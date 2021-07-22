Обзор AORUS FV43U. Игровой 43-дюймовый монитор для некстген и топовых систем

Приобрести его можно в среднем за 103 990 рублей.
Комплект включает две металлические ножки и 4 винта для их крепления, пульт ДУ с элементами питания 2 x AAA, два варианта силового кабеля под разные розетки, кабели HDMI и DisplayPort, кабель для подключения встроенного скоростного USB 3.0-концентратора.
Взаимодействовать с интерфейсом можно с помощью пульта ДУ или пятипозиционного джойстика на нижней грани. Третьим способом управления выступает утилита, загружаемая с официального сайта.
Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Комплектные ножки выполнены из металла. Фиксируются по краям при помощи винтов. Регулировки положения и наклона не поддерживаются.
Предусмотрена также возможность инсталляции монитора на стену с помощью VESA200 кронштейна. С учетом габаритов и диагонали экрана, выбор в пользу кронштейна будет оптимальным, как в плане регулировок, так и страховки от случайного опрокидывания.
Задняя крышка с интересной геометрией. Хромированные вставки, оформленные в стилистике логотипа AORUS и повторяющие очертания крыльев сокола.
Для удобства подключения кабелей, с учетом близкого расположения изделия к стене (для настенного варианта инсталляции), панель портов ввода/вывода размещена на боковой поверхности корпуса монитора. В частности, на в этой секции расположены аудиоразъемы, два порта HDMI, порт DisplayPort, порт USB-C, порт USB Type-B и два скоростных портаUSB под периферию и накопители.
Стоит отметить, монитор AORUS FV43U поддерживает технологию KVM, позволяющую использовать один комплект периферии (дисплей, клавиатура, мышь) для управления двумя устройствами. Например, настольный ПК и ноутбук (планшет, смартфон).
Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации нагрев незначительный.
Есть пара динамиков по 12 Вт каждый. Громкости вполне достаточно, чтобы играть в игры и смотреть фильмы, не прибегая к помощи внешней акустики (в частности, ТВ-саундбар).
Изображение выводится на 43-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840х2160 пикселей. Частота обновления до 144 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.
Матрица дисплея изготовлена по технологии квантовых точек. Картинка сочная и яркая. Среди неоспоримых преимуществ монитора расширенный динамический диапазон и стандарт VESA DisplayHDR 1000.
Есть функция картинка-в-картинке. Воспользовавшись этой опцией, можно выводить на экран изображение от разных источников, совмещая, в рамках одной сессии, и работу в офисных приложениях, и игры.
Пример вывода изображения и работу встроенной акустики можно посмотреть в отдельном ролике.
Для каждого из них можно выставить детальные параметры работы. Из пунктов, ориентированных на игры, выделим счетчик кадров, таймер и прицел. Активация стабилизации изображения и синхронизации кадров.
Комбинации горячих клавиш для управления параметрами.
Общие настройки с выбором источника сигнала, времени отображения меню и опция отключения светодиодного индикатора. Управление действиями пятипозиционного джойстика.
Управление KVM.
Разумеется, настройки параметров монитора AORUS FV43U можно выполнять через встроенное меню. Здесь также есть набор профилей под ключевые сценарии эксплуатации. В верхней строке выводятся основные параметры работы.
Управление изображением с выбором заводских предустановок или ручной корректировки.
Настройка вывода PIP или PBP с комбинацией разных источников сигнала.
Системные настройки.
AORUS FV43U - 989 cd/m2
AORUS FV43U - 0.19 cd/m2
AORUS FV43U – 6594K
Задержка, светлые тона – 4ms