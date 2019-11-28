Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой монитор с 165 Гц и DisplayHDR 400

Сегодня в центре внимания игровой монитор Aorus CV27F, оснащенный 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением Full HD. Из его особенностей стоит отметить сертификацию DisplayHDR 400, поддержку AMD FreeSync 2 и частоту обновления 165 Гц. Помимо этого, изогнутый дисплей, управляемая и синхронизируемая подсветка, технология Black Equalizer, улучшающая видимость в темных участках.

AORUS CV27F обзор

Этот монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется монитор в коробке с темным оформлением. Приведены общие данные по характеристикам.

Есть ручка для удобной переноски. Комплект включает подставку, кабель питания, DisplayPort кабель, HDMI-кабель, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Принадлежность к игровой аудитории в AORUS CV27F выдает только дизайн основания стойки крепления, выполненного в виде лучей, направленных в стороны.

Основная часть со строгим дизайном. Узкие боковые рамки позволят рассматривать эту модель для установки в связке из нескольких мониторов.

По центру нижней рамки расположен логотип игровой серии. Толщина этой рамки шире. Это текстурированный пластик.

Стоит на ровной поверхности монитор устойчиво. Есть возможность изменения высоты расположения панели и наклона по плоскости. Альтернативным вариантом крепления могут выступать кронштейны VESA-100.

На задней части можно обратить внимание на направленные в стороны вставки из полупрозрачного пластика. При работе они подсвечиваются.

Цвет подсветки этого элемента настраивается при помощи фирменной программы RGB Fusion 2.0. Пользователь сможет синхронизировать цвет и эффект с остальными компонентами. При обычной эксплуатации подсветка ожидаемо будет скрыта от глаз владельца.

На панели интерфейсов выведены: два HDMI, один DisplayPort, два скоростных USB, вход USB и пара аудиоразъемов. К монитору можно будет подключить внешнюю периферию, беспроводные адаптеры или провести зарядку смартфона.

Аудиоразъем в этом мониторе поддерживает систему активного подавления шумов. Для её работы на корпусе монитора выведено три микрофона для анализа окружающего шума.

Пятипозиционный джойстик управления скрывается на нижнем торце. Он хорошо определяется слепым методом.

Настройка

Настраивать монитор можно с помощью джойстика на корпусе, или установив фирменную утилиту в систему.

В разделе ГРАФИКА выбирается профиль. Есть отдельные настройки под игровые жанры и фильмы. Задаются яркость, контрастность, гамма и цветовая температура.

В игровом разделе можно задать таймер игры, счетчик игры, частоту обновления, прицел на экране. Отдельно отметим корректировку при работе нескольких мониторов.

Доступны инструменты для контроля работы компонентов системы.

Тесты AORUS CV27F

Задаются общие параметры системы. Настройки можно распределить по отдельным профилям.

AORUS CV27F использует 27-дюймовую VA-матрицу. Она изогнута с радиусом 1.5 м. Разрешение Full HD. Поддерживается AMD FreeSync 2. У нас в редакции на момент теста были под рукой системы только с видеокартами NVIDIA.

При подключении через DisplayPort драйвер видеокарты позволит активировать режим G-Sync Compatible. Частота обновления 165 Гц. Матрица тут соответствует требованиям DisplayHDR 400. Суть их заключается в гарантированной яркости не ниже 400 кд/м².

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AORUS CV27F

Итоги по AORUS CV27F

AORUS CV27F - 451 cd/m2 / 860 cd/mAORUS CV27F - 0.13 cd/m2AORUS CV27F – 6193KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AORUS CV27F – 307KЗадержка, светлые тона – 3.7msЗадержка, темные тона – 9.9msAORUS CV27F – качественный монитор, созданный для динамичных игр, обеспечивающий плавность картинки и точную цветопередачу. 27-дюймовая изогнутая матрица с частотой обновления до 165 Гц. Из плюсов отметим также детальные настройки, программное обеспечение, равномерность подсветки, функциональную подставку, узкие боковые рамки, активное шумоподавление в наушниках, настраиваемую подсветку.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".