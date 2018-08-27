Обзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVA

В конце прошлого года компания AOC анонсировала выход нового монитора в 79-линейке с диагональю 31.5-дюймов и разрешением QHD (2560x1440). Используется тут MVA матрица с временем отклика в 5мс, позволяя рассматривать AOC Q3279VWF, как в качестве рабочего, так и игрового монитора. Здесь заявлены поддержка технологии AMD FreeSync, Clear Vision, Low Blue Light, Game Color и Flicker-Free. Сам же выбор в пользу QHD-разрешения будет оправдан и в свете недавнего релиза видеокарт NVIDIA. 4K-гейминг пока остается еще дорогим удовольствием, а Full HD на больших диагоналях не радует детализацией.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 14.8ms
AOC Q3279VWF получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации продажи этого монитора уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AOC Q3279VWF обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с боковыми ручками для транспортировки. На гранях коробки описаны основные его особенности и поддерживаемые технологии.
Комплект включает HDMI-кабель, DisplayPort, силовой кабель, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДизайн хорошо узнаваем и характерен для всей линейки в целом. В оформлении используется сочетание серебристого и черного. Внешний вид строгий и лаконичный.
Визуально AOC Q3279VWF не уступает более дорогим моделям и вполне гармонично будет смотреться, как в обстановке офиса, так и рядом с модным игровым ПК.
Перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо провести самостоятельную сборку подставки. Крепится основание к ножке при помощи одного винта.
На ровной поверхности стоит устойчиво. Есть возможность наклона панели вперед и назад. Высота не регулируется, портретный режим не поддерживается. К сожалению, возможность установить на VESA кронштейн тоже нет.
В конструкции преобладает пластик. Сборка проведена без огрехов. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.
Доступен хороший набор портов, состоящий из DVI, HDMI, DisplayPort и D-SUB. Здесь же гнездо под силовой кабель, блок питания встроенный. Есть возможность подключить наушники, USB-портов нет.
Рамки вокруг экрана шириной в районе 10мм, в глаза не бросаются. Снизу по центру хромированный логотип производители.
Управление у AOC Q3279VWF осуществляется при помощи группы механических кнопок, расположены они на торце снизу, для упрощения поиска с фронтальной стороны нанесена маркировка.
Установлена 31.5 матрица MVA, она является промежуточным вариантом между TN и IPS. Демонстрируется хорошее время отклика, глубокий черный цвет и широкие углы обзора.
МенюВыводится продольное меню, состоящее из нескольких вкладок. Найти нужны пункт будет не сложно, расположены они логично и есть графические подсказки. Регулируется уровень яркости, переключаются цветовые профили. Корректируется скорость отклика, гамма.
Тесты AOC Q3279VWF
Яркость максимальнаяAOC Q3279VWF - 229 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC Q3279VWF - 0.4 cd/m2
Расхождение яркостиИзменение яркости под углом 45 градусов AOC Q3279VWF – 34%
Температура цветаAOC Q3279VWF – 6733K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC Q3279VWF – 233K
Задержка AOC Q3279VWFЗадержка, светлые тона – 7.8ms
Задержка, темные тона – 14.8ms
Итоги по AOC Q3279VWFAOC Q3279VWF станет отличным вариантом при поиске монитора с диагональю 32-дюйма под широкий круг задач, включая игры. Классический дизайн, хорошая заводская настройка матрицы, комфортное время отклика, поддержка AMD FreeSync, разрешение QHD и трехлетняя гарантия. Не устроить могут ограниченные возможности подставки, отсутствие VESA-крепления и USB-концентратора.
AOC Q3279VWF получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".