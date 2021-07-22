Обзор AORUS FV43U. Игровой 43-дюймовый монитор для некстген и топовых систем

Появление в прошлом году некстген консолей заметно подняло не только качество картинки, но и открыло возможность игр в 4К-разрешении с высокой частотой обновления. Очень часто для вывода изображения под консоль выбирается телевизор, но большинство из них не может обеспечить плавность и передать всю палитру эффектов. Тестируемый же сегодня AORUS FV43U предлагает целый ряд технических особенностей, позволяющих в полной мере наслаждаться изображением в актуальных играх.

AORUS FV43U

Приобрести его можно в среднем за 103 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. На боковых гранях вырезанные ручки, упрощающие транспортировку. В нижней части по два пластиковых фиксатора с каждой лицевой стороны коробки, которые необходимо будет снять для проведения распаковки.

AORUS FV43U

Комплект включает две металлические ножки и 4 винта для их крепления, пульт ДУ с элементами питания 2 x AAA, два варианта силового кабеля под разные розетки, кабели HDMI и DisplayPort, кабель для подключения встроенного скоростного USB 3.0-концентратора.

AORUS FV43U

AORUS FV43U обзор

Внешний вид

По внешнему виду монитор напоминает телевизор с тонкими боковыми рамками. В центре компактный выступ с ИК-приемником и логотипом бренда.

AORUS FV43U

Взаимодействовать с интерфейсом можно с помощью пульта ДУ или пятипозиционного джойстика на нижней грани. Третьим способом управления выступает утилита, загружаемая с официального сайта.

AORUS FV43U

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Комплектные ножки выполнены из металла. Фиксируются по краям при помощи винтов. Регулировки положения и наклона не поддерживаются.

AORUS FV43U

Предусмотрена также возможность инсталляции монитора на стену с помощью VESA200 кронштейна. С учетом габаритов и диагонали экрана, выбор в пользу кронштейна будет оптимальным, как в плане регулировок, так и страховки от случайного опрокидывания.

AORUS FV43U

Задняя крышка с интересной геометрией. Хромированные вставки, оформленные в стилистике логотипа AORUS и повторяющие очертания крыльев сокола.

AORUS FV43U

Для удобства подключения кабелей, с учетом близкого расположения изделия к стене (для настенного варианта инсталляции), панель портов ввода/вывода размещена на боковой поверхности корпуса монитора. В частности, на в этой секции расположены аудиоразъемы, два порта HDMI, порт DisplayPort, порт USB-C, порт USB Type-B и два скоростных портаUSB под периферию и накопители.

AORUS FV43U

Стоит отметить, монитор AORUS FV43U поддерживает технологию KVM, позволяющую использовать один комплект периферии (дисплей, клавиатура, мышь) для управления двумя устройствами. Например, настольный ПК и ноутбук (планшет, смартфон).

AORUS FV43U

Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации нагрев незначительный.

AORUS FV43U

Есть пара динамиков по 12 Вт каждый. Громкости вполне достаточно, чтобы играть в игры и смотреть фильмы, не прибегая к помощи внешней акустики (в частности, ТВ-саундбар).

AORUS FV43U

Изображение выводится на 43-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840х2160 пикселей. Частота обновления до 144 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.

AORUS FV43U

Матрица дисплея изготовлена по технологии квантовых точек. Картинка сочная и яркая. Среди неоспоримых преимуществ монитора расширенный динамический диапазон и стандарт VESA DisplayHDR 1000.

AORUS FV43U

Есть функция картинка-в-картинке. Воспользовавшись этой опцией, можно выводить на экран изображение от разных источников, совмещая, в рамках одной сессии, и работу в офисных приложениях, и игры.

AORUS FV43U

Пример вывода изображения и работу встроенной акустики можно посмотреть в отдельном ролике.

Тест звука AORUS FV43U

Софт

На официальной странице продукта доступна для загрузки утилита OSD Sidekick, средствами которой можно выполнить настройку абсолютно всех параметров монитора буквально одним нажатием кнопки мыши, а также обновить микрокод Firmware дисплея. Предустановлен набор профилей: FPS, VS, RTS/RPG, Movie, Reader, Standard, sRGB, USER.

AORUS FV43U

Для каждого из них можно выставить детальные параметры работы. Из пунктов, ориентированных на игры, выделим счетчик кадров, таймер и прицел. Активация стабилизации изображения и синхронизации кадров.

AORUS FV43U

Комбинации горячих клавиш для управления параметрами.

AORUS FV43U

Общие настройки с выбором источника сигнала, времени отображения меню и опция отключения светодиодного индикатора. Управление действиями пятипозиционного джойстика.

AORUS FV43U

Управление KVM.

AORUS FV43U

Настройка

AORUS FV43U

Разумеется, настройки параметров монитора AORUS FV43U можно выполнять через встроенное меню. Здесь также есть набор профилей под ключевые сценарии эксплуатации. В верхней строке выводятся основные параметры работы.

AORUS FV43U

Управление изображением с выбором заводских предустановок или ручной корректировки.

AORUS FV43U

Настройка вывода PIP или PBP с комбинацией разных источников сигнала.

AORUS FV43U

Системные настройки.

AORUS FV43U

Тесты AORUS FV43U

Яркость максимальная

AORUS FV43U

AORUS FV43U - 989 cd/m2

Яркость минимальная

AORUS FV43U

AORUS FV43U - 0.19 cd/m2

Температура цвета

AORUS FV43U

AORUS FV43U – 6594K

Задержка Philips 498P9

AORUS FV43U

Задержка, светлые тона – 4ms
Задержка, темные тона – 11.9ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS FV43U – игровой монитор с высоким качеством и плавностью выводимого изображения. Станет хорошим выбором для некстген консолей и настольных ПК с видеокартами старшего уровня. К плюсам отнесем – частота обновления экрана 144 Гц и равномерная подсветка матрицы, поддержка стандарта VESA DisplayHDR 1000 и соответствие требованиям G-SYNC Compatible, функция KVM и скоростной порт USB Type-C, набор актуальных портов ввода/вывода, встроенная стереоакустика, пульт ДУ, фирменное приложение для управления параметрами дисплея в среде Windows, толковое Руководство пользователя на русском языке. Проблем и сбоев в ходе тестов и эксплуатации выявлено не было.
AORUS FV43U получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AORUS FV43U
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