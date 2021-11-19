Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700

Ее средняя стоимость составляет 14 100 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет. Сопровождается 5-летней гарантией производителя.
Это наборы под разные типы сокетов, шайбы, тюбик с термопастой, опорные рамки, усиливающая пластина, винты для фиксации вентиляторов, два вентилятора, инструкция на русском языке.
Выполнен радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина корпуса 27 мм. Традиционный формат исполнения.
Каналы с заполненным между ними пространством с помощью гофроленты. Усиленные и неразборные фитинги.
Используются резиновые шланги с диаметром 7.8 мм. Это на 37% снизило сопротивление водного потока и отразилось на повышении эффективности отвода тепла.
Есть защитная нейлоновая оплетка. Длина шлангов дает возможность монтировать эту жидкостную систему охлаждения в корпусах с разным типоразмером.
Соединение трубок с помпой в AORUS WATERFORCE 240 через поворотные фитинги. Изменение угла накона упростит аккуратную укладку и предотвратит перегиб.
Корпус помпы цилиндрической формы. Верхняя его крышка поворотная, можно будет изменять положение логотипа бренда на крышке под текущее крепление на материнской плате.
Используется керамическая ось для повышения ресурса службы (до 376.715 часов) и снижение уровня шума. Это же подтверждено увеличенным до 5 лет гарантийным обслуживанием.
Контактная площадка из меди круглой формы. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Площадь основания позволяет ставить эту систему на процессоры с сокетами LGA-2066, TR4 и LGA-1700, обеспечивая полный и равномерный контакт с теплораспределительной крышкой процессора.
На боковой грани помпы расположен разъем microUSB, он используется для подключения к USB-разъему на материнской плате. Необходима эта интерфейсная линия для управления с помощью ПО.
Комплектуется AORUS WATERFORCE 240 двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 950 до 2150 оборотов в минуту.
Используется гидродинамический подшипник с нанографеновой смазкой. В сравнении с обычным исполнением, ресурс службы увеличен вдвое (73.500 часов).
Лопасти из полупрозрачного пластика. При работе они подсвечиваются, подсветка заполняет всю площадь.
Еще одна подсвечиваемая зона на крышке помпы, это логотип бренда. Этими зонами можно управлять, выбирая цвета и эффекты.
Также используемый тут способ последовательного подключения и дополнительный выход позволят подключить внешние аксессуары ARGB.
Для упрощения аккуратной укладки кабели, идущие до вентиляторов, проведены под нейлоновой оплеткой трубок.
Она может быть синхронизирована с другими компонентами, поддерживающими RGB Fusion 2.0.
Первым шагом установили вентиляторы на блок радиатора с помощью винтов с шайбами. Отметим наличие антивибрационных накладок по углам корпуса вентиляторов. Далее фиксируем усиливающую пластину с помощью опорных стоек. Ставим в основании помпы нужную опорную пластину и прижимаем равномерно помпу к крышке процессора, предварительно нанеся термопасту.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. В режиме синтетической нагрузки CPU/FPU температура не превышала 79 градусов. При этом установленную в корпусе с закрытой боковой крышкой ее не слышно.