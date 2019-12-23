Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса

Изучаемый сегодня монитор AOC U2790PQU ориентирован на широкий круг пользователей. Это 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4К (3840 x 2160). Универсальный размер экрана и разрешение, не создающее излишней нагрузки на систему. Для него заявлена возможность 100% охвата пространства sRGB и 90% NTSC.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 14.1ms
AOC U2790PQU получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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AOC U2790PQU обзор
КомплектацияПокупатель получает монитор в коробке из неокрашенного картона.
Комплект включает силовой кабель, DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, USB-кабель, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.
Внешний видПодставка в комплекте поставляется в разобранном состоянии. Сборка безотверточная. Сама подставка окрашена в серебристый цвет. В основании есть отверстие под вывод кабелей.
Стоит на ровной поверхности AOC U2790PQU устойчиво. Меняется высота расположения панели, наклоняется вперед и назад. Есть портретный режим.
Вместо подставки можно будет поставить VESA-совместимый кронштейн. Задняя панель выполнена из черного матового пластика.
В правой части расположен пятипозиционный джойстик управления. Две решетки динамиков по 2 Вт каждый. В условиях офиса или рабочего пространства могут заменить недорогую настольную акустику.
Есть два скоростных USB-разъема, расположенных в ряд. Один из них оптимизирован для проведения зарядки смартфонов и планшетов. Разъемы упрощают подключение периферии и накопителей.
Для ввода изображения предлагается сразу два HDMI, один DisplayPort, аудиоразъемы. Блок питания внутренний.
Нижняя рамка окрашена в цвет подставки. По центру хромированный логотип производителя. Боковые рамки узкие.
Сам внешний вид сдержанный и строгий. Универсальный вариант для дома и офиса.
Установлена матрица IPS с диагональю 27 дюймов. Разрешение 4K.
Настройки
Меню, оформленное в виде вытянутого блока с иконками, упрощающими навигацию. Включается экономный режим, разгон матрицы.
Несколько вариантов цветовых настроек. AOC U2790PQU поддерживает режим LowBlue.
Общие параметры работы системы.
Тесты AOC U2790PQU
Яркость максимальнаяAOC U2790PQU - 419 cd/m2 / 860 cd/m
Яркость минимальнаяAOC U2790PQU - 0.43 cd/m2
Температура цветаAOC U2790PQU – 6263K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC U2790PQU – 237K
Задержка AOC U2790PQUЗадержка, светлые тона – 7.5ms
Задержка, темные тона – 14.1ms
Итоги по AOC U2790PQUAOC U2790PQU – универсальный 27-дюймовый монитор с широкими углами обзора. Аккуратный внешний вид с узкими рамками, функциональная подставка, равномерная подсветка, хорошая цветопередача, набор разъемов. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.
AOC U2790PQU получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".