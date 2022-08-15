Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц

Сегодня мы детально рассмотрим игровой VA-монитор с поддержкой частоты обновления 165 Гц и адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Это 32-дюймовая изогнутая панель с поддержкой базового HDR. Из особенностей также отмечаются встроенные динамики и USB-хаб.

AOC CQ32G3SU

Приобрести можно за 26 900 рублей.

Комплектация

AOC CQ32G3SU

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Комплект его включает подставку, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, силовой шнур, диск и руководство пользователя на английском языке.

AOC CQ32G3SU

AOC CQ32G3SU обзор

Внешний вид

Основание комплектной подставки выполнено в виде направленных в сторону лучей. Стоит на ней устойчиво.

AOC CQ32G3SU

Стойка с круглым вырезом, используемым для аккуратной укладки кабелей. Поддерживает изменение высоты расположения панели и наклоны вперед/назад.

AOC CQ32G3SU

У него достаточно строгий внешний вид, выделяются только вставки красного цвета на нижней грани. Элементов с подсветкой у него нет.

AOC CQ32G3SU

Нижняя рамка шириной 22 мм, выполнена из матового пластика черного цвета. Боковые рамки узкие.

AOC CQ32G3SU

Панель изогнута (1000R), что с учетом диагонали в 32 дюйма позволяет лучше контролировать происходящее на экране, не упуская и боковые зоны.

AOC CQ32G3SU

Разрешение установленной VA-матрицы составляет 2560х1440 пикселей. При подключении к DisplayPort, помимо озвученной выше технологии AMD FreeSync Premium, также есть NVIDIA G-SYNC Compatible. На HDMI разъеме частота обновления ограничивается до 144 Гц.

AOC CQ32G3SU

Управляется AOC CQ32G3SU при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Здесь же рядом находится светодиодный индикатор питания.

AOC CQ32G3SU

Задняя поверхность выполнена из пластика черного цвета. По краям стилизованные решетки, окрашенные в красный цвет.

AOC CQ32G3SU

Монитор располагает встроенным USB-хабом с четырьмя полноразмерными USB, один из них оптимизирован для проведения зарядки носимой электроники.

AOC CQ32G3SU

Панель портов ввода и вывода включает два HDMI и один DisplayPort. Есть выход на наушники. Также он сам оснащен парой динамиков мощностью 5 Вт. Подойдут для работы с системой, с играми же оптимально использовать наушники или полноценную акустику.

AOC CQ32G3SU

Меню

Меню управления у AOC CQ32G3SU на русском языке, выполнено в виде плашки вытянутой формы с распределенными по вкладкам опциями настроек. Есть традиционный набор для корректировки контраста, яркости, гаммы.

AOC CQ32G3SU

Управление цветовым балансом с выбором готовых режимов или ручными параметрами.

AOC CQ32G3SU

Выбор участка, в котором повышается яркость изображения.

AOC CQ32G3SU

Управление общими параметрами системы и меню.

AOC CQ32G3SU

Игровые параметры включают управление тенью, активацией игрового цветового профиля, LowBlue, разгона, счетчика кадра и адаптивной синхронизации.

AOC CQ32G3SU

Софт

AOC CQ32G3SU

Есть софт для управления через операционную систему, активно будет после подключения DisplayPort-кабелем. Эта же программа управляет и периферией производителя.

AOC CQ32G3SU

Профили под различные типы игр и пользовательский пресет.

AOC CQ32G3SU

Также доступны профили для выполнения рабочих задач – чтения, браузера, набора текста и просмотра фильмов.

AOC CQ32G3SU

Выбор параметров вывода изображения.

AOC CQ32G3SU

Корректировка параметров отображения. Обновление прошивки.

Тесты

AOC CQ32G3SU

Указанные ниже данные получены с помощью калибратора.

AOC CQ32G3SU

AOC CQ32G3SU

AOC CQ32G3SU

AOC CQ32G3SU

AOC CQ32G3SU

Итоги

С учетом стоимости AOC CQ32G3SU выглядит довольно привлекательным вариантом при поиске 32-дюймового монитора для игр. Хорошее качество заводской настройки матрицы, высокая частота обновления с синхронизацией для видеокарт AMD и NVIDIA, узкие боковые рамки, встроенные динамики, USB-хаб, эргономичная подставка. Основные минусы его касаются VA-матрицы, связанный со смазанностью при переходе пикселей из одного состояния в другое, но тут он частично нивелируется частотой обновления 165 Гц.
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