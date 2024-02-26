Эффективно, тихо и ярко. Обзор вентиляторов APNX FP1-120

Не так давно мы проводили тестирование корпуса APNX Creator C1 и провели в нем сборку игровой системы. Сегодня мы отдельно рассмотрим вентиляторы APNX FP1-120, которые входят в комплект этого корпуса, но могут быть и приобретены отдельно. Регулируемая скорость вращения в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту, адресная подсветка и 60 тысяч наработки на отказ.

Комплектация

Компактная коробка со светлым-оформлением, на ее лицевой стороне приведено изображение с примером работающей подсветки. Комплект включает саморезы для стенки корпуса, винты для радиатора.

APNX FP1-120 обзор

Внешний вид

Как и корпуса представлены в белом и черном вариантах исполнения, позволяя подобрать под общий сеттинг компонентов и корпуса. У вентиляторов интересная форма рамки с закругленными углами.

Объединяет два варианта исполнения цвет лопастей, они из полуматового пластика, который распространяет подсветку.

ARGB подсветка, требующая для работы подключение отдельного кабеля с 3-пиновым коннектором. Подсвечивается вся площадь рабочей зоны.

На крышке моторного блока нанесен логотип бренда. Места крепления с антивибрационные накладки.

APNX FP1-120 оснащен гидродинамическим подшипником с высоким ресурсом службы на отказ. Вращается со скоростью от 500 до 1600 оборотов в минуту. Воздушный поток 74.6 CFM.

Тесты

От вентилятора отходит два кабеля с ARGB и 4-пиновым PWM. Они с возможностью последовательного подключения.Замерили уровень шума на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда для начала на минимальных оборотах.

Также приводим данные на высоких оборотах.

Итоги

APNX FP1-120 – недорогие вентиляторы с привлекательным внешним исполнением и хороший уровнем производительности. Адресная подсветка, винты для корпуса и радиатора в комплекте, высокий ресурс службы. Из минусов отметим необходимость укладки объема кабелей при установке группы таких вентиляторов.