Обзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVA

В конце прошлого года компания AOC анонсировала выход нового монитора в 79-линейке с диагональю 31.5-дюймов и разрешением QHD (2560x1440). Используется тут MVA матрица с временем отклика в 5мс, позволяя рассматривать AOC Q3279VWF, как в качестве рабочего, так и игрового монитора. Здесь заявлены поддержка технологии AMD FreeSync, Clear Vision, Low Blue Light, Game Color и Flicker-Free. Сам же выбор в пользу QHD-разрешения будет оправдан и в свете недавнего релиза видеокарт NVIDIA. 4K-гейминг пока остается еще дорогим удовольствием, а Full HD на больших диагоналях не радует детализацией.

AOC Q3279VWF обзор

К моменту публикации продажи этого монитора уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с боковыми ручками для транспортировки. На гранях коробки описаны основные его особенности и поддерживаемые технологии.

Комплект включает HDMI-кабель, DisplayPort, силовой кабель, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн хорошо узнаваем и характерен для всей линейки в целом. В оформлении используется сочетание серебристого и черного. Внешний вид строгий и лаконичный.

Визуально AOC Q3279VWF не уступает более дорогим моделям и вполне гармонично будет смотреться, как в обстановке офиса, так и рядом с модным игровым ПК.

Перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо провести самостоятельную сборку подставки. Крепится основание к ножке при помощи одного винта.

На ровной поверхности стоит устойчиво. Есть возможность наклона панели вперед и назад. Высота не регулируется, портретный режим не поддерживается. К сожалению, возможность установить на VESA кронштейн тоже нет.

В конструкции преобладает пластик. Сборка проведена без огрехов. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Доступен хороший набор портов, состоящий из DVI, HDMI, DisplayPort и D-SUB. Здесь же гнездо под силовой кабель, блок питания встроенный. Есть возможность подключить наушники, USB-портов нет.

Рамки вокруг экрана шириной в районе 10мм, в глаза не бросаются. Снизу по центру хромированный логотип производители.

Управление у AOC Q3279VWF осуществляется при помощи группы механических кнопок, расположены они на торце снизу, для упрощения поиска с фронтальной стороны нанесена маркировка.

Установлена 31.5 матрица MVA, она является промежуточным вариантом между TN и IPS. Демонстрируется хорошее время отклика, глубокий черный цвет и широкие углы обзора.

Меню

Выводится продольное меню, состоящее из нескольких вкладок. Найти нужны пункт будет не сложно, расположены они логично и есть графические подсказки. Регулируется уровень яркости, переключаются цветовые профили. Корректируется скорость отклика, гамма.

Тесты AOC Q3279VWF

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC Q3279VWF

Итоги по AOC Q3279VWF

AOC Q3279VWF - 229 cd/m2AOC Q3279VWF - 0.4 cd/m2Изменение яркости под углом 45 градусов AOC Q3279VWF – 34%AOC Q3279VWF – 6733KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC Q3279VWF – 233KЗадержка, светлые тона – 7.8msЗадержка, темные тона – 14.8msAOC Q3279VWF станет отличным вариантом при поиске монитора с диагональю 32-дюйма под широкий круг задач, включая игры. Классический дизайн, хорошая заводская настройка матрицы, комфортное время отклика, поддержка AMD FreeSync, разрешение QHD и трехлетняя гарантия. Не устроить могут ограниченные возможности подставки, отсутствие VESA-крепления и USB-концентратора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".