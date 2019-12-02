Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?

2019-12-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG Phone II; [41]
Сразу несколько производителей компьютерных комплектующих и периферии в прошлом году обратили свое внимание на сегмент смартфонов, представив Android телефоны, ориентированные на геймеров. Одна из таких серий ROG Phone, обновившийся в текущем году до второй серии ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB и его Ultimate модификации. Впервые они засветились на выставке IFA 2019 в Берлине.

ASUS ROG Phone II

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется смартфон в эффектной коробке необычной формы. Комплект включает внешний модуль со встроенным вентилятором, кабель USB Type-C, блок питания, пластиковый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ROG Phone II

Внешний вид

В отличие от большинства флагманских решений на Snapdragon 855/855+, здесь инженеры не стали следовать общему тренду уменьшения толщины корпуса, создающим частые проблемы с перегревом и троттлингом.

ASUS ROG Phone II

Прослеживается преемственность с первым поколением. Агрессивный дизайн задней крышки и сложные полигональные формы.

ASUS ROG Phone II

По центру крышки расположен логотип ROG. Да, он подсвечивается многоцветной подсветкой при активации режима Х. Есть декорированная вентиляционная решетка.

ASUS ROG Phone II

Необычная форма блока основной камеры с двумя объективами. рядом двойная светодиодная вспышка.

ASUS ROG Phone II

Справа кнопка включения, качелька регулировки громкости, сенсорные клавиши AirTriggers II.

ASUS ROG Phone II

Слева фирменный разъем для подключения аксессуаров заглушкой. В верхней зоне лоток под две nanoSIM.

ASUS ROG Phone II

На нижнем торце USB Type-C, микрофон и аудиоразъем. От поддержки проводных наушников отказываться не стали.

ASUS ROG Phone II

Лицевая сторона ASUS ROG Phone II защищена стеклом Gorilla Glass 6. Сверху и снизу расположены стереодинамики. Звучит этот смартфон шикарно, в деталях передавая спецэффекты в играх и фильмах.

ASUS ROG Phone II

Сканер пальца интегрирован в дисплей. Выбран ультразвуковой вариант с быстрой и точной работой. Также поддерживается распознавание лица.

AeroActive Cooler II

В комплекте со смартфоном покупатель получает внешний блок активного охлаждения. Подключается к интерфейсному разъему. В верхней его зоне расположена решетка вентилятора и сам вентилятор. Снизу подсвечиваемый логотип ROG.

ASUS ROG Phone II

Каких-либо проблем с перегревом мы не обнаружили за время тестов и без использования AeroActive Cooler II.

ASUS ROG Phone II

Экран

На борту 6.59-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Плотность пикселей не самая высокая среди флагманов 2019 года, но производитель предлагает вместо этого поддержку частоты 120 Гц и минимальное время отклика. Отдельно стоит отметить HDR. Используется AMOLED-матрица с широкими углами обзора и высокой контрастностью.

ASUS ROG Phone II

Есть большой запас по яркости. Смартфоном комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами. Предлагается несколько цветовых профилей.

ASUS ROG Phone II

Начинка

Ожидаемо для ASUS ROG Phone II выбран топовый процессор Snapdragon 855 Plus с увеличенными тактовыми частотами. По результатам теста, с его обычной версией разница примерно в пределах 5%.

ASUS ROG Phone II

Стоит ли говорить, что текущие игры и приложения не способны создать трудностей даже без активации режима разгона? Все работает плавно на высоких настройках графики, тем более в разрешении Full HD+.

ASUS ROG Phone II

С памятью тоже владелец испытывать проблем не будет. Внутренний накопитель с объемом 512 Гбайт и 12 Гбайт оперативной памяти. К условным минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти.

ASUS ROG Phone II

Связь

Реализована поддержка сетей LTE со скоростями до 1,2 Гбит/с. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высокой четкости. NFC с бесконтактными платежами. Двухдиапазонный Wi-Fi, но без Wi-Fi 6 (802.11ax). Навигационный модуль продемонстрировал быстрый холодный старт и точное позиционирование.

Аккумулятор

Что с временем беспроводной работы? За нее тут отвечает батарейка с емкостью 6000 мАч. При максимальной нагрузке ее хватит примерно на 7 часов. В смешанном сценарии зарядка потребуется примерно через 12 часов. Во время тестов мы заряжали его раз в 2 дня. С учетом высокой производительности - достойные результаты. Поддерживается быстрая 30 Вт зарядка.

ASUS ROG Phone II

Камера

В ASUS ROG Phone II в качестве основного модуля используется Sony IMX 586 с диафрагмой F/1.79. Она дополнена сенсором OmniVision с диафрагмой F/2.4. Второй модуль широкоугольный, между ними можно переключаться.

ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II

Поддерживается режим съемки с HDR+. В ряде режимов задействуется искусственный интеллект. В дневное и ночное время камеры демонстрируют высокую четкость.

ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II

Фронтальная камера с разрешением 24 Мп и диафрагмой F/2.2. Функции украшения лица присутствуют.

Дневная съемка ASUS ROG Phone II

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оптической стабилизации нет.

Ночная съемка ASUS ROG Phone II

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой ROG UI, являющейся модификацией ZEN UI. В интерфейс добавлены специфические настройки и элементы интерфейса в общей стилистике ROG.

Есть игровой центр с опциями отслеживания параметров работы системы. Из него же можно выбирать цвет подсветки и задавать профили.

Порадовала возможность выбрать неперегруженный ZEN UI в настройках.

Итоги по ASUS ROG Phone II

Кому может быть интересен ASUS ROG Phone II? В первую очередь поклонникам линейки ROG и ASUS, во вторую молодежной аудитории, увлекающейся играми. Его преимуществами в сравнении с флагманами конкурентов, являются аккумулятор высокой емкости и эффективное охлаждение. Из особенностей стоит отметить AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, большой объем памяти, стереодинамики и наличие внешних аксессуаров. Без минусов не обошлось: отсутствие влагозащиты, низкое разрешение дисплея, массивные габариты и большой вес, отсутствие оптической стабилизации во время съемки.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone II
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