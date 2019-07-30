Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD

Если речь заходит про игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц, это чаще всего решения на TN-матрице со своими ограничениями по углам обзора и рядом других компромиссов. Тем интереснее выход таких моделей, как AORUS AD27QD с IPS и разрешением WQHD. Помимо этого, предлагаются функции и технологии, обеспечивающие преимущество в играх перед соперниками. Напомним, бренд принадлежит компании GIGABYTE и ориентирован он на геймеров и энтузиастов.

AORUS AD27QD обзор

Монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AORUS AD27QD в коробке из плотного картона с эффектной иллюстрацией и списком ключевых особенностей, а также фирменных технологий. Внутри он зафиксирован в пенопласт, предотвращающий тряску и получение повреждений при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, USB, диск с программным обеспечением, накладку для кабель-менеджмента, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид AORUS AD27QD четко позиционирует направленность на аудиторию геймеров. Тонкие рамки, накладка с текстурным рисунком и элементы с подсветкой.

Идет он с изначально установленной опорной ножкой. Начать эксплуатацию можно будет сразу после распаковки.

Подставка тут с полигональными гранями и линиями. В верхней части предусмотрена ручка для переноски монитора с места на место.

Есть возможность поворота в портретный режим, изменение степени наклона и высоты расположения панели. Выбранное положение фиксируется и не смещается. Стоит монитор на подставке устойчиво.

Предлагается продуманная система прокладки кабелей. Для этого задействуется вырез в центральной стойке и съемный фиксатор.

Крепление подставки безвинтовое, для съема нужно будет нажать на пару подпружиненных фиксаторов. Под основанием скрывается VESA-крепеж.

Стоит обратить внимание на то, что на подставке монитор будет занимать значительное пространство на рабочем столе, тут все будет зависеть от личных предпочтений по дальности расположения панели.

Все элементы с подсветкой расположены с тыльной части корпуса. Подсвечивается логотип на стойке и несколько стилизованных элементов. Подсветкой можно управлять и синхронизировать с остальными компонентами.

На панели разъемов у AORUS AD27QD сгруппированы два HDMI, один DisplayPort, два аудиоразъема, два скоростных USB выхода и один вход.

По центру скрывается пятипозиционный джойстик управления. Взаимодействие удобное, на экран выводятся подсказки.

В основе корпуса используется черный пластик с матовым покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Монитор производит впечатление премиального продукта.

Подсветка

Для тонкой настройки подсветки можно будет воспользоваться общим центром управления AORUS. Есть как готовые эффекты, так и тонкие ручные корректировки. Поведение подсветки будет синхронизировано с остальными компонентами.

Выглядит подсветка интересно, но стоит учесть, что сам владелец ее видеть не будет при обычной эксплуатации.

Настройки

В основном меню предлагаются детальные настройки режимов. Есть локализация под русскоязычных пользователей. Меню контрастное, шрифт хорошо читаем.

В разделе Gaming активируется ряд опций, улучшающих отображение в играх. AIM Stabilizer, Black Equalizer, Super Resolution, Low Blue Light, Display Mode, Overdrive и AMD FreeSync.

Picture – задаются тонкие настройки для разных типов предустановленных пресетов.

Display – выбираются активные порты и источники сигнала.

PiP и PbP.

System – общие настройки меню и подсветки. Здесь же настройки для наушников.

OSD Sidekick

Помимо этого, подключение по USB открывает для владельца AORUS AD27QD доступ к утилите OSD Sidekick. Так проводятся тонкие настройки без перебора пунктов во встроенном меню. Нагляднее и удобнее.

В зависимости от сценария работы и типа запускаемого контента, можно будет подобрать оптимальный режим работы.

Тесты AORUS AD27QD

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AORUS AD27QD

AORUS AD27QD - 464 cd/m2AORUS AD27QD - 0.44 cd/m2AORUS AD27QD – 6239KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AORUS AD27QD – 261KЗадержка, светлые тона – 3.4msЗадержка, темные тона – 11.1ms

Итоги по AORUS AD27QD

AORUS AD27QD – игровой монитор флагманского уровня с широкими углами обзора и частотой в 144Гц. Эффектный внешний вид, функциональная подставка, синхронизируемая подсветка, Display HDR400, точная цветопередача, низкие задержки, программное обеспечение, набор разъемов для ввода картинки, два USB 3.0, VESA-крепление, подробные ручные настройки. Явных минусов и недостатков в ходе детального тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".