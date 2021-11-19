Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700

Не так давно мы проводили детальное тестирование материнской платы AORUS Z690 PRO в паре с процессором Intel Core i5-12600K. Вместе со сменой сокета в этом поколении изменились и требования к монтажным элементам для установки системы охлаждения. Тестируемая система жидкостного охлаждения с замкнутым контуром AORUS WATERFORCE 240 совместима с новым сокетом и включает весь необходимый набор крепежа. Помимо этого, поддерживаются ранее вышедшие сокеты AMD и Intel.

AORUS WATERFORCE 240

Ее средняя стоимость составляет 14 100 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет. Сопровождается 5-летней гарантией производителя.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и с примерами работающей подсветки. Внутри система и все комплектующие дополнительно упакованы и распределены по отдельным подписанным пакетикам.

AORUS WATERFORCE 240

Это наборы под разные типы сокетов, шайбы, тюбик с термопастой, опорные рамки, усиливающая пластина, винты для фиксации вентиляторов, два вентилятора, инструкция на русском языке.

AORUS WATERFORCE 240 обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами системы с радиатором типоразмера 240, эта линейка также включает решения с радиаторами 280 и 360 мм. Подобрать можно будет под корпус и прогнозируемый уровень TDP процессора.

AORUS WATERFORCE 240

Выполнен радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина корпуса 27 мм. Традиционный формат исполнения.

AORUS WATERFORCE 240

Каналы с заполненным между ними пространством с помощью гофроленты. Усиленные и неразборные фитинги.

AORUS WATERFORCE 240

Используются резиновые шланги с диаметром 7.8 мм. Это на 37% снизило сопротивление водного потока и отразилось на повышении эффективности отвода тепла.

AORUS WATERFORCE 240

Есть защитная нейлоновая оплетка. Длина шлангов дает возможность монтировать эту жидкостную систему охлаждения в корпусах с разным типоразмером.

AORUS WATERFORCE 240

Соединение трубок с помпой в AORUS WATERFORCE 240 через поворотные фитинги. Изменение угла накона упростит аккуратную укладку и предотвратит перегиб.

AORUS WATERFORCE 240

Корпус помпы цилиндрической формы. Верхняя его крышка поворотная, можно будет изменять положение логотипа бренда на крышке под текущее крепление на материнской плате.

AORUS WATERFORCE 240

Используется керамическая ось для повышения ресурса службы (до 376.715 часов) и снижение уровня шума. Это же подтверждено увеличенным до 5 лет гарантийным обслуживанием.

AORUS WATERFORCE 240

Контактная площадка из меди круглой формы. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Площадь основания позволяет ставить эту систему на процессоры с сокетами LGA-2066, TR4 и LGA-1700, обеспечивая полный и равномерный контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

AORUS WATERFORCE 240

На боковой грани помпы расположен разъем microUSB, он используется для подключения к USB-разъему на материнской плате. Необходима эта интерфейсная линия для управления с помощью ПО.

AORUS WATERFORCE 240

Комплектуется AORUS WATERFORCE 240 двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 950 до 2150 оборотов в минуту.

AORUS WATERFORCE 240

Используется гидродинамический подшипник с нанографеновой смазкой. В сравнении с обычным исполнением, ресурс службы увеличен вдвое (73.500 часов).

AORUS WATERFORCE 240

Лопасти из полупрозрачного пластика. При работе они подсвечиваются, подсветка заполняет всю площадь.

AORUS WATERFORCE 240

Еще одна подсвечиваемая зона на крышке помпы, это логотип бренда. Этими зонами можно управлять, выбирая цвета и эффекты.

AORUS WATERFORCE 240

Также используемый тут способ последовательного подключения и дополнительный выход позволят подключить внешние аксессуары ARGB.

AORUS WATERFORCE 240

Для упрощения аккуратной укладки кабели, идущие до вентиляторов, проведены под нейлоновой оплеткой трубок.

Софт

С официального сайта производителя доступна для загрузки утилита AORUS ENGINE или RGB Fusion, и с ее помощью можно провести детальную настройку цвета и эффекта подсветки.

AORUS WATERFORCE 240

Она может быть синхронизирована с другими компонентами, поддерживающими RGB Fusion 2.0.

AORUS WATERFORCE 240

Сборка

Тестирование проводилось с материнской платой AORUS Z690 PRO с сокетом LGA-1700. В комплекте есть все необходимое для проведения сборки, включая тюбик с термопастой. Процесс установки подробно описан в комплектной инструкции.

AORUS WATERFORCE 240

Первым шагом установили вентиляторы на блок радиатора с помощью винтов с шайбами. Отметим наличие антивибрационных накладок по углам корпуса вентиляторов. Далее фиксируем усиливающую пластину с помощью опорных стоек. Ставим в основании помпы нужную опорную пластину и прижимаем равномерно помпу к крышке процессора, предварительно нанеся термопасту.

Тесты

AORUS WATERFORCE 240

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. В режиме синтетической нагрузки CPU/FPU температура не превышала 79 градусов. При этом установленную в корпусе с закрытой боковой крышкой ее не слышно.

AORUS WATERFORCE 240

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS WATERFORCE 240 – система жидкостного охлаждения с высокой эффективностью отвода тепла, при этом типоразмер 240 мм обеспечивает совместимость даже с компактными корпусами. Эффектный внешний вид с управляемой и синхронизируемой подсветкой, аккуратная организация кабель-менеджмента при монтаже, совместимость со всеми актуальными сокетами. Весомым плюсом в пользу выбора станет повышенная надежность, подтвержденная 5-летней гарантией.
AORUS WATERFORCE 240 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AORUS WATERFORCE 240
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