Обзор AORUS FV43U. Игровой 43-дюймовый монитор для некстген и топовых систем

Появление в прошлом году некстген консолей заметно подняло не только качество картинки, но и открыло возможность игр в 4К-разрешении с высокой частотой обновления. Очень часто для вывода изображения под консоль выбирается телевизор, но большинство из них не может обеспечить плавность и передать всю палитру эффектов. Тестируемый же сегодня AORUS FV43U предлагает целый ряд технических особенностей, позволяющих в полной мере наслаждаться изображением в актуальных играх.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 103 990 рублей.Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. На боковых гранях вырезанные ручки, упрощающие транспортировку. В нижней части по два пластиковых фиксатора с каждой лицевой стороны коробки, которые необходимо будет снять для проведения распаковки.

Комплект включает две металлические ножки и 4 винта для их крепления, пульт ДУ с элементами питания 2 x AAA, два варианта силового кабеля под разные розетки, кабели HDMI и DisplayPort, кабель для подключения встроенного скоростного USB 3.0-концентратора.

AORUS FV43U обзор

Внешний вид

По внешнему виду монитор напоминает телевизор с тонкими боковыми рамками. В центре компактный выступ с ИК-приемником и логотипом бренда.

Взаимодействовать с интерфейсом можно с помощью пульта ДУ или пятипозиционного джойстика на нижней грани. Третьим способом управления выступает утилита, загружаемая с официального сайта.

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Комплектные ножки выполнены из металла. Фиксируются по краям при помощи винтов. Регулировки положения и наклона не поддерживаются.

Предусмотрена также возможность инсталляции монитора на стену с помощью VESA200 кронштейна. С учетом габаритов и диагонали экрана, выбор в пользу кронштейна будет оптимальным, как в плане регулировок, так и страховки от случайного опрокидывания.

Задняя крышка с интересной геометрией. Хромированные вставки, оформленные в стилистике логотипа AORUS и повторяющие очертания крыльев сокола.

Для удобства подключения кабелей, с учетом близкого расположения изделия к стене (для настенного варианта инсталляции), панель портов ввода/вывода размещена на боковой поверхности корпуса монитора. В частности, на в этой секции расположены аудиоразъемы, два порта HDMI, порт DisplayPort, порт USB-C, порт USB Type-B и два скоростных портаUSB под периферию и накопители.

Стоит отметить, монитор AORUS FV43U поддерживает технологию KVM, позволяющую использовать один комплект периферии (дисплей, клавиатура, мышь) для управления двумя устройствами. Например, настольный ПК и ноутбук (планшет, смартфон).

Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации нагрев незначительный.

Есть пара динамиков по 12 Вт каждый. Громкости вполне достаточно, чтобы играть в игры и смотреть фильмы, не прибегая к помощи внешней акустики (в частности, ТВ-саундбар).

Изображение выводится на 43-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840х2160 пикселей. Частота обновления до 144 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.

Матрица дисплея изготовлена по технологии квантовых точек. Картинка сочная и яркая. Среди неоспоримых преимуществ монитора расширенный динамический диапазон и стандарт VESA DisplayHDR 1000.

Есть функция картинка-в-картинке. Воспользовавшись этой опцией, можно выводить на экран изображение от разных источников, совмещая, в рамках одной сессии, и работу в офисных приложениях, и игры.

Тест звука AORUS FV43U

Софт

Пример вывода изображения и работу встроенной акустики можно посмотреть в отдельном ролике.На официальной странице продукта доступна для загрузки утилита OSD Sidekick, средствами которой можно выполнить настройку абсолютно всех параметров монитора буквально одним нажатием кнопки мыши, а также обновить микрокод Firmware дисплея. Предустановлен набор профилей: FPS, VS, RTS/RPG, Movie, Reader, Standard, sRGB, USER.

Для каждого из них можно выставить детальные параметры работы. Из пунктов, ориентированных на игры, выделим счетчик кадров, таймер и прицел. Активация стабилизации изображения и синхронизации кадров.

Комбинации горячих клавиш для управления параметрами.

Общие настройки с выбором источника сигнала, времени отображения меню и опция отключения светодиодного индикатора. Управление действиями пятипозиционного джойстика.

Управление KVM.

Настройка

Разумеется, настройки параметров монитора AORUS FV43U можно выполнять через встроенное меню. Здесь также есть набор профилей под ключевые сценарии эксплуатации. В верхней строке выводятся основные параметры работы.

Управление изображением с выбором заводских предустановок или ручной корректировки.

Настройка вывода PIP или PBP с комбинацией разных источников сигнала.

Системные настройки.

Тесты AORUS FV43U

Яркость максимальная

Яркость минимальная

AORUS FV43U - 989 cd/m2

Температура цвета

AORUS FV43U - 0.19 cd/m2

Задержка Philips 498P9

AORUS FV43U – 6594K

Итоги

Задержка, светлые тона – 4msЗадержка, темные тона – 11.9msAORUS FV43U – игровой монитор с высоким качеством и плавностью выводимого изображения. Станет хорошим выбором для некстген консолей и настольных ПК с видеокартами старшего уровня. К плюсам отнесем – частота обновления экрана 144 Гц и равномерная подсветка матрицы, поддержка стандарта VESA DisplayHDR 1000 и соответствие требованиям G-SYNC Compatible, функция KVM и скоростной порт USB Type-C, набор актуальных портов ввода/вывода, встроенная стереоакустика, пульт ДУ, фирменное приложение для управления параметрами дисплея в среде Windows, толковое Руководство пользователя на русском языке. Проблем и сбоев в ходе тестов и эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".