Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы

Мы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре внимания сегодня 27-дюймовый AOC Q27P2Q с поддержкой QHD-разрешения и технологии Flicker-Free, устраняющей мерцания благодаря использованию постоянного тока. Отдельно для него отмечается режим Low Blue, снижающий уровень опасного синего свечения.

AOC Q27P2Q обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает кабели VGA, HDMI и DisplayPort, основание и подставку, силовой кабель, диск ПО и документацию. Собрано все в коробку из неокрашенного картона с общей информацией по ключевым особенностям.

Внешний вид

Сборка комплектной подставки проходит без использования специальных инструментов. Основание с декоративной накладкой со шлифованной текстурой.

Металлическая стойка с вырезом в нижней части. Он используется для сбора интерфейсных и силовых кабелей.

Подставка эргономичная. Предлагает регулировку по высоте расположения панели, наклон ее вперед и назад. Также можно вращать в стороны относительно точки крепления.

Поддерживается перевод в портретный режим. Во всех положениях AOC Q27P2Q стоит устойчиво. Вместо подставки можно будет воспользоваться VESA-совместимым креплением.

Внешний вид у монитора строгий. Поверхность экрана матовая. Кристаллический эффект отсутствует.

Нижняя рамка также стилизована под шлифованный металл. В правом углу сгруппированы кнопки управления.

Есть встроенный скоростной USB-хаб. Четыре USB 3.0. Один из разъемов окрашен в желтый цвет, он идет с оптимизацией под зарядку.

Эти разъемы будут полезны для организации подключения периферии и накопителей, плюс расширяют количество разъемов в пределах быстрого доступа.

Сигнал на экран можно передавать через DisplayPort, HDMI или VGA. Все кабели производитель изначально добавил в комплект.

Блок питания у монитора встроенный. Гнездо питания сопровождается механическим тумблером. Пара динамиков на борту и вывод под подключение внешней акустики.

У AOC Q27P2Q установлена IPS-матрица с разрешением QHD (2560x1440). Классическое соотношение сторон 16:9. Частота обновления до 75 Гц.

Подсветка равномерна по всей площади. Засветы по периметру отсутствуют. Углы обзора широкие.

Настройки

Меню управления оформлено в характерном для этого производителя стиле. Вытянутая плашка с иконками разделов.

Выставляются параметры яркости и контраста. Режим работы. Гамма и HDR.

Выбор цветового пресета.

Положение отдельного участка с увеличенной яркостью.

Режим для игр с выводом прицела и счетчика кадров.

Общие параметры работы.

Тесты AOC Q27P2Q

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC Q27P2Q

AOC Q27P2Q - 353 cd/m2AOC Q27P2Q - 0.31 cd/m2AOC Q27P2Q – 6542K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 10.5msЗадержка, темные тона – 15.9ms

Итоги по AOC Q27P2Q

AOC Q27P2Q станет хорошим выбором в качестве рабочего монитора с качественно проведенными заводскими настройками 27-дюймовой матрицы с QHD-разрешением. Строгий дизайн, эргономичная подставка, три интерфейсных кабеля в комплекте, высокая точность отображаемых цветов, слабо выраженный GLOW-эффект, детальные ручные настройки, встроенный USB-хаб.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".