Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

В центре внимания сегодня игровой монитор AOC Q27G2S с 27-дюймовой 10-битной IPS-панелью. Из особенностей его выделяются разрешение QHD, частота обновления 165 Гц и совместимость с технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и HDR10.

AOC Q27G2S/EU

Приобрести его можно за 27 тысяч рублей.

Комплектация

AOC Q27G2S/EU

В комплекте с ним идет подставка, питающий кабель, HDMI и DisplayPort кабели, диск и документация. Собрано все в коробке из плотного картона с тематическим изображением.

AOC Q27G2S/EU

AOC Q27G2S/EU обзор

Внешний вид

AOC Q27G2S/EU

Первоначально потребуется провести сборку основания и стойки с помощью одного винта с крестовой шляпкой.

AOC Q27G2S/EU

Направленные в сторону лучи и вырез в основании для сбора кабелей в общий пучок. Установленным на нее стоит устойчиво.

AOC Q27G2S/EU

Подставка позволит владельцу изменять угол наклона панели, поворачивать в стороны, менять высоту расположения, а также переводить в портретный режим.

AOC Q27G2S/EU

На задней панели, как и на подставке, есть ярко-красные вставки, выдающие направленность на игровой сегмент.

AOC Q27G2S/EU

Набор интерфейсных разъемов у AOC Q27G2S включает два HDMI и один DisplayPort. Есть выход на акустику. Блок питания встроенный, проблем в его работе за время тестов замечено не было.

AOC Q27G2S/EU

Лицевая сторона с узкими боковыми рамками. Вдоль нижней окантовка красного цвета и логотип бренда.

AOC Q27G2S/EU

Поверхность матрицы матовая. Заявленный уровень яркости для нее составляет 350 Кд/м². Поддерживает HDR10.

AOC Q27G2S/EU

Разрешение 2560х1449, матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Корректно работала адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible.

AOC Q27G2S/EU

Настройки

Меню управления с традиционным оформлением и интерфейсом на русском языке. Управление контрастом, яркостью, гаммой и HDR.

AOC Q27G2S/EU

Выбор режима отображения цветов.

AOC Q27G2S/EU

Улучшение изображения с выбором отдельного участка, в котором повышаются яркость и контраст.

AOC Q27G2S/EU

Управление базовыми параметрами меню.

AOC Q27G2S/EU

Игровые опции с активацией отдельного режима, адаптивной синхронизации, разгона матрицы, LowBlue, вывода счетчика кадров и управления цветами.

AOC Q27G2S/EU

Софт

Управление AOC Q27G2S можно проводить с помощью устанавливаемого программного обеспечения, объединяющего также периферию этого производителя.

AOC Q27G2S/EU

Выбор предустановленных профилей под отдельные профили с пресетами под отдельные жанры игр. Пользовательский пресет.

AOC Q27G2S/EU

Корректировка теней, цвета, яркости, контраста и других параметров.

AOC Q27G2S/EU

Включение синхронизации для игр.

AOC Q27G2S/EU

Выбор режима LowBlue в рабочих задачах.

AOC Q27G2S/EU

Смена разрешения, ориентации, формата изображения, выбор входа и данные по монитору.

AOC Q27G2S/EU

Программно выводится виджет с управлением всеми параметрами монитора. Удобнее, чем через встроенные кнопки.

AOC Q27G2S/EU

Тесты

Монитор AOC Q27G2S был протестирован с помощью калибратора в двух режимах: заводской и игровой. Цветовой охват, согласно полученным данным, – 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 95% P3.

AOC Q27G2S/EU

Небольшие отклонения по градации тонов.

AOC Q27G2S/EU

В пике яркость достигала 384 Кд/м². Подсветка равномерна, по периметру засветов не было.

AOC Q27G2S/EU

AOC Q27G2S/EU

Итоги

AOC Q27G2S – качественная IPS-панель с частотой обновления 165 Гц и хорошей заводской калибровкой. HDR, софт для Windows, три входных видеоразъема, эргономичная подставка, узкие боковые рамки, режим 10бит (потребуется активация в настройках видеокарты). К условным минусам отнесем встроенный блок питания, с ним при продолжительной работе крышка греется, неудобное исполнение встроенных кнопок для взаимодействия с меню.
LG анонсировала монитор Libero 27BQ70QC со съемной веб-камер…
Компания LG представила новейший многофункциональный монитор LG Libero 27BQ70QC. Это 27-дюймовый монитор …
Lenovo анонсировала моноблок Xiaoxin Pro 27 AIO с графикой A…
Lenovo анонсирует моноблок Xiaoxin Pro 27 AIO с графическим процессором Arc A370M. Новинка доступна для к…
Porsche Design AOC AGON PRO PD27S выглядит невероятно круто…
Porsche Design и AGON от AOC представляют Porsche Design AOC AGON PRO PD27S — 27-дюймовый игровой монитор…
Представлен моноблок HP 34" с 5K-экраном …
Компания HP представила моноблок HP 34", который работает под управлением операционной системы Windows 11…
Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA248CNV …
Компания ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA248CNV, который основан на 24,1-дюймовой IPS-…
Представлен 170-Гц монитор MSI G321C E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор G321C E2, который получил вогнутую 31,5-дюймовую VA-панель с …
HyperX выпускает игровые мониторы Armada…
HyperX вышла на рынок мониторов представив игровую линейку Armada. 25-дюймовый и 27-дюймовый мониторы пре…
Представлены моноблоки MSI Modern AM242P 12M …
Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Modern AM242P 12M, которая получила 23,8-дюймов…
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor