Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение

2020-02-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC Q27T1; [145]
Дизайн тестируемого сегодня монитора AOC Q27T1, разрабатывался совместно со студией Studio F. A. Porsche. Отсутствие боковых рамок, ассиметричная подставка. Установлена 27 дюймовая матрица IPS с разрешением 2560 х 1440 пикселей (QHD). Несмотря на заявленные характеристики он еще интересен и в вопросе стоимости.

AOC Q27T1

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AOC Q27T1 обзор

Комплектация

Поставляется монитор в коробке с качественной полиграфией. Есть ручка для переноски.

AOC Q27T1

Комплект включает внешний блок питания, силовой кабель, стяжки, кабель HDMI, кабель DisplayPort и диск с программным обеспечением.

AOC Q27T1

Внешний вид

Чаще всего внешнему виду монитора не уделяется достаточного внимания, как итог большинство моделей схожи между собой.

AOC Q27T1

AOC Q27T1 выделяется на этом фоне. Как и говорили выше к его созданию его дизайна были привлечены специалисты студии Studio F. A. Porsche.

AOC Q27T1

Установлена несъемная подставка ассиметричной формы. Выполнена она из металла, окрашенного в серебристый цвет.

AOC Q27T1

Возможности регулировки подставки ограничены наклоном вперед и назад. Стоит на столе устойчиво. В этой модели отказались от поддержки VESA-кронштейна.

AOC Q27T1

Интересно подошли к вопросу укладки кабелей. На задней панели находится шторка, скрывающая панель разъемов, она же собирает кабели в один пучок.

AOC Q27T1

Для ввода изображения доступны два HDMI, один DisplayPort. Здесь же расположены аудиовыход под наушники и гнездо питания. Используется внешний блок питания.

AOC Q27T1

Задняя крышка в виде цельной панели. С логотипом по центру. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

AOC Q27T1

Еще одной конструктивной особенностью стали узкие боковые рамки, позволяя рассматривать эту модель для установки в связке из нескольких мониторов.

AOC Q27T1

Нижняя рамка шириной 1 см. В правом углу выведены индикаторы, соответствующие размещенным в этой зоне кнопок управления.

Изображение выводится на 27 дюймовую IPS-матрицу. Разрешение 2560 x 1440 (1440p). Соотношение сторон 16:9. Частота обновления 75 Гц с технологией синхронизации Freesync.

Настройки

В AOC Q27T1 используется меню с привычным для этого производителя оформлением. Разделы настроек с наглядными иконками. В разделе яркость доступны: контраст, яркость, гамма. Разгон матрицы и DCR.

AOC Q27T1

Настраивается цветовой баланс. Есть несколько готовых пресетов и ручные корректировки. Активируется режим LowBlue.

AOC Q27T1

Улучшение изображения: ярки кадр и параметры для выбранной площади участка.

AOC Q27T1

Настраивается внешний вид меню.

AOC Q27T1

Дополнительные настройки с выводом технической информации.

AOC Q27T1

Тесты AOC Q27T1

Яркость максимальная

AOC Q27T1 - 357 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

AOC Q27T1 - 0.45 cd/m2

Температура цвета

AOC Q27T1 – 6953K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка AOC Q27T1

Задержка, светлые тона – 6.8ms
Задержка, темные тона – 11.6ms

Итоги по AOC Q27T1

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC Q27T1 выглядит также хорошо, как и выводит изображение. Станет хорошим выбором в качестве рабочего монитора для дома и офиса. Универсальная диагональ с разрешением 2К и частотой обновления 75 Гц. Матрица IPS с широкими углами обзора с качественной заводской калибровкой. К условным минусам отнесем отсутствие поддержки VESA.
AOC Q27T1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AOC Q27T1
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