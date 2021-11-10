Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц

В официальном магазине производителя и российской рознице доступен за 18 990 рублей.
В основании стойки есть вырез овальной формы, используемый для укладки кабелей в общий пучок.
Возможности подставки ограничены только наклоном панели вперед и назад. Перевода в портретный режим и изменения высоты нет. Производитель не стал ограничивать возможность установки на VESA-совместимый кронштейн. Соответствующие отверстия есть на спинке.
Задняя часть монитора выполнена из матового пластика. Для игровой монитора он достаточно скромный и сдержанный, но не будем забывать, что перед нами недорогая модель.
Дерзкий характер проявляется в окраске нижней рамке в вишневый цвет. Остальные рамки узкие. Сет из нескольких таких мониторов даст поиграть с минимальными границами между ними.
Установлена матрица VA с диагональю 27-дюймов. Подсветка WLED и заявленные 350 кд/м2 соответствуют действительности.
Частота обновления до 144 Гц. Монитор AOC G2790VXA поддерживает систему адаптивной синхронизации FreeSync Premium.
Для подключения источника сигнала можно использовать HDMI или DisplayPort. Мы проводили тесты с ПК с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600 и консолью Microsoft Xbox Series S, поиграв в Marvel’s Guardians of the Galaxy. Между источниками можно переключаться в быстром меню.
У монитора есть встроенная пара динамиков. Громкость у них невысокая (по 2 Вт на каждом), отлично подойдут как дополнение к игровым наушникам для просмотра роликов на Youtube или рабочих задач.
В играх с преобладанием темных сцен или хорорах можно активировать технологии AOC Shadow Control и AOC Game Color, добавив света в плохо освещенных локациях и при этом сохранив детализацию в светлых участках.
В настройках владелец сможет отрегулировать параметры выводимой картинки и дополнительные системы параметры. Меню локализовано под русскоязычных пользователей. Управляется при помощи пятипозиционного джойстика.