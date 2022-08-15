Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц

Сегодня мы детально рассмотрим игровой VA-монитор с поддержкой частоты обновления 165 Гц и адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Это 32-дюймовая изогнутая панель с поддержкой базового HDR. Из особенностей также отмечаются встроенные динамики и USB-хаб.

Комплектация

Приобрести можно за 26 900 рублей.

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Комплект его включает подставку, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, силовой шнур, диск и руководство пользователя на английском языке.

AOC CQ32G3SU обзор

Внешний вид

Основание комплектной подставки выполнено в виде направленных в сторону лучей. Стоит на ней устойчиво.

Стойка с круглым вырезом, используемым для аккуратной укладки кабелей. Поддерживает изменение высоты расположения панели и наклоны вперед/назад.

У него достаточно строгий внешний вид, выделяются только вставки красного цвета на нижней грани. Элементов с подсветкой у него нет.

Нижняя рамка шириной 22 мм, выполнена из матового пластика черного цвета. Боковые рамки узкие.

Панель изогнута (1000R), что с учетом диагонали в 32 дюйма позволяет лучше контролировать происходящее на экране, не упуская и боковые зоны.

Разрешение установленной VA-матрицы составляет 2560х1440 пикселей. При подключении к DisplayPort, помимо озвученной выше технологии AMD FreeSync Premium, также есть NVIDIA G-SYNC Compatible. На HDMI разъеме частота обновления ограничивается до 144 Гц.

Управляется AOC CQ32G3SU при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Здесь же рядом находится светодиодный индикатор питания.

Задняя поверхность выполнена из пластика черного цвета. По краям стилизованные решетки, окрашенные в красный цвет.

Монитор располагает встроенным USB-хабом с четырьмя полноразмерными USB, один из них оптимизирован для проведения зарядки носимой электроники.

Панель портов ввода и вывода включает два HDMI и один DisplayPort. Есть выход на наушники. Также он сам оснащен парой динамиков мощностью 5 Вт. Подойдут для работы с системой, с играми же оптимально использовать наушники или полноценную акустику.

Меню

Меню управления у AOC CQ32G3SU на русском языке, выполнено в виде плашки вытянутой формы с распределенными по вкладкам опциями настроек. Есть традиционный набор для корректировки контраста, яркости, гаммы.

Управление цветовым балансом с выбором готовых режимов или ручными параметрами.

Выбор участка, в котором повышается яркость изображения.

Управление общими параметрами системы и меню.

Игровые параметры включают управление тенью, активацией игрового цветового профиля, LowBlue, разгона, счетчика кадра и адаптивной синхронизации.

Софт

Есть софт для управления через операционную систему, активно будет после подключения DisplayPort-кабелем. Эта же программа управляет и периферией производителя.

Профили под различные типы игр и пользовательский пресет.

Также доступны профили для выполнения рабочих задач – чтения, браузера, набора текста и просмотра фильмов.

Выбор параметров вывода изображения.

Тесты

Корректировка параметров отображения. Обновление прошивки.

Указанные ниже данные получены с помощью калибратора.

Итоги

С учетом стоимости AOC CQ32G3SU выглядит довольно привлекательным вариантом при поиске 32-дюймового монитора для игр. Хорошее качество заводской настройки матрицы, высокая частота обновления с синхронизацией для видеокарт AMD и NVIDIA, узкие боковые рамки, встроенные динамики, USB-хаб, эргономичная подставка. Основные минусы его касаются VA-матрицы, связанный со смазанностью при переходе пикселей из одного состояния в другое, но тут он частично нивелируется частотой обновления 165 Гц.