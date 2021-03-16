Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки

Еще несколько лет назад это было бы просто невероятно: полноценный кинотеатр с отличным качеством изображения и звука, который можно носить у себя в кармане. К счастью, теперь это реальность, и в эпоху, когда поход в настоящее кино стал редким удовольствием, можно смотреть любимые фильмы где и когда угодно. Компания AOPEN SmartView Inc., входящая в cостав Acer Group, представила портативный ультракомпактный проектор AOPEN AV10.

AOPEN AV10

Не так давно мы изучали проектор Acer B250i, позволяющий организовать небольшой кинотеатр дома с широким выбором источников сигнала. Мы продолжаем изучение актуальной модельной линейки, и в этом обзоре в центре внимания будет AOPEN AV10, выполненный в портативном формате, но при этом предлагающий качественную проекцию с высокими уровнями яркости и контраста. AOPEN всегда стремится быть в трендах быстро меняющегося рынка, делая акцент на мобильности и технологичности, поэтому разрабатывает устройства малого форм-фактора. Удивительно, как в этом миниатюрном AV10 весом всего 750 граммов умещается столько производительных возможностей. Новый проектор от AOPEN поддерживает входящее изображение с разрешением до 1080 р, умеет подключаться к источникам изображения через несколько разъемов и кардридер, дает детализацию изображения и насыщенную картинку даже при ярком дневном свете, при этом обещает, что светодиодная лампа прослужит до 30 000 часов.

Продажи AOPEN AV10 в России стартовали начиная с февраля 2021 года. Рекомендованная стоимость устройства составляет 29 990 рублей.

AOPEN AV10 обзор

Комплектация

Комплект включает блок питания с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

AOPEN AV10

Внешний вид

AOPEN AV10 выполнен в компактном корпусе, сопоставимым по габаритам с портативными колонками. Для портативного кинотеатра такой производительности он ультралегкий и совсем небольшой. Устройство легко поместится даже в дамскую сумку, его можно брать с собой в дорогу, в гости, за город – он везде составит отличную компанию, а для его установки понадобится совсем немного места. В отличие от классических моделей, AOPEN AV10 заметно меньше и симпатичнее.

AOPEN AV10

Основная часть корпуса проектора выполнена из пластика темно-серого цвета. За ней удачно скрываются зоны с динамиками и вентиляции с радиатором. Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

AOPEN AV10

В целом, AOPEN AV10 компактный, гладкий, приятный наощупь. В нем нет лишних деталей, дизайн современный и минималистичный. Ничего не выступает за пределы плоскостей поверхности – например, лампа расположена под защитным стеклом, так исключаются возможные повреждения при транспортировке и эксплуатации.

AOPEN AV10

В отличие от рассмотренной ранее модели B250i, здесь фокусировка проходит вручную с помощью барабана на боковой грани.

AOPEN AV10

На верхней грани сосредоточены элементы управления и светодиодный индикатор оставшегося заряда аккумулятора. Индикация понятная и логичная.

AOPEN AV10

С помощью клавиш можно осуществлять навигацию по интерфейсу, выводить меню управления, изменять громкость, переключать файлы в очереди воспроизведения, а также активировать беспроводное подключение к телефону.

AOPEN AV10

AOPEN AV10 также сопровождается пультом управления со всем необходимым набором клавиш – это очень удобное решение для просмотра кинофильма, когда вы удобно устроились на диване и не хотите каждый раз подходить к проектору для дополнительной регулировки функций. Батарейки для него идут в комплекте.

AOPEN AV10

В верхней части на панели ввода/вывода выход под акустику, слот для карты памяти microSD, ИК-приемник для комплектного пульта ДУ, USB-С.

AOPEN AV10

Ниже HDMI и полноразмерный USB, а также гнездо питания. Как итог, предлагается хороший набор интерфейсных портов для широкого выбора источников контента.

