Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц

С продолжающимися сложностями, связанными с ценами на видеокарты и их доступностью, разрешение Full HD остается негласным стандартом для игр. Оно не требует серьезных вложений в сборку системы и под него можно подобрать видеокарты из тех, что доступны на полках магазинов. Тестируемый сегодня игровой монитор AOC G2790VXA несмотря на поддержку частоты смены кадров до 144 Гц и синхронизацию AMD FreeSync Premium тоже относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

В официальном магазине производителя и российской рознице доступен за 18 990 рублей.Упакован в коробку со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, диск, руководство пользователя и карточку с данными по энергопотреблению.

Внешний вид

Комплектная подставка состоит из круглого основания и стойки. Сборка не требует наличия инструментов, проходит процесс быстро и провести можно самостоятельно без помощи специалистов.

В основании стойки есть вырез овальной формы, используемый для укладки кабелей в общий пучок.

Возможности подставки ограничены только наклоном панели вперед и назад. Перевода в портретный режим и изменения высоты нет. Производитель не стал ограничивать возможность установки на VESA-совместимый кронштейн. Соответствующие отверстия есть на спинке.

Задняя часть монитора выполнена из матового пластика. Для игровой монитора он достаточно скромный и сдержанный, но не будем забывать, что перед нами недорогая модель.

Дерзкий характер проявляется в окраске нижней рамке в вишневый цвет. Остальные рамки узкие. Сет из нескольких таких мониторов даст поиграть с минимальными границами между ними.

Установлена матрица VA с диагональю 27-дюймов. Подсветка WLED и заявленные 350 кд/м2 соответствуют действительности.

Частота обновления до 144 Гц. Монитор AOC G2790VXA поддерживает систему адаптивной синхронизации FreeSync Premium.

Для подключения источника сигнала можно использовать HDMI или DisplayPort. Мы проводили тесты с ПК с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600 и консолью Microsoft Xbox Series S, поиграв в Marvel’s Guardians of the Galaxy. Между источниками можно переключаться в быстром меню.

У монитора есть встроенная пара динамиков. Громкость у них невысокая (по 2 Вт на каждом), отлично подойдут как дополнение к игровым наушникам для просмотра роликов на Youtube или рабочих задач.

В играх с преобладанием темных сцен или хорорах можно активировать технологии AOC Shadow Control и AOC Game Color, добавив света в плохо освещенных локациях и при этом сохранив детализацию в светлых участках.Помимо игр использовали его и для типовой офисной работы. Проблем с выводом изображения и качеством заводской настройки замечено не было.

Итоги

В настройках владелец сможет отрегулировать параметры выводимой картинки и дополнительные системы параметры. Меню локализовано под русскоязычных пользователей. Управляется при помощи пятипозиционного джойстика.AOC G2790VXA станет хорошим выбором под актуальные игровые консоли Microsoft и Sony при игре за рабочим столом, в качестве внешнего для игрового ноутбука или под ПК с видеокартой начального и среднего уровня. Также эта модель подойдет под игровой сеттинг из нескольких мониторов.