Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700

В рамках “Лаборатории” мы проводили детальное тестирование системы жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280, одной из особенностей которой был LCD-дисплей. Не так давно компания выпустила линейку AORUS WATERFORCE X, включающую решения с радиаторами 240, 360 и 280 мм. Они совместимы с актуальными сокетами Intel и AMD, включая HEDT-платформы и будущий сокет LGA1700. Тут также используется LCD-дисплей и его возможности были заметно расширены, но этим улучшения не ограничиваются, обо всем подробнее далее.

AORUS WATERFORCE X 280

Мы использовали AORUS WATERFORCE X 280 в ходе серии тестов обновленных материнских плат и сегодня готовы поделиться опытом ее эксплуатации. В рамках данного материала тесты проводились с процессорами Intel Core i5 и Core i7, соответственно 10- и 11-поколения.

AORUS WATERFORCE X 280 обзор

Комплектация

Изделие поставляется в коробке с изображением системы в сборе, на упаковке приведены подробные характеристики и примечательные особенности. На системы охлаждения этого класса распространяется 3-летняя гарантия.

AORUS WATERFORCE X 280

Комплект поставки включает тюбик с термопастой, набор винтов для сборки системы применительно к платформе АМD и Intel (элементы крепежа распределены по отдельным подписанным пакетикам), усиливающая пластина, два вентилятора 140 мм, кабель синхронизации.

Внешний вид

Это необслуживаемая система жидкостного охлаждения замкнутого цикла, состоящая из радиатора и водоблока, совмещенного с помпой.

AORUS WATERFORCE X 280

Резиновые шланги длиной 400 мм усилены защитной оплеткой. Выбранная схема укладки интерфейсных кабелей, и сам монтаж изделия в корпусе системного блока нареканий не вызывают.

AORUS WATERFORCE X 280

Места выхода на радиаторе и помпе усилены пластиковой защитой. На помпе это поворотные фитинги, позволяя выбирать оптимальное направление для шлангов.

AORUS WATERFORCE X 280

Радиатор черного цвета выполнен из алюминиевого сплава. При габаритах 312 x 140 x 27 мм радиатор предусматривает возможность установки двух 140 мм вентиляторов.

AORUS WATERFORCE X 280

На гранях радиатора доступны как посадочные места для крыльчаток типоразмера 140, так и 120 мм, улучшается совместимость при установке в корпусах с разным типоразмером.

AORUS WATERFORCE X 280

В комплекте с GIGABYTE AORUS WATERFORCE X 280 идут обновленные фирменные вентиляторы AORUS типоразмера 140 мм. Повышен ресурс службы и уменьшен уровень шума за счет нано-смазки из графена.

AORUS WATERFORCE X 280

Скорость вращения регулируется в диапазоне до 2300 об/мин. От каждого из вентиляторов отходит два кабеля.

AORUS WATERFORCE X 280

Кабель питания с функцией PWM и кабель с разъемом для ARGB-подсветки. Последний подключается каскадом и есть возможность добавить дополнительные вентиляторы и управлять подсветкой средствами приложения RGB FUSION 2.0.

AORUS WATERFORCE X 280

Места крепления вентиляторов усилены, имеются антивибрационные накладки. Вся площадь крыльчатки подсвечивается.

AORUS WATERFORCE X 280

Это многоцветная подсветка с возможностями управления и синхронизации с другими компонентами AORUS. Выглядит эффектно.

AORUS WATERFORCE X 280

Водоблок с помпой оформлен в виде цилиндра. Увеличилась мощность помпы. Внутри керамическая втулка, заявленный ресурс наработки на отказ 376.715 час. Основание у помпы медное. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.

AORUS WATERFORCE X 280

На верхней грани водоблока у AORUS WATERFORCE X 280 расположен ЖК-дисплей с разрешением 60 на 60 пикселей. Предусмотрена возможность поворота изображения, для нужной ориентации относительно корпуса.

AORUS WATERFORCE X 280

Переработаны экраны вывода информации. По умолчанию доступны экран с фирменной символикой, с текущими данными по температуре процессора, а также экран с информацией о скорости вращения.

AORUS WATERFORCE X 280

На корпусе помпы установлен разъем для подключения microSD-карт памяти. На съемный накопитель можно записать файлы с изображениями или видеоролики. Еще одна кастомизация для пользователей.

AORUS WATERFORCE X 280

Софт

Для управления и тонких настроек нужно будет подключить водоблок с помощью комплектного USB-кабеля к материнской плате. После этого средствами приложения AORUS ENGINE будут выводится экран, по выбору, режимы работы для вентиляторов и помпы в отдельности.

AORUS WATERFORCE X 280

Здесь же можно будет указать зависимость скорости вращения от температуры процессора.

AORUS WATERFORCE X 280

Управление ЖК-экраном осуществляется с помощью утилиты RGB Fusion. Доступен большой выбор режимов вывода информации.

