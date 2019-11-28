Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой монитор с 165 Гц и DisplayHDR 400

2019-11-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AORUS CV27F; [165]
Сегодня в центре внимания игровой монитор Aorus CV27F, оснащенный 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением Full HD. Из его особенностей стоит отметить сертификацию DisplayHDR 400, поддержку AMD FreeSync 2 и частоту обновления 165 Гц. Помимо этого, изогнутый дисплей, управляемая и синхронизируемая подсветка, технология Black Equalizer, улучшающая видимость в темных участках.

AORUS CV27F

Этот монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AORUS CV27F обзор

Комплектация

Поставляется монитор в коробке с темным оформлением. Приведены общие данные по характеристикам.

AORUS CV27F

Есть ручка для удобной переноски. Комплект включает подставку, кабель питания, DisplayPort кабель, HDMI-кабель, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

AORUS CV27F

Внешний вид

Принадлежность к игровой аудитории в AORUS CV27F выдает только дизайн основания стойки крепления, выполненного в виде лучей, направленных в стороны.

AORUS CV27F

Основная часть со строгим дизайном. Узкие боковые рамки позволят рассматривать эту модель для установки в связке из нескольких мониторов.

AORUS CV27F

По центру нижней рамки расположен логотип игровой серии. Толщина этой рамки шире. Это текстурированный пластик.

AORUS CV27F

Стоит на ровной поверхности монитор устойчиво. Есть возможность изменения высоты расположения панели и наклона по плоскости. Альтернативным вариантом крепления могут выступать кронштейны VESA-100.

AORUS CV27F

На задней части можно обратить внимание на направленные в стороны вставки из полупрозрачного пластика. При работе они подсвечиваются.

AORUS CV27F

Цвет подсветки этого элемента настраивается при помощи фирменной программы RGB Fusion 2.0. Пользователь сможет синхронизировать цвет и эффект с остальными компонентами. При обычной эксплуатации подсветка ожидаемо будет скрыта от глаз владельца.

AORUS CV27F

На панели интерфейсов выведены: два HDMI, один DisplayPort, два скоростных USB, вход USB и пара аудиоразъемов. К монитору можно будет подключить внешнюю периферию, беспроводные адаптеры или провести зарядку смартфона.

AORUS CV27F

Аудиоразъем в этом мониторе поддерживает систему активного подавления шумов. Для её работы на корпусе монитора выведено три микрофона для анализа окружающего шума.

AORUS CV27F

Пятипозиционный джойстик управления скрывается на нижнем торце. Он хорошо определяется слепым методом.

AORUS CV27F

AORUS CV27F

Настройка

Настраивать монитор можно с помощью джойстика на корпусе, или установив фирменную утилиту в систему.

AORUS CV27F

В разделе ГРАФИКА выбирается профиль. Есть отдельные настройки под игровые жанры и фильмы. Задаются яркость, контрастность, гамма и цветовая температура.

AORUS CV27F

В игровом разделе можно задать таймер игры, счетчик игры, частоту обновления, прицел на экране. Отдельно отметим корректировку при работе нескольких мониторов.

AORUS CV27F

Доступны инструменты для контроля работы компонентов системы.

AORUS CV27F

Задаются общие параметры системы. Настройки можно распределить по отдельным профилям.

Тесты AORUS CV27F

AORUS CV27F

AORUS CV27F использует 27-дюймовую VA-матрицу. Она изогнута с радиусом 1.5 м. Разрешение Full HD. Поддерживается AMD FreeSync 2. У нас в редакции на момент теста были под рукой системы только с видеокартами NVIDIA.

AORUS CV27F

При подключении через DisplayPort драйвер видеокарты позволит активировать режим G-Sync Compatible. Частота обновления 165 Гц. Матрица тут соответствует требованиям DisplayHDR 400. Суть их заключается в гарантированной яркости не ниже 400 кд/м².

AORUS CV27F

Яркость максимальная

AORUS CV27F - 451 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

AORUS CV27F - 0.13 cd/m2

Температура цвета

AORUS CV27F – 6193K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AORUS CV27F – 307K

Задержка AORUS CV27F

Задержка, светлые тона – 3.7ms
Задержка, темные тона – 9.9ms

Итоги по AORUS CV27F

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS CV27F – качественный монитор, созданный для динамичных игр, обеспечивающий плавность картинки и точную цветопередачу. 27-дюймовая изогнутая матрица с частотой обновления до 165 Гц. Из плюсов отметим также детальные настройки, программное обеспечение, равномерность подсветки, функциональную подставку, узкие боковые рамки, активное шумоподавление в наушниках, настраиваемую подсветку.
AORUS CV27F получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы AORUS CV27F
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