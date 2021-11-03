Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C

Аудиоджек в смартфонах, планшетах и ноутбуках встречается все реже, и те, кто ставит приоритетом кабельное подключение наушников, ставятся перед выбором – использовать переходник с USB-C на аудиоразъем или обратить внимание на такие наушники, как ASUS ROG Cetra II, поддерживающие разные платформы. Как можно догадаться по бренду производителя, это игровая гарнитура и здесь есть подсветка, микрофон, активное шумоподавление и она официально поддерживает Nintendo Switch.

ASUS ROG Cetra II

На момент публикации она доступна в среднем за 7190 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с эффектным оформлением. Тут помимо брендовой символики и изображения, можно обратить внимание на пометку о Hi-Res, сертификации от TeamSpeak и Discord.

ASUS ROG Cetra II

С обратной стороны приведен список и фото комплектных аксессуаров, а также описание ключевых поддерживаемых технологий.

ASUS ROG Cetra II

Комплект включает сумку-чехол, руководство пользователя, клипсу, дополнительные амбушюры из разных материалов, накладки с язычком.

ASUS ROG Cetra II обзор

Внешний вид

ASUS ROG Cetra II

Корпус чашек и блока управления окрашены в темно-серый свет. В конструкции есть полигональные формы и скошенные углы.

ASUS ROG Cetra II

Штекер с позолоченным USB-C разъемом. В отличие от аудиоразъема, через него можно не только подавать цифровой звук, но и обеспечивать питание для ЦАП.

ASUS ROG Cetra II

На кабеле зафиксирован пульт управления с набором клавиш для управления громкостью, переключения треков, ответа на голосовые вызовы, постановки воспроизведения на паузу и управления шумоподавлением.

ASUS ROG Cetra II

Каркас корпуса чашек выполнен из алюминия. На внешней стороне отверстие-островок с логотипом бренда.

ASUS ROG Cetra II

Он подсвечивается и цветом можно управлять, а также синхронизировать с другими совместимыми устройствами с ASUS AURA. Работает как с ПК, так и смартфонами.

ASUS ROG Cetra II

Владелец гарнитуры сможет выбрать между силиконовыми и пенными амбушюрами. Также дополнительно к ним можно установить накладки на чашки с дополнительным язычком, обеспечивающим упор в ушной раковине.

ASUS ROG Cetra II

Из полезных аксессуаров отметим сумку-чехол с замком в карманном формате исполнения и клипсу для фиксации кабеля на одежде.

Софт

При подключении к ПК или ноутбуку предлагается возможность детальной настройки с помощью фирменного центра управления Armoury Crate. Готовые оптимизации звучания под игры, музыку, фильмы и связь. Есть пресеты под киберспортивные игры. Можно проверить объемное звучание и параметры воспроизведения.

ASUS ROG Cetra II

Управление реверберацией. Изменение настроек для каналов.

ASUS ROG Cetra II

Балансировка басов, компрессора и четкости голоса.

ASUS ROG Cetra II

Несколько эффектов для подсвечиваемого логотипа на чашках.

ASUS ROG Cetra II

Как и отмечали выше, можно синхронизировать подсветку с совместимыми компонентами.

ASUS ROG Cetra II

Настройки можно распределить по профилям.

ASUS ROG Cetra II

Тесты

ASUS ROG Cetra II

Наушники ASUS ROG Cetra II корректно работали с разными типами устройств, не требуя предварительной установки обновлений и софта. За воспроизведение в них отвечают динамики диаметром 9.4 мм (ASUS Essense) с частотой воспроизведения от 20 до 40 000 Гц. Сопротивление у них 32 Ом.

ASUS ROG Cetra II

Встроенный ЦАП дает возможность настраивать звуковую сцену под конкретный сценарий эксплуатации. В играх можно усилить басы для большего погружения и наслаждения спецэффектами. Для музыки басы лучше ужать, так композиции звучат детализированнее.

ASUS ROG Cetra II

Есть встроенное шумоподавление, позволяющее сосредоточиться на происходящем на экране. Мы проверили ее работу как при игре в автобусе и метро, так и самолете. Претензий к работе и постороннего писка при работе замечено не было. В то время, когда требуется поговорить или оценить окружающую обстановку, можно одним кликом ее выключить.

ASUS ROG Cetra II

Отдельно приведем пример работы микрофона. Голос передает без искажений, подходит для голосовой связи и популярных инструментов общения в играх.

Тест микрофона ASUS ROG Cetra II

По удобству ношения нареканий нет. Хорошие возможности корректировки плотности посадки под форму ушей и предпочтения.

ASUS ROG Cetra II

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Cetra II – внутриканальные наушники для смартфона, планшета, ноутбука или ПК. Они демонстрируют хорошее качество звука в компактном формате исполнения, не вызывают проблем с запотеванием при длительном ношении, могут эксплуатироваться вне дома. Софт для смартфона, подсветка, набор аксессуаров, шумоподавление.
ASUS ROG Cetra II получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Cetra II
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