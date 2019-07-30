Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD

2019-07-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AORUS AD27QD; [173]
Если речь заходит про игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц, это чаще всего решения на TN-матрице со своими ограничениями по углам обзора и рядом других компромиссов. Тем интереснее выход таких моделей, как AORUS AD27QD с IPS и разрешением WQHD. Помимо этого, предлагаются функции и технологии, обеспечивающие преимущество в играх перед соперниками. Напомним, бренд принадлежит компании GIGABYTE и ориентирован он на геймеров и энтузиастов.

AORUS AD27QD

Монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AORUS AD27QD обзор

Комплектация

Поставляется AORUS AD27QD в коробке из плотного картона с эффектной иллюстрацией и списком ключевых особенностей, а также фирменных технологий. Внутри он зафиксирован в пенопласт, предотвращающий тряску и получение повреждений при транспортировке.

AORUS AD27QD

Комплект включает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, USB, диск с программным обеспечением, накладку для кабель-менеджмента, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

AORUS AD27QD

Внешний вид AORUS AD27QD четко позиционирует направленность на аудиторию геймеров. Тонкие рамки, накладка с текстурным рисунком и элементы с подсветкой.

AORUS AD27QD

Идет он с изначально установленной опорной ножкой. Начать эксплуатацию можно будет сразу после распаковки.

AORUS AD27QD

Подставка тут с полигональными гранями и линиями. В верхней части предусмотрена ручка для переноски монитора с места на место.

AORUS AD27QD

Есть возможность поворота в портретный режим, изменение степени наклона и высоты расположения панели. Выбранное положение фиксируется и не смещается. Стоит монитор на подставке устойчиво.

AORUS AD27QD

Предлагается продуманная система прокладки кабелей. Для этого задействуется вырез в центральной стойке и съемный фиксатор.

AORUS AD27QD

Крепление подставки безвинтовое, для съема нужно будет нажать на пару подпружиненных фиксаторов. Под основанием скрывается VESA-крепеж.

AORUS AD27QD

Стоит обратить внимание на то, что на подставке монитор будет занимать значительное пространство на рабочем столе, тут все будет зависеть от личных предпочтений по дальности расположения панели.

AORUS AD27QD

Все элементы с подсветкой расположены с тыльной части корпуса. Подсвечивается логотип на стойке и несколько стилизованных элементов. Подсветкой можно управлять и синхронизировать с остальными компонентами.

AORUS AD27QD

На панели разъемов у AORUS AD27QD сгруппированы два HDMI, один DisplayPort, два аудиоразъема, два скоростных USB выхода и один вход.

AORUS AD27QD

По центру скрывается пятипозиционный джойстик управления. Взаимодействие удобное, на экран выводятся подсказки.

AORUS AD27QD

В основе корпуса используется черный пластик с матовым покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Монитор производит впечатление премиального продукта.

AORUS AD27QD

Подсветка

AORUS AD27QD

Для тонкой настройки подсветки можно будет воспользоваться общим центром управления AORUS. Есть как готовые эффекты, так и тонкие ручные корректировки. Поведение подсветки будет синхронизировано с остальными компонентами.

AORUS AD27QD

Выглядит подсветка интересно, но стоит учесть, что сам владелец ее видеть не будет при обычной эксплуатации.

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

Настройки

В основном меню предлагаются детальные настройки режимов. Есть локализация под русскоязычных пользователей. Меню контрастное, шрифт хорошо читаем.

AORUS AD27QD

В разделе Gaming активируется ряд опций, улучшающих отображение в играх. AIM Stabilizer, Black Equalizer, Super Resolution, Low Blue Light, Display Mode, Overdrive и AMD FreeSync.

AORUS AD27QD

Picture – задаются тонкие настройки для разных типов предустановленных пресетов.

AORUS AD27QD

Display – выбираются активные порты и источники сигнала.

AORUS AD27QD

PiP и PbP.

AORUS AD27QD

System – общие настройки меню и подсветки. Здесь же настройки для наушников.

AORUS AD27QD

OSD Sidekick

Помимо этого, подключение по USB открывает для владельца AORUS AD27QD доступ к утилите OSD Sidekick. Так проводятся тонкие настройки без перебора пунктов во встроенном меню. Нагляднее и удобнее.

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

В зависимости от сценария работы и типа запускаемого контента, можно будет подобрать оптимальный режим работы.

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

Тесты AORUS AD27QD

AORUS AD27QD

Яркость максимальная

AORUS AD27QD - 464 cd/m2

Яркость минимальная

AORUS AD27QD - 0.44 cd/m2

Температура цвета

AORUS AD27QD – 6239K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AORUS AD27QD – 261K

Задержка AORUS AD27QD

Задержка, светлые тона – 3.4ms
Задержка, темные тона – 11.1ms

Итоги по AORUS AD27QD

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS AD27QD – игровой монитор флагманского уровня с широкими углами обзора и частотой в 144Гц. Эффектный внешний вид, функциональная подставка, синхронизируемая подсветка, Display HDR400, точная цветопередача, низкие задержки, программное обеспечение, набор разъемов для ввода картинки, два USB 3.0, VESA-крепление, подробные ручные настройки. Явных минусов и недостатков в ходе детального тестирования выявлено не было.
AORUS AD27QD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AORUS AD27QD
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