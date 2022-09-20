Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

В центре внимания сегодня игровой монитор AOC Q27G2S с 27-дюймовой 10-битной IPS-панелью. Из особенностей его выделяются разрешение QHD, частота обновления 165 Гц и совместимость с технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и HDR10.

Комплектация

Приобрести его можно за 27 тысяч рублей.

В комплекте с ним идет подставка, питающий кабель, HDMI и DisplayPort кабели, диск и документация. Собрано все в коробке из плотного картона с тематическим изображением.

AOC Q27G2S/EU обзор

Внешний вид

Первоначально потребуется провести сборку основания и стойки с помощью одного винта с крестовой шляпкой.

Направленные в сторону лучи и вырез в основании для сбора кабелей в общий пучок. Установленным на нее стоит устойчиво.

Подставка позволит владельцу изменять угол наклона панели, поворачивать в стороны, менять высоту расположения, а также переводить в портретный режим.

На задней панели, как и на подставке, есть ярко-красные вставки, выдающие направленность на игровой сегмент.

Набор интерфейсных разъемов у AOC Q27G2S включает два HDMI и один DisplayPort. Есть выход на акустику. Блок питания встроенный, проблем в его работе за время тестов замечено не было.

Лицевая сторона с узкими боковыми рамками. Вдоль нижней окантовка красного цвета и логотип бренда.

Поверхность матрицы матовая. Заявленный уровень яркости для нее составляет 350 Кд/м². Поддерживает HDR10.

Разрешение 2560х1449, матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Корректно работала адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible.

Настройки

Меню управления с традиционным оформлением и интерфейсом на русском языке. Управление контрастом, яркостью, гаммой и HDR.

Выбор режима отображения цветов.

Улучшение изображения с выбором отдельного участка, в котором повышаются яркость и контраст.

Управление базовыми параметрами меню.

Игровые опции с активацией отдельного режима, адаптивной синхронизации, разгона матрицы, LowBlue, вывода счетчика кадров и управления цветами.

Софт

Управление AOC Q27G2S можно проводить с помощью устанавливаемого программного обеспечения, объединяющего также периферию этого производителя.

Выбор предустановленных профилей под отдельные профили с пресетами под отдельные жанры игр. Пользовательский пресет.

Корректировка теней, цвета, яркости, контраста и других параметров.

Включение синхронизации для игр.

Выбор режима LowBlue в рабочих задачах.

Смена разрешения, ориентации, формата изображения, выбор входа и данные по монитору.

Программно выводится виджет с управлением всеми параметрами монитора. Удобнее, чем через встроенные кнопки.

Тесты

Монитор AOC Q27G2S был протестирован с помощью калибратора в двух режимах: заводской и игровой. Цветовой охват, согласно полученным данным, – 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 95% P3.

Небольшие отклонения по градации тонов.

В пике яркость достигала 384 Кд/м². Подсветка равномерна, по периметру засветов не было.

Итоги

AOC Q27G2S – качественная IPS-панель с частотой обновления 165 Гц и хорошей заводской калибровкой. HDR, софт для Windows, три входных видеоразъема, эргономичная подставка, узкие боковые рамки, режим 10бит (потребуется активация в настройках видеокарты). К условным минусам отнесем встроенный блок питания, с ним при продолжительной работе крышка греется, неудобное исполнение встроенных кнопок для взаимодействия с меню.