Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?

Сразу несколько производителей компьютерных комплектующих и периферии в прошлом году обратили свое внимание на сегмент смартфонов, представив Android телефоны, ориентированные на геймеров. Одна из таких серий ROG Phone, обновившийся в текущем году до второй серии ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB и его Ultimate модификации. Впервые они засветились на выставке IFA 2019 в Берлине.
К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется смартфон в эффектной коробке необычной формы. Комплект включает внешний модуль со встроенным вентилятором, кабель USB Type-C, блок питания, пластиковый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ отличие от большинства флагманских решений на Snapdragon 855/855+, здесь инженеры не стали следовать общему тренду уменьшения толщины корпуса, создающим частые проблемы с перегревом и троттлингом.
Прослеживается преемственность с первым поколением. Агрессивный дизайн задней крышки и сложные полигональные формы.
По центру крышки расположен логотип ROG. Да, он подсвечивается многоцветной подсветкой при активации режима Х. Есть декорированная вентиляционная решетка.
Необычная форма блока основной камеры с двумя объективами. рядом двойная светодиодная вспышка.
Справа кнопка включения, качелька регулировки громкости, сенсорные клавиши AirTriggers II.
Слева фирменный разъем для подключения аксессуаров заглушкой. В верхней зоне лоток под две nanoSIM.
На нижнем торце USB Type-C, микрофон и аудиоразъем. От поддержки проводных наушников отказываться не стали.
Лицевая сторона ASUS ROG Phone II защищена стеклом Gorilla Glass 6. Сверху и снизу расположены стереодинамики. Звучит этот смартфон шикарно, в деталях передавая спецэффекты в играх и фильмах.
Сканер пальца интегрирован в дисплей. Выбран ультразвуковой вариант с быстрой и точной работой. Также поддерживается распознавание лица.
AeroActive Cooler IIВ комплекте со смартфоном покупатель получает внешний блок активного охлаждения. Подключается к интерфейсному разъему. В верхней его зоне расположена решетка вентилятора и сам вентилятор. Снизу подсвечиваемый логотип ROG.
Каких-либо проблем с перегревом мы не обнаружили за время тестов и без использования AeroActive Cooler II.
ЭкранНа борту 6.59-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Плотность пикселей не самая высокая среди флагманов 2019 года, но производитель предлагает вместо этого поддержку частоты 120 Гц и минимальное время отклика. Отдельно стоит отметить HDR. Используется AMOLED-матрица с широкими углами обзора и высокой контрастностью.
Есть большой запас по яркости. Смартфоном комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами. Предлагается несколько цветовых профилей.
НачинкаОжидаемо для ASUS ROG Phone II выбран топовый процессор Snapdragon 855 Plus с увеличенными тактовыми частотами. По результатам теста, с его обычной версией разница примерно в пределах 5%.
Стоит ли говорить, что текущие игры и приложения не способны создать трудностей даже без активации режима разгона? Все работает плавно на высоких настройках графики, тем более в разрешении Full HD+.
С памятью тоже владелец испытывать проблем не будет. Внутренний накопитель с объемом 512 Гбайт и 12 Гбайт оперативной памяти. К условным минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти.
СвязьРеализована поддержка сетей LTE со скоростями до 1,2 Гбит/с. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высокой четкости. NFC с бесконтактными платежами. Двухдиапазонный Wi-Fi, но без Wi-Fi 6 (802.11ax). Навигационный модуль продемонстрировал быстрый холодный старт и точное позиционирование.
АккумуляторЧто с временем беспроводной работы? За нее тут отвечает батарейка с емкостью 6000 мАч. При максимальной нагрузке ее хватит примерно на 7 часов. В смешанном сценарии зарядка потребуется примерно через 12 часов. Во время тестов мы заряжали его раз в 2 дня. С учетом высокой производительности - достойные результаты. Поддерживается быстрая 30 Вт зарядка.
КамераВ ASUS ROG Phone II в качестве основного модуля используется Sony IMX 586 с диафрагмой F/1.79. Она дополнена сенсором OmniVision с диафрагмой F/2.4. Второй модуль широкоугольный, между ними можно переключаться.
Поддерживается режим съемки с HDR+. В ряде режимов задействуется искусственный интеллект. В дневное и ночное время камеры демонстрируют высокую четкость.
Фронтальная камера с разрешением 24 Мп и диафрагмой F/2.2. Функции украшения лица присутствуют.
Дневная съемка ASUS ROG Phone IIВидео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оптической стабилизации нет.
Ночная съемка ASUS ROG Phone II
СофтПредустановлена операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой ROG UI, являющейся модификацией ZEN UI. В интерфейс добавлены специфические настройки и элементы интерфейса в общей стилистике ROG.
Есть игровой центр с опциями отслеживания параметров работы системы. Из него же можно выбирать цвет подсветки и задавать профили.
Порадовала возможность выбрать неперегруженный ZEN UI в настройках.