Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения

Времена, когда для организации активного охлаждения рассматривались к покупке только супербашни и системы жидкостного охлаждения, прошли. Текущие скачки курса валют, проблемы с производством и поставками в магазины заметно отразились и на стоимости комплектующих. Актуальными становятся такие решения, как ARCTIC Freezer 7 X. Это недорогая башенная система охлаждения с поддержкой сокетов Intel LGA 775, 115x, 1200 и AMD FM1, FM2, FM2+, AM3, AM3+, AM4.

ARCTIC Freezer 7 X

Рекомендованная стоимость составляет 17 долларов. В скором времени стартуют его продажи в России.

Комплектация

Упакована система в коробку из плотного картона с подробной таблицей со спецификациями, а также изображением её в сборе.

ARCTIC Freezer 7 X

Комплект включает гарантийный талон, четыре клипсы, пластиковую рамку и QR-код для загрузки инструкции по установке.

ARCTIC Freezer 7 X

Внешний вид

За основу этой модели был взят Freezer 7 Pro. Несмотря на то, что в названии была убран индекс «Pro» и сама система стала дешевле, его конструкция была улучшена, а не упрощена.

ARCTIC Freezer 7 X

Односекционная конструкция, набранная из 44 алюминиевых пластин, нанизанных на две 6 мм медные тепловые трубки.

ARCTIC Freezer 7 X

В ARCTIC Freezer 7 X появился черный пластиковый кожух. Он несет декоративную функцию, а также направляет весь поток воздуха в пространство между пластинами.

ARCTIC Freezer 7 X

Используется один 92 мм вентилятор, он является продолжением кожуха. Устанавливаться может только с одной стороны. Добавить второй не позволит конструкция.

ARCTIC Freezer 7 X

Подключается при помощи четырехпинового коннектора. Кабель без защитной оплетки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту.

ARCTIC Freezer 7 X

По центру верхней части декоративного кожуха нанесен логотип производителя. Под ним запрессованные концы медных трубок.

ARCTIC Freezer 7 X

Трубки распределены по площади радиатора. Никелирование не применялось. В районе основания осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

ARCTIC Freezer 7 X

Запаяны они в дополнительный блок радиатора. На него же, в свою очередь, прикручена крепежная рамки.

ARCTIC Freezer 7 X

Слой термопасты MX-2 нанесен на основание. Его хватит на одну установку. Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, экономить на ней не стали.

Сборка

ARCTIC Freezer 7 X поддерживает актуальные сокеты Intel и AMD. Для начала рассмотрим установку на плату с процессором AMD Ryzen 5 3600. Здесь все максимально просто. Необходимо только прижать радиатор с помощью рамки на пластиковых опорах.

ARCTIC Freezer 7 X

Для Intel предварительно потребуется установить пластиковую рамку с помощью клипс. Процесс сборки простой.

ARCTIC Freezer 7 X

В установленном состоянии он не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. Высота не превышает 13.2 мм. Установить можно будет даже в компактные корпуса.

Тесты

ARCTIC Freezer 7 X

Температура с AMD Ryzen 5 3600

ARCTIC Freezer 7 X

Температура BOX-кулера

ARCTIC Freezer 7 X

ARCTIC Freezer 7 X обзор

Итоги по ARCTIC Freezer 7 X

ARCTIC Freezer 7 X, став дешевле 7 Pro, получил улучшенную конструкцию и привлекательный внешний вид. Согласно проведенному комплексу тестов, он подойдет для систем на процессорах до уровня Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 включительно, являясь лучшей альтернативой «боксовому» охлаждению. Компактные габариты, декоративный кожух, простая установка, низкий уровень шума.
Комментарии и отзывы ARCTIC Freezer 7 X
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