Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор

Сегодня в центре внимания у нас игровой монитор AOC CQ32G1 с изогнутой панелью. Установлена 31.5-дюймовая матрица с разрешением 2560х1440 пикселей. Из особенностей частота обновления 144 Гц и технология AMD FreeSync, 124% охват пространства sRGB. Изогнутая панель, Flicker Free и Low Blue.

AOC CQ32G1 обзор

Монитор можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. На боковой грани нанесена подробная информация по характеристикам. Комплект включает разобранную подставку, HDMI и DisplayPort, силовой кабель, диск с ПО и документацию.

Внешний вид

Подставка состоит из стойки и основания. Сборка проводится без отвертки. В месте фиксации расположены отверстия VESA с установленными в них винтами.

Подставка полигональной формы. На тыльной стороне расположена вставка из красного пластика. В нижней части отверстие под сбор интерфейсных и силового кабеля.

Предусмотрена возможность наклона панели вперед и назад. Высота расположения не регулируется. Стоит на подставке устойчиво.

Для ввода источника предлагается два HDMI и один DisplayPort. Второй HDMI будет полезен для подключения игровой консоли.

Помимо этого, есть выход под проводные наушники или акустику. Встроенных динамиков нет.

Блок питания внутренний. Во время продолжительной работы не нагревается.

Задняя крышка AOC CQ32G1 с матовым покрытием. Из декоративных элементов выделим направленные в сторону лучи красного цвета.

Лицевая панель монитора изогнута (1800R). Диагональ 31.5 дюйма. Это VA-матрица с разрешением 2560х1440 пикселей.

Частота обновления 144 Гц. Поддерживается технология синхронизации AMD FreeSync.

Управление

Меню управления выполнено в виде продольной плашки с разделами в виде иконок. Оно локализовано под русскоязычных пользователей.

Выставляются параметры изображения. Режим энергосбережения.

Выбираются предустановки цветового баланса.

Параметры улучшения изображения.

Игровой режим. Разгон матрицы, игровой цвет и управление тенью.

Общие параметры.

Тесты AOC CQ32G1

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC CQ32G1

Итоги по AOC CQ32G1

AOC CQ32G1 - 283 cd/m2AOC CQ32G1 - 0.11 cd/m2AOC CQ32G1 – 6167K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 5.3msЗадержка, темные тона – 15.4msAOC CQ32G1 – игровой 32-дюймовый монитор с изогнутой панелью. Разрешение 2К не накладывает в отличие от 4К повышенной нагрузки на систему. Отметим высокое качество заводской настройки матрицы, равномерную подсветку, цветовой охват, скорость отклика. Из минусов отметим ограниченные возможности регулировки у встроенной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".