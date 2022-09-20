Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

Приобрести его можно за 27 тысяч рублей.
В комплекте с ним идет подставка, питающий кабель, HDMI и DisplayPort кабели, диск и документация. Собрано все в коробке из плотного картона с тематическим изображением.
Первоначально потребуется провести сборку основания и стойки с помощью одного винта с крестовой шляпкой.
Направленные в сторону лучи и вырез в основании для сбора кабелей в общий пучок. Установленным на нее стоит устойчиво.
Подставка позволит владельцу изменять угол наклона панели, поворачивать в стороны, менять высоту расположения, а также переводить в портретный режим.
На задней панели, как и на подставке, есть ярко-красные вставки, выдающие направленность на игровой сегмент.
Набор интерфейсных разъемов у AOC Q27G2S включает два HDMI и один DisplayPort. Есть выход на акустику. Блок питания встроенный, проблем в его работе за время тестов замечено не было.
Лицевая сторона с узкими боковыми рамками. Вдоль нижней окантовка красного цвета и логотип бренда.
Поверхность матрицы матовая. Заявленный уровень яркости для нее составляет 350 Кд/м². Поддерживает HDR10.
Разрешение 2560х1449, матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Корректно работала адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible.
Выбор режима отображения цветов.
Улучшение изображения с выбором отдельного участка, в котором повышаются яркость и контраст.
Управление базовыми параметрами меню.
Игровые опции с активацией отдельного режима, адаптивной синхронизации, разгона матрицы, LowBlue, вывода счетчика кадров и управления цветами.
Выбор предустановленных профилей под отдельные профили с пресетами под отдельные жанры игр. Пользовательский пресет.
Корректировка теней, цвета, яркости, контраста и других параметров.
Включение синхронизации для игр.
Выбор режима LowBlue в рабочих задачах.
Смена разрешения, ориентации, формата изображения, выбор входа и данные по монитору.
Программно выводится виджет с управлением всеми параметрами монитора. Удобнее, чем через встроенные кнопки.
Небольшие отклонения по градации тонов.
В пике яркость достигала 384 Кд/м². Подсветка равномерна, по периметру засветов не было.