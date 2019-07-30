Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD

Если речь заходит про игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц, это чаще всего решения на TN-матрице со своими ограничениями по углам обзора и рядом других компромиссов. Тем интереснее выход таких моделей, как AORUS AD27QD с IPS и разрешением WQHD. Помимо этого, предлагаются функции и технологии, обеспечивающие преимущество в играх перед соперниками. Напомним, бренд принадлежит компании GIGABYTE и ориентирован он на геймеров и энтузиастов.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 11.1ms
AORUS AD27QD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AORUS AD27QD обзор
КомплектацияПоставляется AORUS AD27QD в коробке из плотного картона с эффектной иллюстрацией и списком ключевых особенностей, а также фирменных технологий. Внутри он зафиксирован в пенопласт, предотвращающий тряску и получение повреждений при транспортировке.
Комплект включает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, USB, диск с программным обеспечением, накладку для кабель-менеджмента, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Внешний вид AORUS AD27QD четко позиционирует направленность на аудиторию геймеров. Тонкие рамки, накладка с текстурным рисунком и элементы с подсветкой.
Идет он с изначально установленной опорной ножкой. Начать эксплуатацию можно будет сразу после распаковки.
Подставка тут с полигональными гранями и линиями. В верхней части предусмотрена ручка для переноски монитора с места на место.
Есть возможность поворота в портретный режим, изменение степени наклона и высоты расположения панели. Выбранное положение фиксируется и не смещается. Стоит монитор на подставке устойчиво.
Предлагается продуманная система прокладки кабелей. Для этого задействуется вырез в центральной стойке и съемный фиксатор.
Крепление подставки безвинтовое, для съема нужно будет нажать на пару подпружиненных фиксаторов. Под основанием скрывается VESA-крепеж.
Стоит обратить внимание на то, что на подставке монитор будет занимать значительное пространство на рабочем столе, тут все будет зависеть от личных предпочтений по дальности расположения панели.
Все элементы с подсветкой расположены с тыльной части корпуса. Подсвечивается логотип на стойке и несколько стилизованных элементов. Подсветкой можно управлять и синхронизировать с остальными компонентами.
На панели разъемов у AORUS AD27QD сгруппированы два HDMI, один DisplayPort, два аудиоразъема, два скоростных USB выхода и один вход.
По центру скрывается пятипозиционный джойстик управления. Взаимодействие удобное, на экран выводятся подсказки.
В основе корпуса используется черный пластик с матовым покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Монитор производит впечатление премиального продукта.
Подсветка
Для тонкой настройки подсветки можно будет воспользоваться общим центром управления AORUS. Есть как готовые эффекты, так и тонкие ручные корректировки. Поведение подсветки будет синхронизировано с остальными компонентами.
Выглядит подсветка интересно, но стоит учесть, что сам владелец ее видеть не будет при обычной эксплуатации.
НастройкиВ основном меню предлагаются детальные настройки режимов. Есть локализация под русскоязычных пользователей. Меню контрастное, шрифт хорошо читаем.
В разделе Gaming активируется ряд опций, улучшающих отображение в играх. AIM Stabilizer, Black Equalizer, Super Resolution, Low Blue Light, Display Mode, Overdrive и AMD FreeSync.
Picture – задаются тонкие настройки для разных типов предустановленных пресетов.
Display – выбираются активные порты и источники сигнала.
PiP и PbP.
System – общие настройки меню и подсветки. Здесь же настройки для наушников.
OSD SidekickПомимо этого, подключение по USB открывает для владельца AORUS AD27QD доступ к утилите OSD Sidekick. Так проводятся тонкие настройки без перебора пунктов во встроенном меню. Нагляднее и удобнее.
В зависимости от сценария работы и типа запускаемого контента, можно будет подобрать оптимальный режим работы.
Тесты AORUS AD27QD
Яркость максимальнаяAORUS AD27QD - 464 cd/m2
Яркость минимальнаяAORUS AD27QD - 0.44 cd/m2
Температура цветаAORUS AD27QD – 6239K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAORUS AD27QD – 261K
Задержка AORUS AD27QDЗадержка, светлые тона – 3.4ms
Задержка, темные тона – 11.1ms
Итоги по AORUS AD27QDAORUS AD27QD – игровой монитор флагманского уровня с широкими углами обзора и частотой в 144Гц. Эффектный внешний вид, функциональная подставка, синхронизируемая подсветка, Display HDR400, точная цветопередача, низкие задержки, программное обеспечение, набор разъемов для ввода картинки, два USB 3.0, VESA-крепление, подробные ручные настройки. Явных минусов и недостатков в ходе детального тестирования выявлено не было.
AORUS AD27QD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".