Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса

2019-12-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC U2790PQU ; [286]
Изучаемый сегодня монитор AOC U2790PQU ориентирован на широкий круг пользователей. Это 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4К (3840 x 2160). Универсальный размер экрана и разрешение, не создающее излишней нагрузки на систему. Для него заявлена возможность 100% охвата пространства sRGB и 90% NTSC.

AOC U2790PQU

Его можно приобрести в российских магазинах. По традиции мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AOC U2790PQU обзор

Комплектация

Покупатель получает монитор в коробке из неокрашенного картона.

AOC U2790PQU

Комплект включает силовой кабель, DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, USB-кабель, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

AOC U2790PQU

Внешний вид

Подставка в комплекте поставляется в разобранном состоянии. Сборка безотверточная. Сама подставка окрашена в серебристый цвет. В основании есть отверстие под вывод кабелей.

AOC U2790PQU

Стоит на ровной поверхности AOC U2790PQU устойчиво. Меняется высота расположения панели, наклоняется вперед и назад. Есть портретный режим.

AOC U2790PQU

Вместо подставки можно будет поставить VESA-совместимый кронштейн. Задняя панель выполнена из черного матового пластика.

AOC U2790PQU

В правой части расположен пятипозиционный джойстик управления. Две решетки динамиков по 2 Вт каждый. В условиях офиса или рабочего пространства могут заменить недорогую настольную акустику.

AOC U2790PQU

Есть два скоростных USB-разъема, расположенных в ряд. Один из них оптимизирован для проведения зарядки смартфонов и планшетов. Разъемы упрощают подключение периферии и накопителей.

AOC U2790PQU

Для ввода изображения предлагается сразу два HDMI, один DisplayPort, аудиоразъемы. Блок питания внутренний.

AOC U2790PQU

Нижняя рамка окрашена в цвет подставки. По центру хромированный логотип производителя. Боковые рамки узкие.

AOC U2790PQU

Сам внешний вид сдержанный и строгий. Универсальный вариант для дома и офиса.

AOC U2790PQU

Установлена матрица IPS с диагональю 27 дюймов. Разрешение 4K.

AOC U2790PQU

Настройки

AOC U2790PQU

Меню, оформленное в виде вытянутого блока с иконками, упрощающими навигацию. Включается экономный режим, разгон матрицы.

AOC U2790PQU

Несколько вариантов цветовых настроек. AOC U2790PQU поддерживает режим LowBlue.

AOC U2790PQU

Общие параметры работы системы.

AOC U2790PQU

Тесты AOC U2790PQU

Яркость максимальная

AOC U2790PQU - 419 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

AOC U2790PQU - 0.43 cd/m2

Температура цвета

AOC U2790PQU – 6263K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC U2790PQU – 237K

Задержка AOC U2790PQU

Задержка, светлые тона – 7.5ms
Задержка, темные тона – 14.1ms

Итоги по AOC U2790PQU

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC U2790PQU – универсальный 27-дюймовый монитор с широкими углами обзора. Аккуратный внешний вид с узкими рамками, функциональная подставка, равномерная подсветка, хорошая цветопередача, набор разъемов. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.
AOC U2790PQU получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AOC U2790PQU
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