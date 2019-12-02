Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?

Сразу несколько производителей компьютерных комплектующих и периферии в прошлом году обратили свое внимание на сегмент смартфонов, представив Android телефоны, ориентированные на геймеров. Одна из таких серий ROG Phone, обновившийся в текущем году до второй серии ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB и его Ultimate модификации. Впервые они засветились на выставке IFA 2019 в Берлине.

Комплектация

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется смартфон в эффектной коробке необычной формы. Комплект включает внешний модуль со встроенным вентилятором, кабель USB Type-C, блок питания, пластиковый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В отличие от большинства флагманских решений на Snapdragon 855/855+, здесь инженеры не стали следовать общему тренду уменьшения толщины корпуса, создающим частые проблемы с перегревом и троттлингом.

Прослеживается преемственность с первым поколением. Агрессивный дизайн задней крышки и сложные полигональные формы.

По центру крышки расположен логотип ROG. Да, он подсвечивается многоцветной подсветкой при активации режима Х. Есть декорированная вентиляционная решетка.

Необычная форма блока основной камеры с двумя объективами. рядом двойная светодиодная вспышка.

Справа кнопка включения, качелька регулировки громкости, сенсорные клавиши AirTriggers II.

Слева фирменный разъем для подключения аксессуаров заглушкой. В верхней зоне лоток под две nanoSIM.

На нижнем торце USB Type-C, микрофон и аудиоразъем. От поддержки проводных наушников отказываться не стали.

Лицевая сторона ASUS ROG Phone II защищена стеклом Gorilla Glass 6. Сверху и снизу расположены стереодинамики. Звучит этот смартфон шикарно, в деталях передавая спецэффекты в играх и фильмах.

AeroActive Cooler II

Сканер пальца интегрирован в дисплей. Выбран ультразвуковой вариант с быстрой и точной работой. Также поддерживается распознавание лица.В комплекте со смартфоном покупатель получает внешний блок активного охлаждения. Подключается к интерфейсному разъему. В верхней его зоне расположена решетка вентилятора и сам вентилятор. Снизу подсвечиваемый логотип ROG.

Каких-либо проблем с перегревом мы не обнаружили за время тестов и без использования AeroActive Cooler II.

Экран

На борту 6.59-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Плотность пикселей не самая высокая среди флагманов 2019 года, но производитель предлагает вместо этого поддержку частоты 120 Гц и минимальное время отклика. Отдельно стоит отметить HDR. Используется AMOLED-матрица с широкими углами обзора и высокой контрастностью.

Есть большой запас по яркости. Смартфоном комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами. Предлагается несколько цветовых профилей.

Начинка

Ожидаемо для ASUS ROG Phone II выбран топовый процессор Snapdragon 855 Plus с увеличенными тактовыми частотами. По результатам теста, с его обычной версией разница примерно в пределах 5%.

Стоит ли говорить, что текущие игры и приложения не способны создать трудностей даже без активации режима разгона? Все работает плавно на высоких настройках графики, тем более в разрешении Full HD+.

С памятью тоже владелец испытывать проблем не будет. Внутренний накопитель с объемом 512 Гбайт и 12 Гбайт оперативной памяти. К условным минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти.

Связь

Аккумулятор

Реализована поддержка сетей LTE со скоростями до 1,2 Гбит/с. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высокой четкости. NFC с бесконтактными платежами. Двухдиапазонный Wi-Fi, но без Wi-Fi 6 (802.11ax). Навигационный модуль продемонстрировал быстрый холодный старт и точное позиционирование.Что с временем беспроводной работы? За нее тут отвечает батарейка с емкостью 6000 мАч. При максимальной нагрузке ее хватит примерно на 7 часов. В смешанном сценарии зарядка потребуется примерно через 12 часов. Во время тестов мы заряжали его раз в 2 дня. С учетом высокой производительности - достойные результаты. Поддерживается быстрая 30 Вт зарядка.

Камера

В ASUS ROG Phone II в качестве основного модуля используется Sony IMX 586 с диафрагмой F/1.79. Она дополнена сенсором OmniVision с диафрагмой F/2.4. Второй модуль широкоугольный, между ними можно переключаться.

Поддерживается режим съемки с HDR+. В ряде режимов задействуется искусственный интеллект. В дневное и ночное время камеры демонстрируют высокую четкость.

Дневная съемка ASUS ROG Phone II

Фронтальная камера с разрешением 24 Мп и диафрагмой F/2.2. Функции украшения лица присутствуют.

Ночная съемка ASUS ROG Phone II

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оптической стабилизации нет.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой ROG UI, являющейся модификацией ZEN UI. В интерфейс добавлены специфические настройки и элементы интерфейса в общей стилистике ROG.

Есть игровой центр с опциями отслеживания параметров работы системы. Из него же можно выбирать цвет подсветки и задавать профили.

Итоги по ASUS ROG Phone II

Порадовала возможность выбрать неперегруженный ZEN UI в настройках.Кому может быть интересен ASUS ROG Phone II? В первую очередь поклонникам линейки ROG и ASUS, во вторую молодежной аудитории, увлекающейся играми. Его преимуществами в сравнении с флагманами конкурентов, являются аккумулятор высокой емкости и эффективное охлаждение. Из особенностей стоит отметить AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, большой объем памяти, стереодинамики и наличие внешних аксессуаров. Без минусов не обошлось: отсутствие влагозащиты, низкое разрешение дисплея, массивные габариты и большой вес, отсутствие оптической стабилизации во время съемки.