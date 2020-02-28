Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение

Дизайн тестируемого сегодня монитора AOC Q27T1, разрабатывался совместно со студией Studio F. A. Porsche. Отсутствие боковых рамок, ассиметричная подставка. Установлена 27 дюймовая матрица IPS с разрешением 2560 х 1440 пикселей (QHD). Несмотря на заявленные характеристики он еще интересен и в вопросе стоимости.

AOC Q27T1 обзор

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Комплектация

Поставляется монитор в коробке с качественной полиграфией. Есть ручка для переноски.

Комплект включает внешний блок питания, силовой кабель, стяжки, кабель HDMI, кабель DisplayPort и диск с программным обеспечением.

Внешний вид

Чаще всего внешнему виду монитора не уделяется достаточного внимания, как итог большинство моделей схожи между собой.

AOC Q27T1 выделяется на этом фоне. Как и говорили выше к его созданию его дизайна были привлечены специалисты студии Studio F. A. Porsche.

Установлена несъемная подставка ассиметричной формы. Выполнена она из металла, окрашенного в серебристый цвет.

Возможности регулировки подставки ограничены наклоном вперед и назад. Стоит на столе устойчиво. В этой модели отказались от поддержки VESA-кронштейна.

Интересно подошли к вопросу укладки кабелей. На задней панели находится шторка, скрывающая панель разъемов, она же собирает кабели в один пучок.

Для ввода изображения доступны два HDMI, один DisplayPort. Здесь же расположены аудиовыход под наушники и гнездо питания. Используется внешний блок питания.

Задняя крышка в виде цельной панели. С логотипом по центру. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Еще одной конструктивной особенностью стали узкие боковые рамки, позволяя рассматривать эту модель для установки в связке из нескольких мониторов.

Настройки

Нижняя рамка шириной 1 см. В правом углу выведены индикаторы, соответствующие размещенным в этой зоне кнопок управления.Изображение выводится на 27 дюймовую IPS-матрицу. Разрешение 2560 x 1440 (1440p). Соотношение сторон 16:9. Частота обновления 75 Гц с технологией синхронизации Freesync.В AOC Q27T1 используется меню с привычным для этого производителя оформлением. Разделы настроек с наглядными иконками. В разделе яркость доступны: контраст, яркость, гамма. Разгон матрицы и DCR.

Настраивается цветовой баланс. Есть несколько готовых пресетов и ручные корректировки. Активируется режим LowBlue.

Улучшение изображения: ярки кадр и параметры для выбранной площади участка.

Настраивается внешний вид меню.

Дополнительные настройки с выводом технической информации.

Тесты AOC Q27T1

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC Q27T1

Итоги по AOC Q27T1

AOC Q27T1 - 357 cd/m2 / 860 cd/mAOC Q27T1 - 0.45 cd/m2AOC Q27T1 – 6953KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 6.8msЗадержка, темные тона – 11.6msAOC Q27T1 выглядит также хорошо, как и выводит изображение. Станет хорошим выбором в качестве рабочего монитора для дома и офиса. Универсальная диагональ с разрешением 2К и частотой обновления 75 Гц. Матрица IPS с широкими углами обзора с качественной заводской калибровкой. К условным минусам отнесем отсутствие поддержки VESA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".