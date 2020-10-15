Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы

Мы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре внимания сегодня 27-дюймовый AOC Q27P2Q с поддержкой QHD-разрешения и технологии Flicker-Free, устраняющей мерцания благодаря использованию постоянного тока. Отдельно для него отмечается режим Low Blue, снижающий уровень опасного синего свечения.

AOC Q27P2Q

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах.

AOC Q27P2Q обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает кабели VGA, HDMI и DisplayPort, основание и подставку, силовой кабель, диск ПО и документацию. Собрано все в коробку из неокрашенного картона с общей информацией по ключевым особенностям.

AOC Q27P2Q

Внешний вид

Сборка комплектной подставки проходит без использования специальных инструментов. Основание с декоративной накладкой со шлифованной текстурой.

AOC Q27P2Q

Металлическая стойка с вырезом в нижней части. Он используется для сбора интерфейсных и силовых кабелей.

AOC Q27P2Q

Подставка эргономичная. Предлагает регулировку по высоте расположения панели, наклон ее вперед и назад. Также можно вращать в стороны относительно точки крепления.

AOC Q27P2Q

Поддерживается перевод в портретный режим. Во всех положениях AOC Q27P2Q стоит устойчиво. Вместо подставки можно будет воспользоваться VESA-совместимым креплением.

AOC Q27P2Q

Внешний вид у монитора строгий. Поверхность экрана матовая. Кристаллический эффект отсутствует.

AOC Q27P2Q

Нижняя рамка также стилизована под шлифованный металл. В правом углу сгруппированы кнопки управления.

AOC Q27P2Q

Есть встроенный скоростной USB-хаб. Четыре USB 3.0. Один из разъемов окрашен в желтый цвет, он идет с оптимизацией под зарядку.

AOC Q27P2Q

Эти разъемы будут полезны для организации подключения периферии и накопителей, плюс расширяют количество разъемов в пределах быстрого доступа.

AOC Q27P2Q

Сигнал на экран можно передавать через DisplayPort, HDMI или VGA. Все кабели производитель изначально добавил в комплект.

AOC Q27P2Q

Блок питания у монитора встроенный. Гнездо питания сопровождается механическим тумблером. Пара динамиков на борту и вывод под подключение внешней акустики.

AOC Q27P2Q

У AOC Q27P2Q установлена IPS-матрица с разрешением QHD (2560x1440). Классическое соотношение сторон 16:9. Частота обновления до 75 Гц.

AOC Q27P2Q

Подсветка равномерна по всей площади. Засветы по периметру отсутствуют. Углы обзора широкие.

AOC Q27P2Q

Настройки

Меню управления оформлено в характерном для этого производителя стиле. Вытянутая плашка с иконками разделов.

AOC Q27P2Q

Выставляются параметры яркости и контраста. Режим работы. Гамма и HDR.

AOC Q27P2Q

Выбор цветового пресета.

AOC Q27P2Q

Положение отдельного участка с увеличенной яркостью.

AOC Q27P2Q

Режим для игр с выводом прицела и счетчика кадров.

AOC Q27P2Q

Общие параметры работы.

AOC Q27P2Q

Тесты AOC Q27P2Q

AOC Q27P2Q

Яркость максимальная

AOC Q27P2Q - 353 cd/m2

Яркость минимальная

AOC Q27P2Q - 0.31 cd/m2

Температура цвета

AOC Q27P2Q – 6542K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка AOC Q27P2Q

Задержка, светлые тона – 10.5ms
Задержка, темные тона – 15.9ms

AOC Q27P2Q

Итоги по AOC Q27P2Q

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC Q27P2Q станет хорошим выбором в качестве рабочего монитора с качественно проведенными заводскими настройками 27-дюймовой матрицы с QHD-разрешением. Строгий дизайн, эргономичная подставка, три интерфейсных кабеля в комплекте, высокая точность отображаемых цветов, слабо выраженный GLOW-эффект, детальные ручные настройки, встроенный USB-хаб.
AOC Q27P2Q получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC Q27P2Q
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