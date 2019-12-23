Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса

Изучаемый сегодня монитор AOC U2790PQU ориентирован на широкий круг пользователей. Это 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4К (3840 x 2160). Универсальный размер экрана и разрешение, не создающее излишней нагрузки на систему. Для него заявлена возможность 100% охвата пространства sRGB и 90% NTSC.

AOC U2790PQU обзор

Его можно приобрести в российских магазинах. По традиции мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает монитор в коробке из неокрашенного картона.

Комплект включает силовой кабель, DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, USB-кабель, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Внешний вид

Подставка в комплекте поставляется в разобранном состоянии. Сборка безотверточная. Сама подставка окрашена в серебристый цвет. В основании есть отверстие под вывод кабелей.

Стоит на ровной поверхности AOC U2790PQU устойчиво. Меняется высота расположения панели, наклоняется вперед и назад. Есть портретный режим.

Вместо подставки можно будет поставить VESA-совместимый кронштейн. Задняя панель выполнена из черного матового пластика.

В правой части расположен пятипозиционный джойстик управления. Две решетки динамиков по 2 Вт каждый. В условиях офиса или рабочего пространства могут заменить недорогую настольную акустику.

Есть два скоростных USB-разъема, расположенных в ряд. Один из них оптимизирован для проведения зарядки смартфонов и планшетов. Разъемы упрощают подключение периферии и накопителей.

Для ввода изображения предлагается сразу два HDMI, один DisplayPort, аудиоразъемы. Блок питания внутренний.

Нижняя рамка окрашена в цвет подставки. По центру хромированный логотип производителя. Боковые рамки узкие.

Сам внешний вид сдержанный и строгий. Универсальный вариант для дома и офиса.

Установлена матрица IPS с диагональю 27 дюймов. Разрешение 4K.

Настройки

Меню, оформленное в виде вытянутого блока с иконками, упрощающими навигацию. Включается экономный режим, разгон матрицы.

Несколько вариантов цветовых настроек. AOC U2790PQU поддерживает режим LowBlue.

Общие параметры работы системы.

Тесты AOC U2790PQU

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC U2790PQU

Итоги по AOC U2790PQU

AOC U2790PQU - 419 cd/m2 / 860 cd/mAOC U2790PQU - 0.43 cd/m2AOC U2790PQU – 6263KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC U2790PQU – 237KЗадержка, светлые тона – 7.5msЗадержка, темные тона – 14.1msAOC U2790PQU – универсальный 27-дюймовый монитор с широкими углами обзора. Аккуратный внешний вид с узкими рамками, функциональная подставка, равномерная подсветка, хорошая цветопередача, набор разъемов. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".