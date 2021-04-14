Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700

В рамках “Лаборатории” мы проводили детальное тестирование системы жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 , одной из особенностей которой был LCD-дисплей. Не так давно компания выпустила линейку AORUS WATERFORCE X, включающую решения с радиаторами 240, 360 и 280 мм. Они совместимы с актуальными сокетами Intel и AMD, включая HEDT-платформы и будущий сокет LGA1700. Тут также используется LCD-дисплей и его возможности были заметно расширены, но этим улучшения не ограничиваются, обо всем подробнее далее.

AORUS WATERFORCE X 280 обзор

Мы использовали AORUS WATERFORCE X 280 в ходе серии тестов обновленных материнских плат и сегодня готовы поделиться опытом ее эксплуатации. В рамках данного материала тесты проводились с процессорами Intel Core i5 и Core i7, соответственно 10- и 11-поколения.

Комплектация

Изделие поставляется в коробке с изображением системы в сборе, на упаковке приведены подробные характеристики и примечательные особенности. На системы охлаждения этого класса распространяется 3-летняя гарантия.

Внешний вид

Комплект поставки включает тюбик с термопастой, набор винтов для сборки системы применительно к платформе АМD и Intel (элементы крепежа распределены по отдельным подписанным пакетикам), усиливающая пластина, два вентилятора 140 мм, кабель синхронизации.Это необслуживаемая система жидкостного охлаждения замкнутого цикла, состоящая из радиатора и водоблока, совмещенного с помпой.

Резиновые шланги длиной 400 мм усилены защитной оплеткой. Выбранная схема укладки интерфейсных кабелей, и сам монтаж изделия в корпусе системного блока нареканий не вызывают.

Места выхода на радиаторе и помпе усилены пластиковой защитой. На помпе это поворотные фитинги, позволяя выбирать оптимальное направление для шлангов.

Радиатор черного цвета выполнен из алюминиевого сплава. При габаритах 312 x 140 x 27 мм радиатор предусматривает возможность установки двух 140 мм вентиляторов.

На гранях радиатора доступны как посадочные места для крыльчаток типоразмера 140, так и 120 мм, улучшается совместимость при установке в корпусах с разным типоразмером.

В комплекте с GIGABYTE AORUS WATERFORCE X 280 идут обновленные фирменные вентиляторы AORUS типоразмера 140 мм. Повышен ресурс службы и уменьшен уровень шума за счет нано-смазки из графена.

Скорость вращения регулируется в диапазоне до 2300 об/мин. От каждого из вентиляторов отходит два кабеля.

Кабель питания с функцией PWM и кабель с разъемом для ARGB-подсветки. Последний подключается каскадом и есть возможность добавить дополнительные вентиляторы и управлять подсветкой средствами приложения RGB FUSION 2.0.

Места крепления вентиляторов усилены, имеются антивибрационные накладки. Вся площадь крыльчатки подсвечивается.

Это многоцветная подсветка с возможностями управления и синхронизации с другими компонентами AORUS. Выглядит эффектно.

Водоблок с помпой оформлен в виде цилиндра. Увеличилась мощность помпы. Внутри керамическая втулка, заявленный ресурс наработки на отказ 376.715 час. Основание у помпы медное. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.

На верхней грани водоблока у AORUS WATERFORCE X 280 расположен ЖК-дисплей с разрешением 60 на 60 пикселей. Предусмотрена возможность поворота изображения, для нужной ориентации относительно корпуса.

Переработаны экраны вывода информации. По умолчанию доступны экран с фирменной символикой, с текущими данными по температуре процессора, а также экран с информацией о скорости вращения.

На корпусе помпы установлен разъем для подключения microSD-карт памяти. На съемный накопитель можно записать файлы с изображениями или видеоролики. Еще одна кастомизация для пользователей.

Софт

Для управления и тонких настроек нужно будет подключить водоблок с помощью комплектного USB-кабеля к материнской плате. После этого средствами приложения AORUS ENGINE будут выводится экран, по выбору, режимы работы для вентиляторов и помпы в отдельности.

Здесь же можно будет указать зависимость скорости вращения от температуры процессора.

Управление ЖК-экраном осуществляется с помощью утилиты RGB Fusion. Доступен большой выбор режимов вывода информации.

Установка

Перечень доступных режимов подсветки. Две зоны на дисплее и два вентилятора. Выбранные эффекты можно будет отредактировать, указав цвет, скорость и яркость.AORUS WATERFORCE X 280 поддерживает все сокеты AMD, включая TR4, и Intel, включая будущий LGA1700. В комплектной инструкции приведена подробная иллюстрированная схема по сборке.

Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе. Подключаем кабели. Далее можно приступать к установке радиатора на стенку корпуса. В комплекте поставки предусмотрены как винты, так и стойки.

Усиливающая пластина для установки на материнскую плату. Винты выступают опорой для металлической опорной пластины.

Наносим термопасту на поверхность металлической крышки процессора. Прижимаем равномерно водоблок к процессору. Подключаем питание через SATA-кабель.

Тесты

AORUS WATERFORCE X 280 - Intel Core i5 10600K

Конструктив изделия достаточно компактен, установленная помпа с подключенными шлангами не перекрывает слоты оперативной памяти и PCIe разъемы. Можно будет ставить оперативную память с высокими радиаторами.Тестирование проводилось с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i7-11700KF. Система продемонстрировала эффективный отвод тепла на фоне низкого уровня шума.

Итоги

Оба процессора мы также отдельно разогнали до 5 ГГц. Проблем с троттлингом при продолжительной нагрузке замечено не было.AORUS WATERFORCE X 280 – эффективная система жидкостного охлаждения с широкими возможностями выбора эффектов RGB-подсветки, а также характера выводимой информации на встроенный ЖК-дисплей. Увеличенный срок службы, совместимость с сокетами AMD и Intel, аккуратный монтаж внутри корпуса, программное обеспечение для тонких настроек, хорошая комплектация, поворотная крышка водоблока, возможность добавления дополнительных вентиляторов и аксессуаров с подсветкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".