AOPEN AV10

На основании по периметру прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение по ровной поверхности. В центре винтовое крепление под кронштейн или треногу. Оснащение Установлена LED-лампа с ресурсом службы в 30 000 часов в экономном режиме эксплуатации и 20 000 в среднем. Традиционный формат экрана с соотношением сторон 16:9. Максимально поддерживаемое разрешение для источника сигнала Full HD.

AOPEN AV10

Яркость 150 люмен, уровень контраста 10 000:1. Заявлен 85% цветовой охват пространства. Минимальное расстояние до стены или экрана 0.5 метров, максимальное 2 метра. Максимально выводимая площадь изображения соответствует телевизору с диагональю 110 дюймов.

AOPEN AV10

Оснащен AOPEN AV10 модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяя получать возможность дистанционной трансляции изображения со смартфона, ноутбука или других совместимых источников сигнала. Есть встроенная акустика, состоящая из двух динамиков мощностью по 5 Вт каждый. Вполне можно обойтись при просмотре без внешних колонок или наушников.

Аккумулятор

Преимуществом этой модели является встроенный аккумулятор, позволяющий получить до 2 часов работы без необходимости подключения к розетке. Этого времени хватает на просмотр 2-3 серий сериала или прокатный фильм. Зарядка в последующем может быть совмещена с работой от блока питания.

Интерфейс и работа

Запуск и разогрев с выводом изображения проходит быстро. Главный экран представляет собой доступ к совместимым источникам сигнала: это видео и фото файлы с карты памяти или флешки, HDMI, Wi-Fi и USB-C.

AOPEN AV10

В разделе настроек предлагается несколько пресетов: презентация, яркий, фильм и пользовательский.

AOPEN AV10

Для аудио доступны объемное воспроизведение и несколько пресетов эквалайзера.

AOPEN AV10

Выбор соотношения сторон, светлого режима, проекции и блокировки.

AOPEN AV10

Время перевода в режим сна.

AOPEN AV10

Язык интерфейса, обновление прошивки и рабочий статус.

AOPEN AV10

AOPEN AV10 «из коробки» умеет распознавать популярные медиа и аудио форматы, выступая самостоятельным медиа плеером. Мы не испытывали проблем с открытием файлов с разными кодеками.

AOPEN AV10

Для дистанционного управления нужно будет предварительно активировать запуск точки доступа на проекторе и, в последующем подключившись, можно транслировать экран или контент с телефона. Работает соединение стабильно.

AOPEN AV10

Как и с любым проектором, лучшее качество картинки достигается с использованием специальных экранов. При отсутствии такого дома можно использовать стены или потолок с монотонным покрытием. Качество выводимой картинки хорошее.

AOPEN AV10

За время тестирования использовали его как в режиме самостоятельного медиа плеера, так и подключая к ноутбуку, а также Яндекс.Станции с голосовым управлением. Работает во всех режимах с умеренным уровнем шума от установленного внутри вентилятора.

AOPEN AV10

Итоги по AOPEN AV10

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOPEN AV10 станет как хорошим приобретением для личного пользования, так и удачным подарком для любителей кино. Он стильный, компактный, суперлегкий, удобный в использовании. Это устройство позволит в уютной атмосфере смотреть новинки кинопроката, свежие серии любимых сериалов, библиотеку фотографий. При этом он не привязан к одному месту, его можно без труда переносить из одной комнаты в другую, брать с собой в гости или в путешествия - все это можно проводить без подключения питающих и интерфейсных кабелей. Благодаря установленному мощному аккумулятору AV10 обеспечивает длительное время автономной работы и не требует частой подзарядки. К плюсам также отнесем высокий ресурс LED-лампы и быстрый разогрев, удобное управление, винтовое крепление под кронштейн, широкий выбор источников сигнала. В целом, устройство впечатляет: при своем игрушечном внешнем виде оно работает как полноценный мощный проектор, который способен превратить любое жилое помещение в настоящий кинотеатр!
AOPEN AV10 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOPEN AV10
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