AORUS WATERFORCE X 280

Перечень доступных режимов подсветки. Две зоны на дисплее и два вентилятора. Выбранные эффекты можно будет отредактировать, указав цвет, скорость и яркость.

Установка

AORUS WATERFORCE X 280 поддерживает все сокеты AMD, включая TR4, и Intel, включая будущий LGA1700. В комплектной инструкции приведена подробная иллюстрированная схема по сборке.

AORUS WATERFORCE X 280

Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе. Подключаем кабели. Далее можно приступать к установке радиатора на стенку корпуса. В комплекте поставки предусмотрены как винты, так и стойки.

AORUS WATERFORCE X 280

Усиливающая пластина для установки на материнскую плату. Винты выступают опорой для металлической опорной пластины.

AORUS WATERFORCE X 280

Наносим термопасту на поверхность металлической крышки процессора. Прижимаем равномерно водоблок к процессору. Подключаем питание через SATA-кабель.

AORUS WATERFORCE X 280

Конструктив изделия достаточно компактен, установленная помпа с подключенными шлангами не перекрывает слоты оперативной памяти и PCIe разъемы. Можно будет ставить оперативную память с высокими радиаторами.

Тесты

Тестирование проводилось с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i7-11700KF. Система продемонстрировала эффективный отвод тепла на фоне низкого уровня шума.

AORUS WATERFORCE X 280 - Intel Core i5 10600K

Оба процессора мы также отдельно разогнали до 5 ГГц. Проблем с троттлингом при продолжительной нагрузке замечено не было.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS WATERFORCE X 280 – эффективная система жидкостного охлаждения с широкими возможностями выбора эффектов RGB-подсветки, а также характера выводимой информации на встроенный ЖК-дисплей. Увеличенный срок службы, совместимость с сокетами AMD и Intel, аккуратный монтаж внутри корпуса, программное обеспечение для тонких настроек, хорошая комплектация, поворотная крышка водоблока, возможность добавления дополнительных вентиляторов и аксессуаров с подсветкой.
AORUS WATERFORCE X 280 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AORUS WATERFORCE X 280
Новости:
Thermalright выпустила низкопрофильный кулер для ЦП AXP90-X47

Низкопрофильный кулер Thermalright AXP90-X47 разработан специально для компактных систем Mini-ITX. Высота...
Noctua разрабатывает крепление для сокета LGA 1700

Noctua планирует обновить монтажное крепление для кулера NH-U12A. Также компания может обновить крепление...
EK представила удлинители Quantum Torque Micro Extender Static

EK представила статические удлинители Quantum Torque Micro Extender Static. Удлинители имеют наружную рез...
EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate обеспечит дополнительное охлаждение видеокарте

EK представила активную заднюю панель EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB который р...
Antec анонсировала AIO-кулер для ЦП Mercury V2 AIO

Antec начала разработку новой линейки AIO-кулера линейки Mercury V2, которая придет на смену оригинальной...
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру годаОбзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру года
Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткой
Sony Xperia Pro появился в продаже по це...
Sony Xperia Pro появился в продаже по цеКомпания Sony дала старт американским продажам Xperia Pro, который отличается от выпущенного в прошлом го...
Дисплей OnePlus 8T получил крайне высоку...
Дисплей OnePlus 8T получил крайне высокуOnePlus 8T был представлен еще в октябре 2020 года и был немного более доступной версией флагманского One...
POCO M3 готовится к релизу в Индии уже в...
POCO M3 готовится к релизу в Индии уже вPOCO M3 — новейший смартфон производителя, который является дочерним предприятием Xiaomi. Это устройство ...
Обзор The Dark Eye: Chains of Satinav. Н...
Обзор The Dark Eye: Chains of Satinav. НДостаточно часто разработчики видеоигр будет за основу классические настольные игры, превращая их в ролев...
Nokia выпускает Bluetooth-гарнитуру T200...
Nokia выпускает Bluetooth-гарнитуру T200Компания Nokia представила в Индии новую Bluetooth-гарнитуру с именем T2000. ...
Samsung Galaxy A52 5G показали на рендер...
Samsung Galaxy A52 5G показали на рендерИзвестный информатор Эван Бласс опубликовал качественный рендер смартфона Galaxy A52 5G, который еще не б...
Запуск Google Pixel 5a откладывается из-...
Запуск Google Pixel 5a откладывается из-Смартфон Google Pixel 5a официально подтверждён как, но окончательная дата запуска до сих пор неизвестна....
OPPO представила список устройств соотве...
OPPO представила список устройств соотвеВ январе OPPO поделилась Global ColorOS 11 на основе плана развертывания обновления Android 11 для различ...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумуляторНе так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10 000 мАч. С...
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Луч...
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. ЛучВ уже далеком 2015 году мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти Xtr...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти XtrTEAMGROUP рада представить новую память Xtreem ARGB White DDR4 полностью в белом исполнении. ...
Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 п...
Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 пКомпания Honor представила в России обновленные ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15, которые вышли в Китае е...
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонкаОбзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor