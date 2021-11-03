Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C

На момент публикации она доступна в среднем за 7190 рублей.
С обратной стороны приведен список и фото комплектных аксессуаров, а также описание ключевых поддерживаемых технологий.
Комплект включает сумку-чехол, руководство пользователя, клипсу, дополнительные амбушюры из разных материалов, накладки с язычком.
Корпус чашек и блока управления окрашены в темно-серый свет. В конструкции есть полигональные формы и скошенные углы.
Штекер с позолоченным USB-C разъемом. В отличие от аудиоразъема, через него можно не только подавать цифровой звук, но и обеспечивать питание для ЦАП.
На кабеле зафиксирован пульт управления с набором клавиш для управления громкостью, переключения треков, ответа на голосовые вызовы, постановки воспроизведения на паузу и управления шумоподавлением.
Каркас корпуса чашек выполнен из алюминия. На внешней стороне отверстие-островок с логотипом бренда.
Он подсвечивается и цветом можно управлять, а также синхронизировать с другими совместимыми устройствами с ASUS AURA. Работает как с ПК, так и смартфонами.
Владелец гарнитуры сможет выбрать между силиконовыми и пенными амбушюрами. Также дополнительно к ним можно установить накладки на чашки с дополнительным язычком, обеспечивающим упор в ушной раковине.
Из полезных аксессуаров отметим сумку-чехол с замком в карманном формате исполнения и клипсу для фиксации кабеля на одежде.
Управление реверберацией. Изменение настроек для каналов.
Балансировка басов, компрессора и четкости голоса.
Несколько эффектов для подсвечиваемого логотипа на чашках.
Как и отмечали выше, можно синхронизировать подсветку с совместимыми компонентами.
Настройки можно распределить по профилям.
Наушники ASUS ROG Cetra II корректно работали с разными типами устройств, не требуя предварительной установки обновлений и софта. За воспроизведение в них отвечают динамики диаметром 9.4 мм (ASUS Essense) с частотой воспроизведения от 20 до 40 000 Гц. Сопротивление у них 32 Ом.
Встроенный ЦАП дает возможность настраивать звуковую сцену под конкретный сценарий эксплуатации. В играх можно усилить басы для большего погружения и наслаждения спецэффектами. Для музыки басы лучше ужать, так композиции звучат детализированнее.
Есть встроенное шумоподавление, позволяющее сосредоточиться на происходящем на экране. Мы проверили ее работу как при игре в автобусе и метро, так и самолете. Претензий к работе и постороннего писка при работе замечено не было. В то время, когда требуется поговорить или оценить окружающую обстановку, можно одним кликом ее выключить.
Отдельно приведем пример работы микрофона. Голос передает без искажений, подходит для голосовой связи и популярных инструментов общения в играх.