для подключения игровой консоли.

AOC CQ32G1

Помимо этого, есть выход под проводные наушники или акустику. Встроенных динамиков нет.

AOC CQ32G1

Блок питания внутренний. Во время продолжительной работы не нагревается.

AOC CQ32G1

Задняя крышка AOC CQ32G1 с матовым покрытием. Из декоративных элементов выделим направленные в сторону лучи красного цвета.

AOC CQ32G1

Лицевая панель монитора изогнута (1800R). Диагональ 31.5 дюйма. Это VA-матрица с разрешением 2560х1440 пикселей.

AOC CQ32G1

Частота обновления 144 Гц. Поддерживается технология синхронизации AMD FreeSync.

AOC CQ32G1

Управление

Меню управления выполнено в виде продольной плашки с разделами в виде иконок. Оно локализовано под русскоязычных пользователей.

AOC CQ32G1

Выставляются параметры изображения. Режим энергосбережения.

AOC CQ32G1

Выбираются предустановки цветового баланса.

AOC CQ32G1

Параметры улучшения изображения.

AOC CQ32G1

Игровой режим. Разгон матрицы, игровой цвет и управление тенью.

AOC CQ32G1

Общие параметры.

AOC CQ32G1

Тесты AOC CQ32G1

Яркость максимальная

AOC CQ32G1 - 283 cd/m2

Яркость минимальная

AOC CQ32G1 - 0.11 cd/m2

Температура цвета

AOC CQ32G1 – 6167K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка AOC CQ32G1

Задержка, светлые тона – 5.3ms
Задержка, темные тона – 15.4ms

Итоги по AOC CQ32G1

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC CQ32G1 – игровой 32-дюймовый монитор с изогнутой панелью. Разрешение 2К не накладывает в отличие от 4К повышенной нагрузки на систему. Отметим высокое качество заводской настройки матрицы, равномерную подсветку, цветовой охват, скорость отклика. Из минусов отметим ограниченные возможности регулировки у встроенной подставки.
AOC CQ32G1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC CQ32G1
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